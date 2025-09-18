EXCLUSIVE: আমি নিজেকে বিক্রি করতে পারি না- জয় সেনগুপ্ত

EXCLUSIVE: আমি নিজেকে বিক্রি করতে পারি না- জয় সেনগুপ্ত
বাংলা ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে জয় জানান, "পাওয়ারফুল লোকেদের আশেপাশে থাকলে একটা অ্যাডভান্টেজ থাকে ৷ আবার যদি বিপরীতে দাঁড়াও তার ডিসঅ্যাডভান্টেজ রয়েছে ৷"
কথাতেই আছে Work hard in silence, let your success make the noise ৷ ইনি এমন একজন শিল্পী যাঁর অভিনয় দক্ষতা বারবার তাক লাগায় ৷ থিয়েটার, ওটিটি, টেলিভিশন, সিনেমার দুনিয়ায় যাঁর কাজ নিঃশব্দে বিপ্লব আনার মতোই ৷ তথাকথিত 'সুপারস্টার'-এর তকমা থেকে তিনি শত হস্ত দূরে ৷ কিন্তু 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা'র মতো সুপারহিরো-র পিছনে হিন্দি ভয়েস থাকে তাঁরই ৷ পর্দায় হলিউড তারকা ক্রিশ ইভান্স (Chris Evans) 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা' হয়ে যখনই এসেছে হিন্দি ডাবিংয়ে শোনা গিয়েছে তাঁর স্বর ৷
100 কোটির ক্লাবে যাতায়াত না থাকলেও তাঁর সিনেমা, নাটকে উঠে আসে মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সমাজের নানা দিকের আসল ছবি ৷ আসলে অভিনেতা জয় সেনগুপ্ত (Joy Sengupta) হাতে গোনা সেই সকল তারকাদের তালিকায় নির্দিষ্ট জায়গা করে নিয়েছেন যাঁরা 'বাণিজ্যিক' সিনেমার স্তরে আটকে না থেকে উপহার দিয়ে যাচ্ছেন নানা স্বাদের ভিন্ন ধারার ছবি ৷ ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে মন খোলা আড্ডায় চেনা গেল এক অন্য জয় সেনগুপ্তকে ৷
'অহনা' পাঠ
মুক্তির আগেই নতুন পরিচালক প্রমিতা ভৌমিকের 'অহনা' আন্তর্জাতিক নানা স্বীকৃতি ঝুলিতে সংগ্রহ করেছে ৷ সুদীপ্তা চক্রবর্তী ও জয় সেনগুপ্ত অভিনীত এই সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পরেই দর্শকদের মন জয় করতে বেশি সময় নেয়নি ৷ সকলেই সিনেমার চিত্রনাট্য, অভিনয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ৷ উচ্ছ্বসিত অভিনেতা জয়ও ৷ তাঁর কথায়, " নারীকেন্দ্রিক ছবির থিম, ছবির অভিনয়, বেসিক ট্রিটমেন্ট দেখে সকলেই খুশি ৷ সভ্য মধ্যবিত্ত সমাজের মুখোশ খোলার ছবি দর্শকদের ভাবাচ্ছে ৷"
