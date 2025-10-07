মৃত্যুর আগেই নিজের মূর্তি উন্মোচন করেছিলেন জুবিন, জানেন কোথায় রয়েছে শিল্পীর স্ট্যাচু ?

মৃত্যুর আগেই নিজের মূর্তি উন্মোচন করেছিলেন জুবিন, জানেন কোথায় রয়েছে শিল্পীর স্ট্যাচু ?
2022 সালে জুবিন গর্গের প্রতিমূর্তি তৈরি হওয়া শুরু হয় ৷ 2023 সালের জানুয়ারিতে সেই মূর্তি উন্মোচন করেন শিল্পী নিজেই ৷
তিনসুকিয়া (অসম), 7 অক্টোবর: মৃত্যুর আগেই নিজের মূর্তি উন্মোচন করে গিয়েছিলেন সঙ্গীত তারকা জুবিন গর্গ (Zubeen Garg) ৷ অসমে শিল্পীর জীবন্ত অবস্থাতেই তৈরি হয়েছিল তাঁর প্রতিমূর্তি ৷ সোমবার সেই মূর্তির সামনে সম্পন্ন হয় শিল্পীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ৷ প্রায় তিন হাজারের বেশি অসমবাসী প্রিয় জুবিনের জন্য হাজির হন এদিন ৷ শিল্পীর প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হয়েছে তিনিসুকিয়া জেলার ডিগবৈ-এর ডিব্রু নদীর পারে নাজিরাটিংয়ে ।
জুবিনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিমূর্তিস্থলে সোমবার দিনভর নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে শিল্পীর প্রথম শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সকালে প্রতিমূর্তির সামনে ধূপ-মোম বাতি জ্বেলে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান প্রতিমূর্তিটি নির্মাণের সমস্ত ব্যয় বহন করা ডিগবৈয়ের বিধায়ক সুরেন ফুকনে। প্রসঙ্গত, 2023 সালের 3 জানুয়ারি জুবিন গর্গ নাজিরাটিং তামুলি পর্যটন উৎসবে নিজের মূর্তি উন্মোচন করেছিলেন ৷ এটি তাঁর জীবনের সেরা সম্মান বলে সেদিন ঘোষণাও করেছিলেন ৷ আজ সেই মূর্তির সামনে চোখে জল অসমের মানুষদের ৷ মূর্তিটি নির্মাণ করেছেন গুয়াহাটির ভাস্কর্য শিল্পী দিগন্ত মাধব গোস্বামী ৷ তিনিও এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৷
ডিগবৈর বিধায়ক সুরেন ফুকনে বলেন, "আমরা জুবিনের আত্মার শান্তি কামনা করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করছি। আমরা কামনা করি তিনি আমাদের মাঝে চিরজীবী থাকুন এবং অমরত্ব লাভ করুন। আমরা তাঁর জীবদ্দশায় এই মূর্তি তৈরি করা শুরু করেছিলেন 2022 সালে ৷ 2023 সালের 3 জানুয়ারি তিনি নিজ হাতে তা উন্মোচন করেছিলেন।"
বিধায়ক আরও বলেন, "জুবিন আমার খুব কাছের শিল্পী ছিলেন ৷ খুব ভালো বন্ধু ছিলেন ৷ তাঁর আদর্শগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করব অসমবাসীর মনে ৷ তিনি গানের মাধ্যমে বারবার নানা বার্তা সমাজে পৌঁছে দিয়েছেন ৷ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি সকলকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন ৷ সবরকম ভেদাভেদ ভুলে ভবিষ্যতেও এই রকম একত্রে থাকাই প্রমাণ করবে জুবিনের প্রতি অসমবাসীর ভালোবাসা ৷"
উল্লেখ্য, এদিন অনুষ্ঠানে এসে ভাস্কর্য শিল্পী দিগন্ত মাধব গোস্বামী আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন ৷ তিনি জানান, এই মূর্তি তৈরির সময় গায়ক জুবিন বারবার নিজে এসে তদারকি করে গিয়েছেন ৷ কীরকম মূর্তি তৈরি হবে তা নিয়ে পরামর্শও দিয়েছেন ৷ আজ সেই মূর্তির সামনে প্রিয় মানুষের স্মৃতিতে বিভোর হয়ে ওঠেন দিগন্ত মাধব ৷ এদিনের অনুষ্ঠানে সঙ্গীতশিল্পী মহেন্দ্র হাজরিকা, রাজ্যসভার সংসদ রমেশ্বর তেলি প্রয়াত শিল্পীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। উপস্থিত শিল্পী রাজ নয়ন, রূপম কাশ্যপ, পিহু দে, প্রিয়ঞ্জয় তাঁতি সহ উপস্থিত জুবিন অনুরাগী একসঙ্গে গেয়ে ওঠেন জুবিন গর্গের প্রিয় 'মায়াবিনী রাতির বুকে' গান।