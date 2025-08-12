কলকাতা, 12 অগস্ট: বাংলা টেলিভিশনে ঐতিহাসিক কাহিনি নির্ভর ধারাবাহিক নতুন ট্রেন্ড নয় । সাম্প্রতিককালে নাটোরের রানি ভবানীর জীবননামা উঠে আসছে দর্শকের দরবারে । সেই সময়ের অনেক ঐতিহাসিক চরিত্রেরও আগমন ঘটছে একে একে । জগৎ শেঠ থেকে শুরু করে দেওয়ান রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র - বাদ পড়ছেন না কেউই । সময়ের নিয়ম মেনে এলেন গোপাল ভাঁড়ও । এই চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে অভিনেতা জয়প্রকাশ পালকে ।
তিনি বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ । 'অগ্নিজল' থেকে শুরু করে 'গোপাল ভাঁড়', 'জয় মা সন্তোসী', 'সাত ভাই চম্পা', 'দেবী চৌধুরানী', 'জয় মা মনসা', 'জগৎ জননী মা সারদা', 'ওম সাঁই রাম', 'ইকিড় মিকিড়', 'গাঁটছড়া', 'তুই যে আমার মা', 'বসন্ত বিলাস মেস বাড়ি', 'বোধিসত্বর বোধবুদ্ধি', 'ফেরারি মন', 'মেয়েবেলা', 'অনুরাগের ছোঁয়া', 'সোহাগ চাঁদ', 'হরি ঘোষের গোয়াল', 'রোশনাই', 'এই পথ যদি না শেষ হয়' রয়েছে তাঁর অভিনীত ধারাবাহিকের তালিকায় । আর এবার 'রাজ রাজেশ্বরী রাণী ভবানী'। এর আগে তিনি 'গোপাল ভাঁড়' ধারাবাহিকে ছিলেন বটে, তবে গোপালের চরিত্রে নয় । এক নায়েবের চরিত্রে । এবার একেবারে সেই চরিত্রেই জয়প্রকাশের আবির্ভাব । অভিনেতার একান্ত সাক্ষাৎকার নিল ইটিভি ভারত ৷
গোপাল ভাঁড়ের চরিত্রে জয়প্রকাশ (নিজস্ব চিত্র)
ইটিভি ভারত: গোপাল ভাঁড়ের চরিত্র কেমন উপভোগ করছেন ?
জয় প্রকাশ: গোপাল ভাঁড়ের চরিত্র তো একটা অন্য ধরনের অভিজ্ঞতা । কারণ সেই মানুষটাকে কেউ কখনও দেখেনি । শুধু তাঁর অবয়ব জানে । তিনি কেমন ছিলেন সেটা জানে । বুদ্ধিটাই ছিল তাঁর অস্ত্র । তার মাধ্যমে তিনি যা যা ঘটিয়েছেন তা বিরাট ব্যাপার । আর ছোটবেলা থেকেই আমরা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং গোপাল ভাঁড়ের গল্প শুনে বড় হয়েছি । তাঁর হাস্যকৌতুক বোধ দারুণ আকর্ষণীয় বিষয় সেই ছোট থেকেই । ফলে এই চরিত্রটা যখন করার সুযোগ পেলাম ভালো তো লেগেছেই ।
ইটিভি ভারত: রাখির সঙ্গে জয়প্রকাশ (নিজস্ব চিত্র)
গোপাল ভাঁড়ের চরিত্রটা কি কন্টিনিউ হবে ? জয় প্রকাশ:
গোপাল এখানে এসেছেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে রামকান্তর প্রীতিভোজে । এবার এই চরিত্রটা কতদিন কন্টিনিউ হবে বা আদৌ হবে কি না তা জানি না ৷ যাঁরা এটা লিখছেন তাঁরা বলতে পারবেন ।
ইটিভি ভারত: গোপাল ভাঁড়ের চরিত্র উপভোগ জয়প্রকাশের (নিজস্ব চিত্র)
এই চরিত্রটার জন্য কি কোনও হোমওয়ার্ক করা হয়েছে ? জয় প্রকাশ:
তাঁকে তো কেউ কখনও দেখেনি । যারা সেখানে থাকত সেই সময়ে, তারা দেখেছে । অনেক সময়েই আমি শুনেছি গোপাল ভাঁড় যে গাছতলায় বসে জিরিয়ে নিয়ে তারপর রাজ দরবারে ঢুকতেন সেই গাছটা নাকি এখনও আছে । সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেখেছি। ওঁর আসল ছবি পাইনি কখনও। ছোটবেলা থেকে কার্টুনে গোপাল ভাঁড় দেখেছি । পাশাপাশি গল্পে পড়েছি তাঁর হাস্যকৌতুক বোধ, তাঁর সাবলীল অভিব্যক্তি, বুদ্ধির কথা । এও জেনেছি, কোথাও গিয়ে তিনি খুব ইনোসেন্ট । এটুকুই খেয়াল রেখে রেখে করেছি কাজটা । অন্যসব ঐতিহাসিক গল্পের বা চরিত্রের অনেক রেফারেন্স পাওয়া গেছে । ছবিও পাওয়া গেছে । এখানে সেরকম কোনও রেফারেন্স নেই । যেমন আমরা সবাই জানি গোপাল ভাঁড় খেতে ভালোবাসতেন কিন্তু কী খেতে ভালোবাসতেন কেউ জানে না ।ইটিভি ভারত:
আপনার সিনেমা, ওয়েব সিরিজের তালিকাও ছোট নয় ।জয় প্রকাশ:
আছে কয়েকটা । যেমন 'ফোর্স', 'ট্রাই অ্যাঙ্গেল', 'হরি ঘোষের গোয়াল', 'কলকাতা চলন্তিকা', 'ফাটাফাটি', 'আমার বস'। ওয়েব সিরিজের মধ্যে 'দুপুর ঠাকুরপো-3', 'বাড়ুজ্জে ফ্যামিলি'ই করেছি । মিনি সিরিজ 'স্বাদ কাহন'-এ অভিনয় করেছি । বাংলা সাহিত্য নির্ভর কাজের মধ্যে 'বালিকা বঁধূ', 'বাঘিনী', 'সন্ন্যাসী রাজা', 'আনন্দ আশ্রম', 'বাঘ বন্দির খেলা', 'ফুলেশ্বরী'।
ইটিভি ভারত: বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ জয়প্রকাশ (নিজস্ব চিত্র)
'আমার বস'-এ কাজের অভিজ্ঞতা কেমন ? জয় প্রকাশ:
আমাকে ওখানে সবাই জগদীশ হিসেবে পেয়েছেন । জগদীশ অবাঙালি । সে বাংলা শিখতে চায় । সে বাংলায় থাকে । রাখি গুলজার ম্যাম আমাকে সহজ পাঠ থেকে বাংলা পড়া শেখাচ্ছেন সেটা দেখা গেছে ছবিতে । কবিতাটা ছিল - "রাম বনে ফুল পাড়ে, গায়ে তার লাল জামা, হাতে তার সাঁঝি..."। রাখিদি'র সঙ্গে কাজ করা ছিল এক অনন্য অভিজ্ঞতা । জগদীশ অফিসের ক্যান্টিন চালায় । সেই ক্যান্টিনে একজন আছে যার মাথায় বড় বড় চুল আর জগদীশের মাথায় চুল নেই । খাবারে চুল পড়া নিয়ে চলতে থাকে নানা কাণ্ড । দারুণ লেগেছে কাজটা করে । তার উপরে রাখি গুলজারের সঙ্গে সিন করা, এর মতো প্রাপ্তি আছে কিছু জীবনে ? একইসঙ্গে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আর নন্দিতা রায়ের মতো পরিচালকের সঙ্গে কাজ । তৃপ্ত হয়েছি । ইটিভি ভারত:
আপনার বাড়িতে কি কেউ এই ব্যাকগ্রাউন্ডের ?জয় প্রকাশ:
না, কেউই এই জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না । আমিই একমাত্র । একদম ছোট থাকাকালীন স্কুলে যখন নানা রকমের অনুষ্ঠান হত ভালো লাগত আমার দেখতে । একবার আমাকে একটা ড্রামা-তে অভিনয় করতে বলা হল । তখন আমি কিছুই বুঝি না, সবে সহজ পাঠ পড়তে শিখেছি, সবে বর্ণপরিচয় পড়ি, ওয়ান টু লিখতে শিখেছি । রাজি হলাম । রিহার্সালও দিলাম । যা বলা হচ্ছে তাই করছি, কিছুই তো জানতাম না আসলে । এরপরে অনুষ্ঠানও করলাম । স্টেজ, লাইটের সঙ্গে সেই প্রথম আলাপ । আর তারপর...।
