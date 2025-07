ETV Bharat / entertainment

বাংলা ধারাবাহিকের ঐতিহাসিক দিন ! টলিউডে আর বন্ধ নয় শুটিং - FEDERATION CONTROVERSY IN TOLLYWOOD

কলকাতা, 1 জুুলাই: বাংলা ধারাবাহিকের ঐতিহাসিক দিন । ঝগড়াঝাটি-হল্লাহাটির পালা চুকিয়ে ফের একসঙ্গে হাতে হাত রেখে চলায় অঙ্গীকারবদ্ধ হল চ্যানেল, ফেডারেশন এবং ছোটপর্দার প্রযোজকেরা। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে এই সুখবর দেন ফেডারেশন (Federation of Cine Technicians and Workers of Eastern India) সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস (Swarup Biswas)। তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলার বিভিন্ন বিনোদন চ্যানেলের একাধিক সদস্য থেকে শুরু করে একাধিক প্রযোজক এবং ফেডারেশনের সদস্যরা।

একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "আমাদের বোঝাপড়ার অভাব ছিল। ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং কয়েকজন প্রযোজকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সেই লড়াইয়ের জায়গা থেকে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ কাজের পরিবেশ গড়ে তোলার শুভ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি কীভাবে এই ছোট পর্দার দুনিয়ায় আরও কাজ বাড়ানো যায় এবং কাজের পরিবেশ আরও ভালো করা যায় তারও অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে।" এদিন বারবারই উঠে আসে একটি কথা, "আর শুটিং বন্ধ নয়।"

উল্লেখ্য, টেকনিশিয়ানদের অভিযোগ ছিল তাঁদের বেতন বৃদ্ধি হয়নি। তাই তাঁরা নতুন মেগা সিরিয়ালে কাজ শুরু করবেন না। পুরনো ধারাবাহিকগুলির সম্প্রচারে যেন ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য পুরনো মেগাগুলির শুটিং চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ দিনকয়েক আগেই জানা গিয়েছিল চ্যানেল-প্রযোজক-টেকনিশিয়ান গিল্ড এবং ফেডারেশন, সব পক্ষের আলোচনায় মীমাংসা হবে সবটা। অবশেষে মধুরেণ সমাপয়েৎ।

এদিনের সান্ধ্যকালীন বৈঠকে জানিয়ে দেওয়া হয় 'আর শুটিং বন্ধ নয়'। এবার পুরনো এবং নতুন ধারাবাহিক সবেরই শুটিং চলবে জোরকদমে। মজুরি নিয়েও আর কোনও সমস্যা থাকবে না বলে আশ্বাস প্রযোজকদের তরফে। ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং একাধিক প্রযোজকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তৈরি হল একটি সহযোগিতামূলক ও পেশাদার কাজের পরিবেশ।

এই যৌথ উদ্যোগে সকলেই একমত যে-

1) যে সব শুটিং চলছে সেগুলি বন্ধ করা যাবে না। যদি কোনও সমস্যা হয় তা হলে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।

2) গত কয়েকদিনের আলোচনা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে ৷ বিশেষত স্টুডিওগুলিতে মহিলাদের জন্য শৌচালয়, কলাকুশলীদের জন্য ক্যান্টিন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।