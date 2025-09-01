হায়দরাবাদ, 1 সেপ্টেম্বর: 'দিল চাহতা হ্যায়' ও 'জিন্দেগী না মিলেগী দোবারা'-র পর অনুরাগীরা কৌতুহলী ছিলেন 'জি লে জারা' (Jee Le Zaraa) সিনেমা নিয়ে ৷ আদৌ কি এই সিনেমা তৈরি হবে ? খোলাসা করলেন অভিনেতা-পরিচালক ফারহান আখতর ৷ রোড ট্রিপ ড্রামাকে কেন্দ্র করে এই সিনেমার ঘোষণা হয়েছিল 2021 সালে ৷ দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে চারবছর ৷ আলিয়া ভাট, ক্যাটরিন কাইফ ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে একসঙ্গে পর্দায় দেখার আশা জেগেছিল 2022 সালে ৷ কিন্তু সেই সিনেমার শুটিং শুরু হয়নি ৷ বারবার শুটিং পিছিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়ায় 'জি লে জারা' সিনেমার শুটিং হবে না ৷
সম্প্রতি আওয়ার স্টুপিড রি-অ্যাকশন পডকাস্টে আখতার নিশ্চিত করেছেন অনুরাগীদের যে এই সিনেমা তৈরি হবে ৷ তিনি বলেন, "আমি এটা কখনই বলতে চাই না যে এই সিনেমা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ আমি যা বলব তা হল এটিকে পিছনের দিকে রাখা হয়েছে। এটি এমন একটি সিনেমা যা পর্দার জন্য তৈরি হবে ৷"
The wonderfully talented @FarOutAkhtar taught us a new Hindi word! Check out full interview on the channel pic.twitter.com/cjDJ6KlJ83— OUR STUPID REACTIONS (@STUPIDREACTIONS) August 27, 2025
চিত্রনাট্য-প্রি-প্রোডাকশনের কাজ শেষ
ফারহান জানান সিনেমার শুটিং শুরু করার আগে বেসিক যে কাজগুলো করা দরকার তা শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ তিনি বলেন, "চিত্রনাট্য অসাধারণ হয়েছে ৷ আমি কোন কোন লোকেশনে শুটিং হবে তাও ঠিক করে নিয়েছি ৷ গানের মিউজিকও রেকর্ড হয়ে গিয়েছে ৷ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা ৷" সম্প্রতি অভিনেতা ডন 3 সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত আছেন ৷
কাস্টিং নিয়ে দ্বিধা
প্রথমে প্রিয়াঙ্কা, আলিয়া এবং ক্যাটরিনাকে নিয়ে এই প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছিল, ফারহান ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তারকা কাস্টের নাম আর নিশ্চিত করা হবে না। "আমি আর অভিনেতাদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারছি না। কী হবে এবং কখন আসবে তা জানি না। তবে ছবিটি হবেই ৷" ফারহানের এমন মন্তব্যে নেটপাড়ায় আলোচনা শুরু যে হয়ত সিনেমার কাস্ট বদলে যেতে পারে ৷
আলিয়া ভাটের সঙ্গে শিডিউল নিয়ে সমস্যা
এর আগে 2024 সালের অক্টোবরে আলিয়া ভাট এই প্রোজেক্ট নিয়ে কথা বলেছিলেন ৷ তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, এই সিনেমার সঙ্গে তিনি আছেন ৷ তাঁর কথায়,"অবশ্যই এই সিনেমা হবে ৷ এটা এমন এটা প্রোজেক্ট যেখানে অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক সকলে চান তৈরি হোক ৷ সমস্যা একমাত্র ঠিক মতো শুটিংয়ের সময় বার করে নেওয়া ৷" তিনি জানিয়েছিলেন প্রথম সারির তিন অভিনেত্রীর একসঙ্গে শুটিংয়ের ডেট পাওয়া বেশ চ্যালেঞ্জের ৷
ফের একবার অসাধারণ রোড ট্রিপে সফর
'জি লে জারা' এক নারী-কেন্দ্রিক রোড ট্রিপ ড্রামা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল ৷ যা বলিউডে এত বড় পরিসরে খুব কমই দেখা গিয়েছে। ফারহানের সাক্ষাৎকার শোনার পর অনুরাগীদের মনে ফের একবার আশার কিরণ দেখা গিয়েছে এই সিনেমাকে কেন্দ্র করে এমনকি চূড়ান্ত কাস্টে পরিবর্তন হলেও।