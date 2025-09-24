ETV Bharat / entertainment

পুরনো এপিসোডই কি ভরসা ? প্রবল বর্ষণে শুটিং বন্ধ 'দাদামণি'-সহ এই ধারাবাহিকের

জলমগ্ন কলকাতায় টলিউডের বেশ কিছু স্টুডিয়োতে জ্বলছে না লাইট ৷ চলছে না ক্যামেরা ৷

heavy-rain-in-kolkata-what-is-the-condition-of-bengali-television-shooting-set
প্রবল বৃষ্টিতে অচল একাধির স্টুডিয়ো (ইটিভি ভারত)
Published : September 24, 2025 at 10:26 AM IST

কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: কয়েক ঘণ্টার প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতা। প্রায় স্তব্ধ জনজীবন। স্তব্ধ শুটিং ফ্লোরও। বেশ কয়েকটি ধারাবাহিকের শুটিং বন্ধ রাখতে হয়েছে বলে জানানো হয়েছে দুটি প্রথম সারির বিনোদন চ্যানেলের তরফে।
বন্ধ রয়েছে 'দাদামণি' (ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়ো), 'আনন্দী' (এনটি ওয়ান স্টুডিয়ো)।

শুটিং চলছে 'জোয়ার ভাটা' (টেকনিশিয়ান স্টুডিয়ো), 'কনে দেখা আলো' (ভারতলক্ষ্মী স্টুডিও), 'জগদ্ধাত্রী' (বলাকা স্টুডিয়ো), 'পরিণীতা' (ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়ো) 'কুসুম' (ভিলাইন স্টুডিয়ো), 'তুই আমার হিরো' (দাসানি 1), 'চিরদিনই তুমি যে আমার' (দাসানি 2), 'ফুলকি' (ভারতলক্ষ্মী স্টুডিয়ো) ৷

অন্য একটি চ্যানেলের জনপ্রিয় ফিকশন শো 'খোনার কাহিনি' এবং 'আদি শক্তি অ্যাদ্যাপীঠ'-এর শুটিং শুরু হয়েছে অনেক দেরিতে। প্রবল বৃষ্টি আর জলমগ্নতা এর নেপথ্যে। চ্যানেলের তরফে জানানো হয়েছে সাবধানতা অবলম্বন করতে শুটিং ফ্লোরে মশা মারার ওষুধ স্প্রে করা হয়েছে। এই চ্যানেলের ডিরেক্টর প্রিয়াঙ্কা সুরানা বরদিয়া জানিয়েছেন, "যে'কটি ধারাবাহিকের শুটিং হচ্ছে সেগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করার পরিলল্পনা আছে আমাদের। আমরা চাই সকল কলাকুশলী যেন সাবধানে তাড়াতাড়ি নিজেদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারেন। তবে, বন্ধ রাখতে হয়েছে 'পুলিশ ফাইলস'-এর শুটিং।"

প্রিয়াঙ্কা আরও বলেন, "সামনেই পুজো। আমরা অনেকদিন থেকেই এপিসোড ব্যাঙ্কিং করতে শুরু করে দিয়েছিলাম। যাতে দর্শককে কোনও এপিসোড থেকে বঞ্চিত হতে না হয়। সেই কাজেও আমরা সফল। নির্ধারিত সময়েই সব অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন দর্শক।" অন্যান্য চ্যানেল থেকে অবশ্য কোনও খবর তেমন পাওয়া যায়নি এখনও অবধি।

প্রসঙ্গত, এই বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় সব স্কুলই বন্ধ রাখা হয়েছে। বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে অনেক হাসপাতালেও জল ঢুকে গিয়েছে ৷ রাতভর মুষলধারে বৃষ্টিতে বানভাসি কলকাতা ও তার সংলগ্ন এলাকা । ফলে, অনেকেই আসতে পারেননি শুটিং ফ্লোরে। সেই কারণে বন্ধ রাখতে হয়েছে শুটিং।