সাধারণত, নতুন পরিচালক-প্রযোজকদের সঙ্গে কাজ করতে ভালোবাসেন জয় ৷ আবার একটা দ্বিধাও কাজ করে ৷ এই সিনেমার চিত্রনাট্য শোনার ক্ষেত্রেও একই অনুভব হয়েছিল তাঁর ৷ "আসলে চিত্রনাট্য শোনার পর আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম এই সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হবই ৷ তবে একটা দ্বিধা ছিল ৷ সেটা হল পরিচালক নতুন, তিনি এই ধরনের বিষয়কে কীভাবে টেকনিক্যালি হ্যান্ডেল করবেন, তা মাথায় ঘুরছিল ৷ সবসময় কেউ কপালে লিখে আসেন না ভালো পরিচালক-খারাপ পরিচালক ৷ অনেক পরিচালক আছেন অভিজ্ঞতা থাকলেও 'ঝুল' ছবি বানান আবার নতুন পরিচালক আছেন যারা প্রথম প্রয়াসেই চমকে দেন ৷ প্রমিতা যেভাবে গল্প বলেছিলেন সেখানে স্বচ্ছতা ছিল, সততা ছিল ৷ তিনি টেকনিক্যালি বেশ শার্প ৷ জানেন কতটুকু নিতে হবে আর কতটুকু নয় ৷ উনি ক্লিয়ার ছিলেন কি চান, কনফিডেন্ট ছিলেন ৷ ফলে সব দ্বিধা কেটে যায় নিমেষে ৷" বলেন জয় সেনগুপ্ত ৷
সিনেমা সমাজের আয়না
'অহনা' সিনেমায় জয়ের চরিত্রের নাম নীল ৷ তার বাবা প্রোফেসর ৷ তিনি নিজেও সোশিওলজিস্ট, প্রোগ্রেসিভ, লিবারেল একজন ব্যক্তি ৷ কিন্তু সেই নীলের ভীতরেও পুরুষতন্ত্রের কিছু বীজ লুকিয়ে রয়েছে ৷ যে গুলো ধরা পড়ে মাঝে মাঝে ৷ স্ত্রীর সাফল্যে কমপ্লেক্স বেরিয়ে আসে ৷ তার পুরুষত্বের অক্ষমতা মেনে নিতে নারাজ ৷ মুখোশ পরে থাকতে চায় ৷ যে কারণে অনেক দুঃখ-বিদ্বেষ জমা হয় নীলের মনে ৷ যা প্রকাশ পায় নেতিবাচক ভাবে ৷ সম্পর্কগুলো খারাপ হয় ৷ শেষের দিকে কোথাও গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে ৷ মুখোশ খুলে যায় ৷ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অনেক ক্ষেত্রেই 'বন্ধ্যাত্ব' কথাটা তোলা থাকে নারীদের জন্যই ৷ এই সিনেমা সমাজকে জাগাবে কি ? আসবে পরিবর্তন ?
জয়ের স্পষ্ট জবাব, "পরিবর্তন শুধু রাজনৈতিক আর সামাজিক হয় ৷ শিল্প কখনও সমাজ পরিবর্তন করতে পারে না ৷ শিল্পের কাজ আয়না দেখানো ৷ এখন আয়না দেখেও মুখ ফিরিয়ে নিলে কিছু করার নেই ৷ সিনেমার কর্তব্য কিছু প্রশ্ন সমাজের সামনে তুলে ধরা ৷ সামাজিক, ইমোশনাল, রাজনৈতিক নানান রকম হতে পারে ৷ দর্শককে আহ্বান করা, তোমার তার উত্তর খোঁজো ৷ প্রত্যেক বছর দুর্গা পুজো হয় কিন্তু সকলেই তো দুর্গা হয়ে যান না ৷ মুখ বুজে মেনে নেন জীবনে থাকা অসুরের অসহ্য পীড়ন ৷ সমাজের ক্ষত ওই রকমই থাকে ৷ নারীর যাতনা-যন্ত্রণা সাময়িক তো নয় ৷ প্রত্যেক শতকে তা নিয়ে লড়াই চলতেই থাকবে ৷"
তবুও আপেক্ষিক
জয়কে বরাবরই ভিন্ন ধারার সিনেমাতে দেখে অভ্যস্ত দর্শক থেকে অনুরাগীরা ৷ কাগজের বউ, পরোবাস, বিল্লু রাক্ষস, দত্তা-র মতো সিনেমায় জয়ের সাবলীল অভিনয় পর্দায় চরিত্রগুলোকে জ্যান্ত করে তোলে ৷ নতুন পরিচালক বা প্রযোজকদের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ কেন প্রশ্ন করতেই অভিনেতার সহজ-সরল জবাব ভাবায় ৷ তিনি জানান, সিনেমা করার ক্ষেত্রে কখনও সেই ব্যক্তি প্রধান হয়ে ওঠেন যিনি কাজটা করাতে চাইছেন ৷ আবার কখনও চিত্রনাট্য এতটাই প্রাসঙ্গিক মনে হয় যে সেই ছবিতে কাজ না করলেই নয় ৷ আবার সিনেমার বাজারকে মাথায় রেখে কেরিয়ারে উন্নতি করার জন্য চিত্রনাট্য বেছে নিতে হয় ৷ এই তিনটে ফ্যাক্টর ভীষণভাবে কাজ করে জয়ের সিনেমা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ৷ ঠিক যেমন অর্জুন পরিচালিত 'তবুও আপেক্ষিক' সিনেমার চিত্রনাট্য শুনেই জয়ের মনে হয়েছিল এই সিনেমার পাশে তিনি থাকতে চান ৷
