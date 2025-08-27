ETV Bharat / entertainment

নিজে ভোগ রাঁধলেন রনিতা ! গণেশ পুজোয় সামিল মমতা শঙ্কর, সায়ক থেকে দিতিপ্রিয়াও - GANESH CHATURTHI 2024

গণপতি বাপ্পার পুজোয় সামিল হয়েছেন টলিপাড়ার আরও অনেকে । মমতা শঙ্কর থেকে শুরু করে শ্রুতি দাসরা এদিন নিষ্ঠাভরে পালন করছেন গণেশ চতুর্থী ।

Ganesh Chaturthi 2024
তারকাদের বাড়িতে গণেশ পুজো (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 27, 2025 at 5:38 PM IST

3 Min Read

কলকাতা, 27 অগস্ট: আজ গণেশ চতুর্থী ৷ এ বার 26 অগস্ট, দুপুর 1টা 54 মিনিটে শুরু হয়েছে শুক্লপক্ষের চতুর্থী । থাকছে 27 অগস্ট দুপুর 3টে 44 মিনিট পর্যন্ত । গণপতি বাপ্পার আরাধনায় মেতে উঠেছে এই রাজ্যের মানুষ ৷ বাদ পড়েননি তারকারাও ।

দেখতে দেখতে 13 বছরে পা দিয়েছে অভিনেত্রী রনিতা দাসের বাড়ির গণেশ পুজো । অভিনেত্রী নিজেই বাড়িতে শুরু করেন গণপতির আরাধনা । প্রতি বছর খুব জাঁকজমকের সঙ্গে রনিতার বাড়িতে পুজো হয় । বহু লোকসমাগম হয় ৷ তবে, এ বছরের চিত্রটা অনেকটাই আলাদা । নিষ্ঠাভরে পুজোটুকুই হচ্ছে । অন্যান্যবারের থেকে আড়ম্বর কম । কারণ এক বছরও হয়নি অভিনেত্রীর দিদা মারা গিয়েছেন । দিদা তাঁদের বাড়িতেই থাকতেন বলে জানান রনিতা ।

Ganesh Chaturthi 2024
রনিতা দাসের বাড়ির গণেশ পুজো (নিজস্ব ছবি)

রনিতা ইটিভি ভারতে বলেন, "এবারের পুজোটা আমার কাছে জৌলুসহীন । কারণ আমার দিদা নেই । আর আমার মাও এবার এই পুজোতে অংশ নিতে পারেননি । কেননা মা আমার দিদার শেষ কাজ করেছিলেন । তাই কাল অশৌচ চলছে এক বছর । সেই কারণে পুজোর কিছুই মা ধরেনি । প্রতিবারের মতো এবারেও গণেশের ভোগ আমি রান্না করেছি । পোলাও, তরকারি, পাঁচ রকমের ভাজা, পনির, চাটনি, পায়েস, লুচি, সুজি সব আমিই করেছি । এছাড়া মোদক আর লাড্ডু তো থাকেই আমার গোণুর জন্য ।"

Ganesh Chaturthi 2024
মোদক (নিজস্ব ছবি)

অভিনেত্রী আরও বলেন, "আমার বাড়িতে চার প্রহরের পুজো এক দিনেই হয় । চার প্রহরের চার রকমের প্রসাদ, ডালা থাকে । সাধ্যমতো গুছিয়ে নিবেদন করি গোণুর কাছে । আমার বাড়িতে রুপোর গণেশ প্রতিষ্ঠিত আছে । তাঁর পুজোর পাশাপাশি এদিন আমাদের বাড়িতে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট বসে । তারও অনেক আচার অনুষ্ঠান আছে ।"

Ganesh Chaturthi 2024
গণেশ পুজোয় লাড্ডু ভোগ (নিজস্ব ছবি)

এই পুজোর দিনে কেমন পোশাক পরেন রনিতা? অভিনেত্রী বলেন, "শাড়িই পরি এই দিন আমি ।" এবার পুজোয় তাঁর পরনে ছিল লাল পাড়ের সাদা শাড়ি । লাল চান্দেরির ব্লাউজ, আর তার সঙ্গে মানানসই গয়না ।

Ganesh Chaturthi 2024
গণেশ পুজোর ভোগ (নিজস্ব ছবি)
Ganesh Chaturthi 2024
গণপতি বাপ্পা (নিজস্ব ছবি)

