98তম অস্কারে ভারত থেকে মনোনীত হল 'হোম বাউন্ড', তালিকায় নেই বাংলা ছবি

ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্যাটাগরিতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে এই হিন্দি সিনেমা ৷ 24টি ছবির তালিকায় বাংলা সিনেমা না-থাকায় হতাশ 'ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'র প্রেসিডেন্ট ৷

Published : September 19, 2025 at 9:08 PM IST

কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: 98তম অস্কারে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্যাটাগরিতে কোন ভারতীয় সিনেমা প্রতিনিধিত্ব করবে, তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হল ৷ যেখানে ভারতীয় সিনেমা হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য হিন্দি ছবি 'হোম বাউন্ড'-কে বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ 1 ঘণ্টা 59 মিনিটের এই ছবির পরিচালক নীরজ ঘায়ওয়ান ৷ 24টি ছবির মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে 'হোম বাউন্ড'-কে ৷

যে ছবিগুলির এই প্রতিযোগিতায় ছিল, সেই তালিকায় রয়েছে 'আই ওয়ান্ট টু টক', 'তনভি দ্য গ্রেট', 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস', 'পুষ্পা টু'-সহ আরও বেশ কিছু হিন্দি, মারাঠি, তেলেগু, মণিপুরী ও কন্নড় সিনেমা ৷ কিন্তু, সেই তালিকায় একটিও বাংলা ছবির নাম নেই ৷ ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট ফিরদৌসুল হাসানের কথায়, "এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার ৷ শেষ 2022 সালে জমা পড়েছিল আমার প্রযোজিত 'অপরাজিত' ৷ তারপর আর কোনও ছবি জমা পড়েনি ৷"

আগামী 19 ডিসেম্বর অ্যাকাডেমি তাদের আন্তর্জাতিক ফিচার ছবির সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করবে ৷ এরপর আগামী 22 জানুয়ারি চূড়ান্ত পাঁচটি মনোনয়ন প্রকাশ করা হবে ৷ 98তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস (Academy Awards) 2026 সালের 15 মার্চ অনুষ্ঠিত হবে ৷

1957 সাল থেকে ভারত অস্কারে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন পাঠিয়ে আসছে ৷ যখন মেহবুব খানের 'মাদার ইন্ডিয়া' দেশের হয়ে প্রথমবার নমিনেশনে যায় ৷ গত বছর, কিরণ রাওয়ের 'লাপাতা লেডিস' ভারতের আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন ছিল ৷ যদিও, এটি শীর্ষ সংক্ষিপ্ত তালিকায় স্থান পায়নি ৷ অস্কারে ভারতীয় সিনেমার প্রচারের স্বার্থে, বৃহত্তর সরকারি সহায়তা চাওয়ার জন্য এফএফআই জাতীয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (এনএফডিসি)-এর সঙ্গেও আলোচনা করছে ৷ হাসান বলেন, "বিশ্ব মঞ্চে ভারতীয় সিনেমা যাতে আরও ভালোভাবে দৃশ্যমান হয়, সেজন্য আরও বেশি সমর্থন নিশ্চিত করতে কাজ করা হচ্ছে ৷"

কলকাতার দ্য বেঙ্গল ক্লাবে এই নিয়ে শুক্রবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয় ৷ এই ঘোষণা পর্বে হাজির ছিলেন সিলেকশন কমিটির সদস্যরা ৷ ছিলেন এন চন্দ্র (চেয়ারম্যান), রত্নদীপ পুষ্প, অ্যাঞ্জেলিকা মণিকা ভৌমিক, অভিষেক জৈন, সুরিন্দর সিং, রত্নোত্তমা সেনগুপ্ত, অপূর্ব মোতিওয়ালে, অক্ষয় কুমার পারিজা, সুরেশ উরস, তাম্মারেড্ডি ভরদ্বাজ, আলিকি বরুয়া, আর ভি উথয়কুমার, রাজীব আঁচল এবং রাজীব বিজয়কর ৷

