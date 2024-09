ETV Bharat / entertainment

'কাজ নেই! কেশসজ্জা শিল্পী মিথ্যা বলেছেন...', দাবি ফেডারেশনের - Federation Press Release

By ETV Bharat Entertainment Team

হায়দরাবাদ, 25 সেপ্টেম্বর: কেশসজ্জা শিল্পী তাঁর কাজ ছিনিয়ে নেওয়ার বা কাজ না পাওয়ার যে অভিযোগ করেছেন তা সম্পূর্ণ 'মিথ্যা'! বুধবার ফেডারেশনের তরফে এমন বিবৃতি প্রকাশ পেতেই ফের চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ সম্প্রতি আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে টলিউডে কেশসজ্জা শিল্পীর আত্মহননের প্রচেষ্টার পর জল ক্রমশ ঘোলা হচ্ছে ৷ অভিযোগের তীর ওঠে ফেডারেশনের বেশ কিছু সদস্যদের বিরুদ্ধে ৷ এরপর ফেডারেশনের তুঘলকী শাসনের অবসান চেয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে সরব হন ডিরেক্টর্স গিল্ডের সদস্যরা ৷ পাল্টা বিভিন্ন অভিযোগের প্রমাণ চেয়ে সরব ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসও ৷

এদিন ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ানস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার (Federation of Cine Technicians and Workers of Eastern India) তরফে এক বিবৃতি জারি করা হয়েছে ৷ স্পষ্ট জানানো হয়েছে, কেশসজ্জা শিল্পীর হাতে কাজ ছিল, তার নির্দিষ্ট প্রমাণ তাঁদের কাছে রয়েছে ৷ বিবৃতিতে লেখা হয়....