টলিউড আর 'অসহযোগিতা নোংরামি'
গত বছর থেকে বাংলা বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে রাজনীতির 'নোংরা' খেলা অনেক বেশি প্রকট হয়েছে ৷ কখনও ফেডারেশনের 'দাদাগিরি'র অভিযোগ উঠেছে আবার কখনও টেকনিশিয়ানদের অসহযোগিতার অভিযোগ, শুটিং বন্ধ হওয়ার মতো ঘটনা সিনেপাড়ার করুণ ছবিকে তুলে ধরেছে ৷ আর এমন ঘটনার মারাত্মক প্রভাব যে বিনোদন ইন্ডাস্ট্রির ওপর পড়ছে তা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন জয় ৷ তাঁর কথায়, "সারা বিশ্বে কালচারাল পলিটিক্স কাজ করে ৷ বাংলায় সেটা আরও বেশি কাজ করে ৷ যেখানে বাজারে একটা রাজনীতি আছে আবার রাজনীতির রাজনীতি আছে ৷ পাওয়ারফুল লোকেদের আশেপাশে থাকলে একটা অ্যাডভান্টেজ থাকে ৷ আবার যদি বিপরীতে দাঁড়াও তার ডিসঅ্যাডভান্টেজ রয়েছে ৷ আবার শিল্পী হিসাবে জোরালো ভয়েস থাকে তাহলে অ্যাডভান্টেজের সঙ্গে ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে ৷ বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি একটা ছোট ইন্ডাস্ট্রি তাতে প্লেয়ার অনেক কম ৷ অডিয়েন্সও ছোট ৷ সেটা নিয়েও প্রচন্ড খাওয়া-খাওয়ি চলে ৷ সবাই নিজের জায়গা শুধু ধরে রাখতে চায় না, প্রসার করতে চায় ৷ কিন্তু মুশকিল হয় সেটা যখন মাত্র দু-তিনজন করতে পারে ৷ তাতে অনেক নতুন প্রতিভাবান ছেলে-মেয়েরা ওই জমিতে ঢুকতেই পারে না ৷"
জয়ের কথায়, "নতুন কেউ ঢোকার চেষ্টা করলে তাকে কোনও না কোন ভাবে সরিয়ে দেওয়া হয় ৷ সেটা রাজনীতি স্তরে হতে পারে যেমন সরকারি হল দেব না, আবার বাজার স্তরে- মাল্টিপ্লেক্সে তিনদিন পর সিনেমা চালাতে দেওয়া হবে না, কিংবা নোংরা স্তরে- পোস্টার ছিঁড়ে দেওয়া, শো টাইম পরিবর্তন করে দেওয়া ইত্যাদি ৷ আবার অর্থের ব্যাপারটা আরও মারাত্মক ৷ পয়সা দিয়ে সবকিছু কেনাও যায় ৷ আবার পয়সা না থাকলে কিছুই করা যায় না ৷ কিন্তু এই যে ইন্ডাস্ট্রির ভিতরে নোংরামে তা বাংলার সকলেই জানে ৷ এই নোংরামো না করলে বাংলা ইন্ডাস্ট্রির অনেক উন্নতি হবে ৷ আমরা সেই বাধা ধরা কাজ, বাধা ধরা মুখের গণ্ডির মধ্যে থেকে যাই ৷ তাই বাংলা সিনেমার সেই ভাবে উন্নতি হয় না ৷ তখনই আমরা বলি বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়ান ৷"
27 বছরের বেশি বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে, স্মৃতির সরণীতে অভিনেতা
