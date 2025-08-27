কলকাতা, 27 অগস্ট: আজ গণেশ চতুর্থী ৷ এ বার 26 অগস্ট, দুপুর 1টা 54 মিনিটে শুরু হয়েছে শুক্লপক্ষের চতুর্থী । থাকছে 27 অগস্ট দুপুর 3টে 44 মিনিট পর্যন্ত । গণপতি বাপ্পার আরাধনায় মেতে উঠেছে এই রাজ্যের মানুষ ৷ বাদ পড়েননি তারকারাও ।
দেখতে দেখতে 13 বছরে পা দিয়েছে অভিনেত্রী রনিতা দাসের বাড়ির গণেশ পুজো । অভিনেত্রী নিজেই বাড়িতে শুরু করেন গণপতির আরাধনা । প্রতি বছর খুব জাঁকজমকের সঙ্গে রনিতার বাড়িতে পুজো হয় । বহু লোকসমাগম হয় ৷ তবে, এ বছরের চিত্রটা অনেকটাই আলাদা । নিষ্ঠাভরে পুজোটুকুই হচ্ছে । অন্যান্যবারের থেকে আড়ম্বর কম । কারণ এক বছরও হয়নি অভিনেত্রীর দিদা মারা গিয়েছেন । দিদা তাঁদের বাড়িতেই থাকতেন বলে জানান রনিতা ।
রনিতা ইটিভি ভারতে বলেন, "এবারের পুজোটা আমার কাছে জৌলুসহীন । কারণ আমার দিদা নেই । আর আমার মাও এবার এই পুজোতে অংশ নিতে পারেননি । কেননা মা আমার দিদার শেষ কাজ করেছিলেন । তাই কাল অশৌচ চলছে এক বছর । সেই কারণে পুজোর কিছুই মা ধরেনি । প্রতিবারের মতো এবারেও গণেশের ভোগ আমি রান্না করেছি । পোলাও, তরকারি, পাঁচ রকমের ভাজা, পনির, চাটনি, পায়েস, লুচি, সুজি সব আমিই করেছি । এছাড়া মোদক আর লাড্ডু তো থাকেই আমার গোণুর জন্য ।"
অভিনেত্রী আরও বলেন, "আমার বাড়িতে চার প্রহরের পুজো এক দিনেই হয় । চার প্রহরের চার রকমের প্রসাদ, ডালা থাকে । সাধ্যমতো গুছিয়ে নিবেদন করি গোণুর কাছে । আমার বাড়িতে রুপোর গণেশ প্রতিষ্ঠিত আছে । তাঁর পুজোর পাশাপাশি এদিন আমাদের বাড়িতে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট বসে । তারও অনেক আচার অনুষ্ঠান আছে ।"
এই পুজোর দিনে কেমন পোশাক পরেন রনিতা? অভিনেত্রী বলেন, "শাড়িই পরি এই দিন আমি ।" এবার পুজোয় তাঁর পরনে ছিল লাল পাড়ের সাদা শাড়ি । লাল চান্দেরির ব্লাউজ, আর তার সঙ্গে মানানসই গয়না ।
ওদিকে অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তীও নিজের ফ্ল্যাট কেনার পর থেকে সেখানে গণপতির পুজো থেকে লক্ষ্মীপুজো সবই করেন ৷ ইটিভি ভারতকে সায়ক বলেন, "ফ্ল্যাটটা তো একটা স্বপ্নের মতো ছিল । যখন কিনেছি তখন থেকেই পুজো অর্চনা শুরু করি । গণেশ পুজো, লক্ষ্মী পুজো করে থাকি । এঁদের আশীর্বাদ ছাড়া তো কিছুই সম্ভব হত না ।"
তাঁর কথায়, "প্রত্যেকবছরই নিজের মতো করে ছোট করে পুজো করি । নতুন বাড়ি যেটা করছি সেখানে উত্তর পূর্বে একটা মন্দির রেখেছি । প্রত্যেক বছর সেখানে যত্ন করে পুজো করব । মনের বাসনা এটাই । তার আগে যতদিন এখানে আছি ছোট করেই করব সাধ্যমতো । গণু বাবা কোনও অভাব রাখেনি আমার । এমন ক্ষমতা দিক যেন সকলকে নিয়ে চলতে পারি, সকলকে ভালো রাখতে পারি ।"
গণপতি বাপ্পার পুজোয় সামিল হয়েছেন টলিপাড়ার আরও অনেকে । মমতা শঙ্কর থেকে শুরু করে দিতিপ্রিয়া রায়, শ্রুতি দাস, তুহিনা দাসরা এদিন নিষ্ঠাভরে পালন করছেন গণেশ চতুর্থী । পাশাপাশি সকলে শাড়ি থেকে ধুতিতে নিজেদেরকে আজকের দিনে সাজিয়ে তুলেছেন ৷ কারও পরনে বাঙালি ধাঁচে শাড়ি ৷ কেউ আবার মারাঠি ঢঙে শাড়ি পরেছেন ৷