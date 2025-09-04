কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: মহানায়ক উত্তম কুমারের প্রাক জন্মশতবর্ষে 'শুধুই উত্তম' শীর্ষক একটি বর্ণময় প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে 'কলকাতা কথকতা' এবং 'নেহেরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম'। মহানায়কের জন্মদিনে সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও উদ্বোধনে হাজির ছিলেন চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী, চৈতি ঘোষাল, পৌলমী বসু, মৌমিতা পণ্ডিত, উত্তম কুমারের পুত্রবধূ মহুয়া চট্টোপাধ্যায়, অলোকনন্দা রায়, কল্যাণ সেনবরাট, দেবাশিস কুমার-সহ আরও অনেকে।"
মহানায়কের সংগ্রাহকদের প্রদর্শনীতে এসে চৈতি ঘোষাল সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আমি বাবার মুখে শুনেছি মহানায়ক একজনের চোখের দিকে তাকাতে ভয় পেতেন।" তাঁর কথা কেড়ে নিয়ে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় বলেন, "মহানায়ক একটা রোম্যান্টিক সিন করার সময় আমাকে বলেছিলেন, তুই আমার দিকে ওভাবে তাকাবি না। আমি বললাম আপনাকে ভালোবাসছি দুদিন পরে আপনাকে বিয়ে করব, আপনার দিকে তাকাব না তো কোন দিকে তাকাব? ডিরেক্টরকেও বললাম, দেখুন উনি দুদিন পর আমার স্বামী হবেন আর আমাকে ওনার দিকে তাকাতে বারণ করছেন। সত্যিই তাকাতে পারছিলেন না...।" তিনি আরও বলেন, "উত্তম কুমার চিরকাল আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন। কেউ তাঁকে ভুলবে না কখনও। আজ এত মানুষ এই চিলড্রেন্স মিউজিয়ামে এসেছেন, তা তো ওঁকে ভালোবেসেই।"
চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী বলেন, "আমার আক্ষেপ উত্তম আমি ওনাকে আমার ছবিতে ডিরেক্ট করতে পারিনি। ওগো বধূ সুন্দরীর শুটিং চলাকালীন ওঁর যেদিন শেষ শুটিং সেদিন দেখা হয়েছিল। সেদিন কি জানতাম অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হবেন আর পরদিনই চলে যাবেন...। আজ যখন ফেসবুক ঘাটি, তখম যদি উত্তম কুমারের কোনও ছবি বা ভিডিয়ো ক্লিপ নজরে পড়ে আমি এক থেকে দুই মিনিট ওঁর কাছেই আটকে যাই।"
চৈতি ঘোষালের কথায়, "বাবা (পরিচালক শ্যামল ঘোষাল) শিখিয়েছিলেন উত্তম কুমারকে জেঠু বলে ডাকতে। আমি বলেছিলাম কেন? উত্তম কুমার হলেন 'উত্তম কুমার'। জেঠু কেন। ওরকম একজন হ্যান্ডসাম পুরুষকে কেন জেঠু বলে ডাকব? আমার ডাকঘরের শো দেখে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, তুমি অনেক বড় অভিনেত্রী হবে। সেদিন জানতামই না উত্তম কুমার আসলে কে?..."
প্রদর্শনীতে রয়েছে কলকাতার প্রখ্যাত সংগ্রাহকদের নানান সংগ্রহ সমাহার। মহানায়ক অভিনীত ছবির চিত্রনাট্য, সিনেমার পোস্টার, লবি কার্ড, সিনেমার টিকিট, চিঠি, পত্রিকা, টেলিফোন, মহানায়কের 'নায়ক' ছবিতে ব্যবহৃত কোট-টাই সহ আরও বহু দুর্লভ জিনিস। এদিনের মঞ্চ থেকে হাজির হল উত্তম কুমার নামাঙ্কিত পেনের কালি।
প্রদর্শনীটি চলবে 3-7 সেপ্টেম্বর। ঢুঁ মারতে পারেন নেহেরু চিলড্রেন্স মিউজিয়ামে ।