ইটিভি ভারত: গোপাল ভাঁড়ের চরিত্রে জয়প্রকাশ (নিজস্ব চিত্র)
কোনও ধারাবাহিকই আজকাল বেশিদিন চলছে না । হঠাৎই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । এমনকী গল্পে নতুন মোড় আসার সময়েই অনেকসময় বন্ধ করে দেওয়া হয় । এই পেশায় অনিশ্চয়তা ভাবায় আপনাকে ?জয় প্রকাশ:
প্রশ্নটার মধ্যেই উত্তর লুকিয়ে আছে । আর অনিশ্চয়তা নিয়ে ভাবার কথা বলছেন ? আমার মনে হয় প্রত্যেককেই অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে হয় । তা সে যে পেশার মানুষই হোন না কেন । আর যখন এই প্রশ্নটা চলে আসে আমার একটা জিনিসই মনে হয় যে, আমি শুধু চেষ্টাটুকুই করতে পারি । কিছুক্ষণ পরে কী হবে সেটাই তো জানি না কেউ । ইটিভি ভারত:
অভিনয়ের বাইরে আর কী করা হয় ?জয় প্রকাশ:
যেটাই করি না কেন সেটা অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত । গানবাজনা আমার খুব পছন্দের জিনিস । গান শিখিনি কখনও । শুনে শুনেই করি । নিজের মিউজিক অ্যালবামও রয়েছে । যার কথা ও সুর আমারই । নতুন একটা গান বানানোরও পরিকল্পনা রয়েছে । জাস্ট শুরু করেছি কাজ । আমার নিজের লেখা কবিতার বইও রয়েছে । আমি লিখতে ভালোবাসি । নতুন আরেকটা কবিতার বই ধরেছি ।
ইটিভি ভারত: 'আমার বস'-এর দৃশ্য (নিজস্ব চিত্র)
কী ধরনের গল্প পছন্দ বেশি ? জয় প্রকাশ:
ঘুরিয়ে ফিরে সব ধরনের চরিত্রই দেখি । একটা সময়ে বাংলা সিনেমা দেখব বলে স্কুল থেকে পালাতাম । এখন আর সব বাংলা ছবি দেখি না হলে গিয়ে । যাঁদের সিনেমা সেই সময়ে স্কুল পালিয়ে দেখতে যেতাম তাঁদের সঙ্গে এখন দেখা হলে আড্ডা হয়, গল্প হয় । মনে পড়ে সেই সব দিনের কথা । আমার মনে হয় গল্প যদি ঠিকভাবে প্রেজেন্ট করা যায়, তা হলে যে ধরনের গল্পই সার্ভ করা হোক না কেন দারুণ হতে পারে । আমি টেলি অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডে এর আগে বেস্ট কমিক অ্যাক্টরের অ্যাওয়ার্ড পাই । সেখানে দাঁড়িয়ে বললে ওই গল্পটাই ভালো । দর্শক আমার চরিত্রটা ভালোবেসেছিল বলেই আমি পেয়েছিলাম । প্রত্যেকটা গল্পই পছন্দের হয়ে ওঠে যদি সেটা সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করা হয় । ইটিভি ভারত:
ইন্ডাস্ট্রিতে টাইপ কাস্ট হওয়ার ভয় পান ? জয় প্রকাশ:
আমি দু'ধরনের মানুষ দেখেছি । এক ধরনের মানুষ যাঁরা একই রকমের চরিত্রই করে যাচ্ছেন এবং দারুণ করছেন । আবার অন্যদিকে কিছু মানুষ যেটাই করছেন না কেন আগেরটার থেকে আলাদা । এই দু'ধরনের মানুষের উদাহরণ আমাদের আশেপাশে রয়েছে । তাই যখন এটা নিয়ে ভাবি ওটা খেয়াল আসে, আবার ওটা নিয়ে ভাবি তখন এটা খেয়াল আসে । তাই ভয় পাই না । অভিনয়টা করে যেতে চাই শুধু ।