1998 সালের মার্চে গোবিন্দ নিহালানি পরিচালিত মুক্তি পায় 'হাজার চুড়াশির মা' ৷ সেই সিনেমা দিয়েই পর্দায় হাতেখড়ি বলিউড-টলিউডে একাধিক সিনেমা, ওটিটিতে কাজ করা জয়ের ৷ এতগুলো বছর পর যখন ফিরে দেখেন কী মনে হয় ? জয় জানান, "আমি যখন বিনোদন জগতে কাজ শুরু করেছিলাম তখন আমার যা ফিলোজফি ছিল এখনও তাই আছে ৷ আমি কোনওদিনই নিজেকে বিক্রি করার জায়গায় যাইনি ৷ আমি কখনই পার্টি করে নেটওয়ার্কিং করে কাজ খুঁজিনি ৷ কখনই পরিচালক-প্রযোজকের সেটে গিয়ে বসে থেকে কাজের জন্য ভিক্ষে করিনি ৷ পিআর-সেক্রেটারি দিয়ে কাজ আদায় করিনি ৷ আমি কাজ দেখিয়ে কাজ পেয়েছি ৷"
মূলত, সেনগুপ্তর জন্ম কলকাতাতে হলেও বাবার বদলি চাকরির কারণে বেড়ে ওঠেন কখনও দিল্লি আবার কখনও নেপালে ৷ তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন ৷ কলেজ পাশ করার পর নাট্যদল জন নাট্য মঞ্চে যোগদান করেন। এরপর তিনি নয়াদিল্লির লিভিং থিয়েটার অ্যাকাডেমি থেকে নাটকে ডিপ্লোমা অর্জন করেন ৷ যেখানে তিনি ইব্রাহিম আলকাজির অধীনে পড়াশোনা করেন।
অভিনেতা বলেন, "কলেজ থেকে পাস করার পর থিয়েটার গ্রুপ তৈরি করি ৷ পথনাটিকা করতাম ৷ কালচারাল মুভমেন্টে ঢুকি ৷ রাজনৈতিক নাটক করতাম ৷ আর এসবের মাঝে আমি অভিনয়-নাটক জগতে অসাধারণ শিক্ষকদের পাশে পেয়েছি ৷ তার মধ্যে হাবিব তনবীর, সফদর হাসমি, বেরি জন, ফিরোজ আব্বাস খান, এমকে রায়নার সঙ্গে কাজ করেছি ৷ সেখান থেকে টেলিভিশনে সিদ্ধার্থ বাসু আমাকে প্রথম চান্স দেন ৷ হিন্দিতে ক্যুইজ শো করতাম সঞ্চালক হিসাবে ৷ সেই শো ভীষণ জনপ্রিয় হয় ৷ এরপর মুম্বই থেকে কাজের প্রস্তাব আসে ৷ অনুপম খের প্রযোজিত টেলিভিশনে কাজের সুযোগ পাই ৷ তবে 2003-04 সালে ছেড়ে দিই মেগাসিরিয়াল ৷"
টেলিভিশন ছাড়ার কারণও বেশ মজাদার অভিনেতার ৷ সাধারণত, টেলিভিশনে টাকার পাশাপাশি জনপ্রিয়তা, পরিচিতি ও খ্যাতি বেশি পাওয়া যায় ৷ কিন্তু অভিনেতার মনে হয়েছে টেলিভিশনের মেগা সিরিয়ালে আটকে গেলে তাঁর অভিনয় সত্ত্বাও আটকে যাবে ৷ কারণ জীবন থেকে তাঁর চাহিদা ছিল আলাদা ৷ ফলে একটা ধারাবাহিকের গতে আটকে না থেকে তিনি আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়াতে ছুটে বেড়িয়েছেন নাটক-থিয়েটার নিয়ে ৷ কাজ করেছেন একাধিক আন্তর্জাতিক মানের পরিচালক-অভিনেতাদের সঙ্গে ৷
হিন্দির পর বাংলা সিনেমায় সুযোগ