ওদিকে অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তীও নিজের ফ্ল্যাট কেনার পর থেকে সেখানে গণপতির পুজো থেকে লক্ষ্মীপুজো সবই করেন ৷ ইটিভি ভারতকে সায়ক বলেন, "ফ্ল্যাটটা তো একটা স্বপ্নের মতো ছিল । যখন কিনেছি তখন থেকেই পুজো অর্চনা শুরু করি । গণেশ পুজো, লক্ষ্মী পুজো করে থাকি । এঁদের আশীর্বাদ ছাড়া তো কিছুই সম্ভব হত না ।"

Ganesh Chaturthi 2024
গণেশ চতুর্থীতে মায়ের সঙ্গে সায়ক চক্রবর্তী (নিজস্ব ছবি)

তাঁর কথায়, "প্রত্যেকবছরই নিজের মতো করে ছোট করে পুজো করি । নতুন বাড়ি যেটা করছি সেখানে উত্তর পূর্বে একটা মন্দির রেখেছি । প্রত্যেক বছর সেখানে যত্ন করে পুজো করব । মনের বাসনা এটাই । তার আগে যতদিন এখানে আছি ছোট করেই করব সাধ্যমতো । গণু বাবা কোনও অভাব রাখেনি আমার । এমন ক্ষমতা দিক যেন সকলকে নিয়ে চলতে পারি, সকলকে ভালো রাখতে পারি ।"

Ganesh Chaturthi 2024
মমতা শঙ্করের বাড়িতে গণেশ পুজো (নিজস্ব ছবি)

গণপতি বাপ্পার পুজোয় সামিল হয়েছেন টলিপাড়ার আরও অনেকে । মমতা শঙ্কর থেকে শুরু করে দিতিপ্রিয়া রায়, শ্রুতি দাস, তুহিনা দাসরা এদিন নিষ্ঠাভরে পালন করছেন গণেশ চতুর্থী । পাশাপাশি সকলে শাড়ি থেকে ধুতিতে নিজেদেরকে আজকের দিনে সাজিয়ে তুলেছেন ৷ কারও পরনে বাঙালি ধাঁচে শাড়ি ৷ কেউ আবার মারাঠি ঢঙে শাড়ি পরেছেন ৷

Ganesh Chaturthi 2024
গণেশ পুজোয় সামিল দিতিপ্রিয়া রায় (নিজস্ব ছবি)

কলকাতা, 27 অগস্ট: আজ গণেশ চতুর্থী ৷ এ বার 26 অগস্ট, দুপুর 1টা 54 মিনিটে শুরু হয়েছে শুক্লপক্ষের চতুর্থী । থাকছে 27 অগস্ট দুপুর 3টে 44 মিনিট পর্যন্ত । গণপতি বাপ্পার আরাধনায় মেতে উঠেছে এই রাজ্যের মানুষ ৷ বাদ পড়েননি তারকারাও ।

দেখতে দেখতে 13 বছরে পা দিয়েছে অভিনেত্রী রনিতা দাসের বাড়ির গণেশ পুজো । অভিনেত্রী নিজেই বাড়িতে শুরু করেন গণপতির আরাধনা । প্রতি বছর খুব জাঁকজমকের সঙ্গে রনিতার বাড়িতে পুজো হয় । বহু লোকসমাগম হয় ৷ তবে, এ বছরের চিত্রটা অনেকটাই আলাদা । নিষ্ঠাভরে পুজোটুকুই হচ্ছে । অন্যান্যবারের থেকে আড়ম্বর কম । কারণ এক বছরও হয়নি অভিনেত্রীর দিদা মারা গিয়েছেন । দিদা তাঁদের বাড়িতেই থাকতেন বলে জানান রনিতা ।

Ganesh Chaturthi 2024
রনিতা দাসের বাড়ির গণেশ পুজো (নিজস্ব ছবি)

রনিতা ইটিভি ভারতে বলেন, "এবারের পুজোটা আমার কাছে জৌলুসহীন । কারণ আমার দিদা নেই । আর আমার মাও এবার এই পুজোতে অংশ নিতে পারেননি । কেননা মা আমার দিদার শেষ কাজ করেছিলেন । তাই কাল অশৌচ চলছে এক বছর । সেই কারণে পুজোর কিছুই মা ধরেনি । প্রতিবারের মতো এবারেও গণেশের ভোগ আমি রান্না করেছি । পোলাও, তরকারি, পাঁচ রকমের ভাজা, পনির, চাটনি, পায়েস, লুচি, সুজি সব আমিই করেছি । এছাড়া মোদক আর লাড্ডু তো থাকেই আমার গোণুর জন্য ।"

