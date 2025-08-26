হায়দরাবাদ, 26 অগস্ট: আসতে চলেছেন সকলের প্রিয় গণপতি বাপ্পা ৷ গণেশ চতুর্থী (Ganesh Chaturthi 2025) আনন্দের উৎসবে মেতে উঠেছে আসমুদ্রহিমাচল ৷ এই দিন যদি বাড়িতে থাকেন তাহলে খুদে সদস্যদের পাশাপাশি আপনি দেখতে পারেন গণেশের এই সিনেমা ৷ যা শুধু বিনোদন নয়, জাগাবে ভক্তি, শেখাবে মানবতার পাঠও ৷ কোন, কোন সিনেমা রাখতে পারেন আপনার ওয়াচলিস্টে ?
মাই ফ্রেন্ড গণেশা (My Friend Ganesha)
এই সিনেমায় দেখানো হয়েছে এক আট বছরের বাচ্চার কাছে গণেশ কীভাবে বন্ধু হয়ে ওঠে ৷ দেখানো হয় কীভাবে গণেশ সেই ভক্ত তথা কিশোরকে নানা প্রতিকূলতায় লড়াই করতে শেখায়, সাহস জোগায় ৷ ছবিটি বিনোদনের পাশাপাশি বন্ধুত্ব, বিশ্বাস এবং ইতিবাচকতার বার্তা ছড়িয়ে দেয় ৷
বাল গণেশ (Bal Ganesha)
বাল গণেশ অ্যানিমেটেড সিনেমা ৷ যেখানে গণেশের ছোটবেলার রোমাঞ্চকর জার্নি তুলে ধরা হয়েছে ৷ মোরাল লেসন যেমন আছে এই সিনেমায় তেমনই আছে ভক্তির পাঠও ৷ প্রাণবন্ত অ্যানিমেশন, মজাদার গান ও দুর্দান্ত কাহিনি বলার ধরন শিশুদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছে ৷ যা গণেশ চতুর্থীকে আরও স্পেশাল করে তুলতে পারে ৷
জয় গণেশা (Jai Ganesha)
জয় গণেশা ভক্তিমূলক অ্যানিমেটেড সিনেমা ৷ যা বিঘ্নহর্তা ভগবান গণেশের অনুপ্রেরণামূলক কাহিনি বর্ণনা করে। তাঁর প্রজ্ঞা, শক্তি এবং কৌতুকপূর্ণ মনোমুগ্ধকর মনোভাব প্রদর্শন করে ৷ গণেশ চতুর্থী উদযাপনে বাড়ির ছোটদের এই সিনেমা দেখাতে পারেন ৷
মোরেয়া (Moreya)
মোরেয়া মারাঠি সিনেমা যা গণেশ চতুর্থী উৎসবকে ঘিরে উৎসাহ ও ভক্তি তুলে ধরে। দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী মন্ডলের পটভূমিতে নির্মিত এই সিনেমা ঐক্য-বিশ্বাস এবং সম্প্রদায়ের চেতনার বিষয়বস্তুকে প্রকাশ্যে আনে ৷ বার্তা দেয় সম্প্রীতি ও ঐক্যের ৷
বাল গণেশ 3 (Bal Ganesha 3)
বাল গণেশ 3 জনপ্রিয় অ্যানিমেটেড সিনেমার তৃতীয় ভাগ ৷ তৃতীয় কিস্তিতে ভগবান গণেশের শৈশবের গল্প তুলে ধরা হয়েছে। সিনেমায় হাস্যরস এবং নীতি শিক্ষার পাশাপাশি পৌরানিক কাহিনি ভালো লাগবে খুদেদের ৷ এই সিনেমা ভগবান গণেশের সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান, সাহস এবং ভক্তির মূল্যবোধ প্রদানের পাশাপাশি বিনোদন দেয়।