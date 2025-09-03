হায়দরাবাদ, 3 সেপ্টেম্বর: দ্বিতীয় বার মা হলেন অভিনেত্রী গওহর খান (Gauhar khan)। বুধবার সোশাল মিডিয়ায় খুশির খবর তিনি শেয়ার করেন অনুরাগীদের সঙ্গে ৷ 2023 সালে প্রথমবার মা হন গওহর ৷ সেই সময় গওহর ও জায়েদ দরবারের ঘরে আসেন পুত্র জেহান ৷ এর দুবছরের মাথায় ফের খুশির হাওয়া গওহর-জায়েদের জীবনে ৷ এবার পরিবারের নতুন সদস্য পুত্র নাকি কন্যা ?
অভিনেত্রী সোশাল মিডিয়ায় মিষ্টি একটি পোস্ট করেন ৷ যেখানে সিংহ-সিংহী ও তাঁদের শাবকদের ছবি শেয়ার করেছেন গওহর ৷ জানিয়েছেন তাঁদের জীবনে দ্বিতীয় সন্তানের আগমনের কথা ৷ তিনি লেখেন, "ভীষণ আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি জেহান নিজের রাজত্ব ভাগ করে নিচ্ছে ওর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ৷ আপনাদের সকলের আশীর্বাদ-প্রার্থনা দরকার ৷" 1 সেপ্টেম্বর গওহর খানের কোলে এসেছে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সন্তান ৷ ইতিমধ্যেই গওহরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অনুরাগী থেকে তারকারা ৷
শুভেচ্ছা জানিয়েছেন স্বরা ভাস্কর, সোফি চৌধুরী, দিয়া মির্জা, আয়েশা খান, আমিরা দস্তুরর-সহ অন্যান্য তারকারা ৷ স্বরা লিখেছেন, "অনেক অনেক অভিনন্দন গৌ!" নীতি মোহন লিখেছেন, "ওহ! এই খবর শুনে আমরা আনন্দিত। তোমাদের সকলকে, বিশেষ করে জেহানকে, অনেক অনেক অভিনন্দন।" দিয়া মন্তব্য বিভাগে হার্ট ইমোজি ব্যবহার করেছেন ৷ আনন্দে আহ্লাদিত গওহর খানের অনুরাগীরাও ৷
চলতি বছর মে মাসে দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন অভিনেত্রী ৷ 2023 সালে প্রথম বার মা হন গওহর। প্রথমবার পুত্র সন্তানের পর দ্বিতীয় সন্তানও ছেলে হয়েছে ৷