'হাজার চুড়াশির মা' সিনেমায় পরিচালক নাটক দেখতে এসে জয়কে নিজের সিনেমার জন্য কাস্ট করেন ৷ কাজ করেন জয়া বচ্চনের বিপরীতে ৷ সেই সিনেমা দেখে পরিচালক গৌতম হালদার জয়কে বেছে নেন বিদ্যা বালানের প্রথম বাংলা সিনেমা 'ভালো থেকো'তে ৷ এইভাবেই একটু একটু করে জয়ের বাংলা সিনেমা জগত বাড়তে থাকে ৷ ঝুলিতে আসে 'চতুরঙ্গ', 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল', 'শহরের উপকথা', 'বিল্লু রাক্ষস'-এর মতো ভিন্ন ধারার সিনেমা ৷ অভিনেতা বলেন, "27 বছরে যতটা অন্যরা কাজ করেছে, যত গুণ কাজ করেছে আমি অত গুণ কাজ করতে পারিনি ৷ আমি তার অর্ধেকেরও কম কাজ করেছি ৷ কিন্তু এইটুকু বলতে পারি আমি যেটুকু কাজ করেছি তার 70 শতাংশ নিয়ে আমি গর্বিত ৷ আমার মরার পরেও 'পাতালঘর' সিনেমা সার্থক হয়ে থাকবে ৷ অভিনয় জগতে এত লম্বা কেরিয়ার চলবে আমি জানতাম না ৷ যতটা নাটক তখন করতাম এখন তার থেকে বেশি করি ৷ বাংলা ইংরাজি, হিন্দি বিনোদন জগতে কাজ বেড়েছে ৷ 'ব্ল্য়াক ওয়ারেন্ট', 'খাকি', 'নাইট ম্যানেজার', 'আরিয়া', 'হ্যালো', 'প্রফেসর সেনগুপ্ত'র মতো কাহিনি-সিরিজে কাজ করেছি ৷ আর এটাকেই আমি অ্যাচিভমেন্ট হিসাবে ধরি ৷ আসলে সেনসিটিভির কাজের প্রতি আকর্ষণ বেশি আমার ৷"
প্রচারবিমুখ জয় ?
অভিনেতার কথায়, "আমি নিজেকে বিক্রি করতে পারি না ৷ নিজের ইন্টারেস্ট শেয়ার করতে পারি ৷ আমি যে ছবি দেখলাম, তা নিয়ে কথাবলতে পারি ৷ পৃথিবীতে কোথায়, কী হচ্ছে তা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে পারি ৷ কিন্তু আমি আমার বাইরেটা বিক্রি করতে পারব না ৷ কারণ আমি ইমেজে বাঁচি না ৷ আমি আসলটা দেখি ৷ সেটাতে লোকের আগ্রহ থাকতেও পারে আবার নাও পারে ৷"
কাজ আর অনুপ্রেরণা
জয়ের কাছে কারোর সঙ্গেই কাজ করলে অনুপ্রেরণা আসবে তা নয় ৷ মাঝে মধ্যে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের কাজ দেখে, স্টাডি করেও অনুপ্রেরণা পাওয়া যায় ৷ শেখা যায় অনেক কিছু ৷ যার মধ্যে জয়কে অনুপ্রাণিত করেছে পরিচালক-অভিনেতা বলরাজ সাহানির কাজ ৷ বাংলায় সেই জায়গায় রয়েছেন প্রয়াত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ৷ যাঁর সঙ্গে জয় কাজ করেছেন প্রায় 6-7টা সিনেমায় ৷ ভালোবাসেন ওম পুরীর কাজ দেখতে ৷ তাঁর কাজ দেখে শিখতে ৷ তাঁকে অনুপ্রেরণা জোগায় অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহের কাজও ৷
সম্প্রতি জয় কাজও করেছেন নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে 'মেড ইন ইন্ডিয়া- দ্য টাইটান স্টোরি' (Made in India – A Titan Story) সিরিজে ৷ খুব তাড়াতাড়ি এই সিরিজ আসতে চলেছে অ্যামাজন ভিডিয়োতে ৷ পাশাপাশি, বড় হয়েছেন অমিতাভ বচ্চনের সিনেমা দেখে ৷ 'আলাদিন' সিনেমায় ছোট্ট একটা চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিগ বির বিপরীতেও ৷ ফলে বিনোদনের বৃহত্তর জগতে এমন অনেক তারকা আছেন যাঁদের কাজ দেখে, যাঁদের সঙ্গে কাজ করে অভিনয় সত্ত্বাকে আরও ধারালো করে চলেছেন অভিনেতা জয় সেনগুপ্ত ৷
