হায়দরাবাদ, 28 অগস্ট: বক্সঅফিসে বিনোদন দুনিয়ার আট মাসের হিসেব করলে দেখা যাবে কুলি বা ওয়ার 2 খুব বেশি প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি ৷ 2025 সালে এখন পর্যন্ত সুপারহিট ছবির তালিকায় কেবল 'ছাভা' এবং 'সাইয়ারা'কে রাখা যেতে পারে ৷ অগস্টে মুক্তি পাওয়া অজয় দেবগনের 'সন অফ সর্দার 2'-ও মুখ থুবড়ে পড়েছে বক্সঅফিসে ৷ সেপ্টেম্বরেও একাধিক সিনেমা রয়েছে মুক্তির অপেক্ষায় ৷ এক নজরে দেখে নেওয়া যাক এই মাসে কোন কোন বলিউডের সিনেমা মুক্তি পাবে।
সেপ্টেম্বরে মুক্তি পাবে বলিউডের যেসব সিনেমা
বাঘি 4 (5 সেপ্টেম্বর)
টাইগার শ্রফ আবারও হাজির হচ্ছেন অ্যাকশন-প্যাকড 'বাঘি' নিয়ে । বাঘি সিনেমার ফ্রাঞ্চাইজি 'বাঘি 4' মুক্তি পাবে 5 সেপ্টেম্বর ৷ সঞ্জয় দত্তকে দেখা যাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ৷ নায়িকা সোনম বাজওয়া। অ্যাকশন সিনেমা ভালো লাগলে বাঘি 4-কে রাখতে পারেন ওয়াচলিস্টে ৷
দ্য বেঙ্গল ফাইলস (5 সেপ্টেম্বর)
বিবেক অগ্নিহোত্রীর বিতর্কিত ছবি দ্য বেঙ্গল ফাইলস 5 সেপ্টেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে। ছবিটি নিয়ে তোলপাড় বাংলায় ৷ মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে মিঠুন চক্রবর্তী, অনুপম খের, দর্শন কুমার, পল্লবী যোশী, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় ও সৌরভ দাসকে ৷
এক চতুর নার (12 সেপ্টেম্বর)
নীল নীতিন মুকেশ এবং দিব্যা খোসলার ছবি 'এক চতুর নার' 12 সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। সিনেমার মজাদার ট্রেলার ইতিমধ্যেই দর্শক দরবারে প্রশংসিত হয়েছে। কমেডি এবং সাসপেন্সে ভরপুর এই সিনেমা পরিচালনা করেছেন উমেশ শুক্লা।
লাভ ইন ভিয়েতনাম (12 সেপ্টেম্বর)
জনপ্রিয় অভিনেত্রী অবনীত কৌর এবং আলিয়া ভাটের সঙ্গে 'গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি'তে অভিনয় করে খ্যাত শান্তনু মহেশ্বরীকে দেখা যাবে 'লাভ ইন ভিয়েতনাম' রোমান্টিক-ড্রামা সিনেমায়।
মান্নু ক্যায়া করেগা ? (12 সেপ্টেম্বর)
বিনয় পাঠক, কুমুদ মিশ্র এবং চারু শঙ্করকেও ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বিখ্যাত সুরকার ললিত পণ্ডিত ৷ কিছু গান লিখেছেন গীতিকার জাভেদ আখতার। ভালোবাসা পেতে বা স্বপ্ন পূরণ করতে আপনি কতদূর যেতে পারেন? 'মান্নু কেয়া করেগা' সিনেমা সেই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই এগিয়েছে ৷ কিউরিয়াস আই সিনেমার ব্যানারে শরদ মেহরা প্রযোজিত এবং সঞ্জয় ত্রিপাঠী পরিচালিত ছবিতে দেখা যাবে নতুন মুখ ব্যোম এবং শচী বিন্দ্রাকে ৷
জলি এলএলবি 3 (19 সেপ্টেম্বর)
অন্যদিকে, কোর্টরুম ড্রামা ছবি জলি এলএলবি 3, 19 সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে। সুভাষ কাপুর পরিচালিত এই ছবিতে অক্ষয় কুমার, আরশাদ ওয়ার্সি এবং সৌরভ শুক্লা অভিনয় করেছেন ৷ ছবির প্রথম দুটি পার্ট দর্শকদের ভালোবাসা পেয়েছে ৷
নিশাঞ্চি (19 সেপ্টেম্বর)
'নিশাঞ্চি' বক্সঅফিসে অক্ষয় কুমার এবং আরশাদ ওয়ার্সির ছবি 'জলি এলএলবি 3'-এর সঙ্গে বক্সঅফিস লড়াইয়ে নামবে ৷ বালাসাহেব ঠাকরের নাতনি ঐশ্বর্য ঠাকরে এই ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক করতে চলেছেন। ছবিটি 19 সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে।
হন্টেড থ্রিডি - ঘোস্টস অফ দ্য পাস্ট (26 সেপ্টেম্বর)
যদি আপনি ভূতের সিনেমা ভালোবাসেন তাহলে 'হন্টেড থ্রিডি - ঘোস্টস অফ দ্য পাস্ট' সেরা হতে পারে। এই বছরের এপ্রিল মাসে ছবিটির ঘোষণা করা হয়েছিল। মহেশ ভাট, বিক্রম ভাট এবং আনন্দ পণ্ডিতের ছবি 26 সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে। ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে গৌরব বাজপেয়ী, মিমো চক্রবর্তী এবং মনবীর চৌধুরীকে।
এছাড়াও 'সিকন্দর'-এর পর, রশ্মিকা মন্দানাকে দেখা যাবে দক্ষিণী সিনেমা 'দ্য গার্লফ্রেন্ড'এ ৷ রাহুল রবীন্দ্রন পরিচালিত এই ছবিটি 5 সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে রশ্মিকা মান্দান্না, দীক্ষিত শেঠিকে। সিনেমাটি হিন্দিতেও মুক্তি পাবে ৷