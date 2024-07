নিজামের শহরে বাংলার সিনেমা উদযাপন, শুরু হচ্ছে হায়দরাবাদ বেঙ্গলি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল - Hyderabad Bengali Film Festival

ETV Bharat / entertainment

নিজামের শহরে বাংলার সিনেমা উদযাপন, শুরু হচ্ছে হায়দরাবাদ বেঙ্গলি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল - Hyderabad Bengali Film Festival

By ETV Bharat Entertainment Team

ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন ক্যালকাটা (হল 2)- সময় সকাল 12.30 মিনিট

নীহারিকা (হল 1)- সময় দুপুর 2.30 মিনিট

চালচিত্র এখন (হল 2)- সময় দুপুর 3.20 মিনিট

'হুইসপার্স অফ ফায়ার অ্যান্ড ওয়াটার' (whispers of fire and water) ছবির হাত ধরে পরিচালক হিসাবে ডেবিউ করেছেন লুব্ধক চট্টোপাধ্যায় ৷ কলকাতার ছেলে পরিচালক লুব্ধক চট্টোপাধ্যায়ের এই কাহিনী তৈরি হয়েছে কয়লা খনি অঞ্চলকে সামনে রেখে। এক জন সাউন্ড ইন্সটলেশন শিল্পী ধানবাদের ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলে গিয়ে পড়েন ৷ এরপর কীভাবে তাঁর জীবন বদলে যায়, তা নিয়েই এগিয়েছে ছবির গল্প ৷ দেশ-বিদেশের একাধিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের পাশাপাশি কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবেও দেখানো হয় এই ছবি ৷

'ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন ক্যালকাটা' (Once Upon A Time In Calcutta) ছবিটি পরিচালনা করেছেন আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্ত ৷ এই ছবি ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের পাশাপাশি মুম্বই চলচ্চিত্র উৎসবেও সিনেপ্রেমীদের নজর কাড়ে। মুখ্যচরিত্রে দেখা গিয়েছে শ্রীলেখা মিত্র, ব্রাত্য বসু, অরিন্দম ঘোষ, অনিবার্ণ চক্রবর্তী-সহ আরও অনেকে ৷ তিলোত্তমা কলকাতাকে ঘিরেই গাঁথা হয়েছে ছবির গল্প।

'নীহারিকা' (Niharika) ছবিটি পরিচালনা করেছেন ইন্দ্রাশিষ আচার্য ৷ এক নারীর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের গল্প বলে এই ছবি। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'ভয়' উপন্যাস থেকে ছবির থেকে রসদ সংগ্রহ করেছেন পরিচালক। মুখ্য ভূমিকায় অনুরাধা মুখোপাধ্যায়। গানে এবং অভিনয়ে দেখা গিয়েছে শিলাজিৎ মজুমদারকেও ৷ আর রয়েছে অঞ্জন দত্ত পরিচালিত 'চালচিত্র এখন' (Chalchitra Ekhon) ৷ এই ছবির মধ্য দিয়ে গুরু তথা পরিচালক মৃণাল সেনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন শিষ্য অঞ্জন দত্ত ৷