Ganesh Chaturthi 2024
মোদক (নিজস্ব ছবি)

অভিনেত্রী আরও বলেন, "আমার বাড়িতে চার প্রহরের পুজো এক দিনেই হয় । চার প্রহরের চার রকমের প্রসাদ, ডালা থাকে । সাধ্যমতো গুছিয়ে নিবেদন করি গোণুর কাছে । আমার বাড়িতে রুপোর গণেশ প্রতিষ্ঠিত আছে । তাঁর পুজোর পাশাপাশি এদিন আমাদের বাড়িতে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট বসে । তারও অনেক আচার অনুষ্ঠান আছে ।"

Ganesh Chaturthi 2024
গণেশ পুজোয় লাড্ডু ভোগ (নিজস্ব ছবি)

এই পুজোর দিনে কেমন পোশাক পরেন রনিতা? অভিনেত্রী বলেন, "শাড়িই পরি এই দিন আমি ।" এবার পুজোয় তাঁর পরনে ছিল লাল পাড়ের সাদা শাড়ি । লাল চান্দেরির ব্লাউজ, আর তার সঙ্গে মানানসই গয়না ।

Ganesh Chaturthi 2024
গণেশ পুজোর ভোগ (নিজস্ব ছবি)
Ganesh Chaturthi 2024
গণপতি বাপ্পা (নিজস্ব ছবি)

ওদিকে অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তীও নিজের ফ্ল্যাট কেনার পর থেকে সেখানে গণপতির পুজো থেকে লক্ষ্মীপুজো সবই করেন ৷ ইটিভি ভারতকে সায়ক বলেন, "ফ্ল্যাটটা তো একটা স্বপ্নের মতো ছিল । যখন কিনেছি তখন থেকেই পুজো অর্চনা শুরু করি । গণেশ পুজো, লক্ষ্মী পুজো করে থাকি । এঁদের আশীর্বাদ ছাড়া তো কিছুই সম্ভব হত না ।"

Ganesh Chaturthi 2024
গণেশ চতুর্থীতে মায়ের সঙ্গে সায়ক চক্রবর্তী (নিজস্ব ছবি)

তাঁর কথায়, "প্রত্যেকবছরই নিজের মতো করে ছোট করে পুজো করি । নতুন বাড়ি যেটা করছি সেখানে উত্তর পূর্বে একটা মন্দির রেখেছি । প্রত্যেক বছর সেখানে যত্ন করে পুজো করব । মনের বাসনা এটাই । তার আগে যতদিন এখানে আছি ছোট করেই করব সাধ্যমতো । গণু বাবা কোনও অভাব রাখেনি আমার । এমন ক্ষমতা দিক যেন সকলকে নিয়ে চলতে পারি, সকলকে ভালো রাখতে পারি ।"

Ganesh Chaturthi 2024
মমতা শঙ্করের বাড়িতে গণেশ পুজো (নিজস্ব ছবি)

গণপতি বাপ্পার পুজোয় সামিল হয়েছেন টলিপাড়ার আরও অনেকে । মমতা শঙ্কর থেকে শুরু করে দিতিপ্রিয়া রায়, শ্রুতি দাস, তুহিনা দাসরা এদিন নিষ্ঠাভরে পালন করছেন গণেশ চতুর্থী । পাশাপাশি সকলে শাড়ি থেকে ধুতিতে নিজেদেরকে আজকের দিনে সাজিয়ে তুলেছেন ৷ কারও পরনে বাঙালি ধাঁচে শাড়ি ৷ কেউ আবার মারাঠি ঢঙে শাড়ি পরেছেন ৷

Ganesh Chaturthi 2024
গণেশ পুজোয় সামিল দিতিপ্রিয়া রায় (নিজস্ব ছবি)

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH CHATURTHI CELEBRATIONGANESH PUJAগণেশ চতুর্থীতারকার গণেশ পুজোGANESH CHATURTHI 2024

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.