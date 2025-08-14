ETV Bharat / entertainment

প্রাইম টাইমে বাংলা ছবি ! কী বললেন হল মালিক থেকে ডিস্ট্রিবিউটর প্রজেক্টররা ? - BENGALI MOVIE IN PRIME TIME

প্রেক্ষাগৃহে বাংলা ছবির জায়গা নিশ্চিত, খুশি সিনেমা হল মালিক থেকে ডিস্ট্রিবিউটর, এক্সিবিটর, প্রযোজকমণ্ডলী।

প্রাইম টাইমে বাংলা ছবি ! (ইটিভি ভারত)
Published : August 14, 2025 at 9:55 AM IST

কলকাতা, 14 অগস্ট: সব হলে প্রাইম টাইমে প্রতিদিন অন্তত একটি বাংলা সিনেমা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করেছে রাজ্য। বুধবার রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দফতর থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, বিকেল তিনটে থেকে রাত ন'টার মধ্যে প্রতিটি স্ক্রিনে প্রতিদিন অন্তত একটি করে বাংলা ছবি দেখাতেই হবে। এর মাধ্যমে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি প্রেক্ষাগৃহে বাংলা ছবির জায়গা আরও নিশ্চিত করতে চায় সরকার। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপে স্বভাবতই খুশি সিনেমা হল মালিক থেকে ডিস্ট্রিবিউটর, এক্সিবিটর, প্রযোজকমণ্ডলী।

ডিস্ট্রিবিউটর, এক্সিবিটর তথা অজন্তা সিনেমা হলের কর্ণধার শতদীপ সাহা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পদক্ষেপটিকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, "এই সিদ্ধান্তটা বাংলা সিনেমার জন্য অবশ্যই ভালো। আমরা ভালো একটা দিক দেখতে পাচ্ছি। আমরা যাতে আগামী দিনে বাংলা সিনেমাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি তাই এরকম একটা সিদ্ধান্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিয়েছেন। আশা করি ভালোই হবে।"

তিনি আরও বলেন, "একটা অন্তত চালাতেই হবে। আবার চারটে শোতে চারটে বাংলা ছবিও চালাতে পারি। সবকটা সিনেমা হলে যদি বাংলা সিনেমা চলে তো আমরা যে ব্যবসাটা এখন করছি তার থেকে অনেক বেশি করব। সেটা আমরা 'ধূমকেতু' থেকেই দেখতে পাচ্ছি। সবকটা সিনেমা হলে বাংলা সিনেমা চলছে৷ আর সবকটাতেই ভিড়। আর সেটা খুব ভালো দিক। প্রথম দিনে আমরা যে ফিগারটা দেখি সেটা দিয়েই আমরা বুঝতে পারি পরে কেমন কী ব্যবসা হতে পারে।"

প্রযোজক নিসপাল সিং রানে বলেন, "এই যে আমরা শুনতে পাই বম্বেতে একশো কোটি ব্যবসা করছে কোনও ছবি, সাউথে একশো কোটি ব্যবসা করছে কোনও ছবি কিন্তু নিজেদের বেলা বলতে পারি না। এরপরে আমরা আশা করি বলতে পারব। আমাদের নিজেদের একটা দারুণ ইন্ডাস্ট্রি আছে। আমাদের ভালো হবেই।" এস ভি এফ-এর এর কর্ণধার শ্রীকান্ত মোহতা বলেন, "আমি বলব, গত কয়েক বছর ধরে যে ইন্ডাস্ট্রিটা বড় হতে পারছিল না সেটা একদিন এমন একটা জায়গা নেবে যা আমরা কোনওদিন দেখিনি। এই সিদ্ধান্তটা কোনওদিন কোনও সরকার নিয়েছে বলে আমার জানা নেই। প্রথমবার কোনও সরকার এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে আমার মনে হয়।"

তিনি আরও বলেন, "আমার এই মুহূর্তে চারটে ছবি ফ্লোরে আছে। প্রত্যেকটা ছবি ভালো শো টাইম পাবে। প্রত্যেকটা ছবি দর্শক দেখার সুযোগ পাবে আমি খুশি। সরকারের এই সিদ্ধান্ত কলাকুশলীদের কাজের সংখ্যাও বাড়াবে। কেননা বাংলায় কাজ বাড়বে।" এই সিদ্ধান্তটিকে মাইলস্টোন স্বরূপ মনে করছেন সকলে।

WEST BENGAL HALL DISTRIBUTORSVFDHUMKETUWAR 2BENGALI MOVIE IN PRIME TIME

