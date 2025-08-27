কলকাতা, 27 অগস্ট: বাংলা টকিজের প্রযোজনায় আসছে নতুন ধারাবাহিক 'বৃন্দাবন বিলাসিনী'। গল্পের নায়ক-নায়িকা বাস্তবজীবনেও ঈশ্বরে বিশ্বাসী ।
'যিনি কালী তিনিই কৃষ্ণ'-এ কথা প্রচলিত হলেও মতভেদ আছে বহু মানুষের মধ্যে । বেশকিছু পরিবার আজও এই কথা মানতে নারাজ । তেমনই এক পরিবারের গল্প এবার বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় । পরিবারটি মা কালীর আরাধনা করে । সেখানে হরিনামের কোনও জায়গা নেই । নেই কীর্তনের জায়গা । আর কোনও কৃষ্ণভক্তের জায়গা তো নেইই । এমন এক পরিবারে বিয়ে হয়ে আসে গ্রামের সহজ সরল গরিব পরিবারের মেয়ে বিনু । বিনুর স্বামী কৃষ নাস্তিক । তার আরাধ্যা দেবী কোনও মাটির প্রতিমা নন । তার আরাধ্যা দেবী তার নিজের মা । কৃষ ভগবানে বিশ্বাস করে না । কিন্তু কারওর বিশ্বাসকে অমর্যাদাও করে না ।
ওদিকে বিনু কীর্তন গায়, হরিসেবা করে এবং কীর্তন সারা পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দিতে চায় । এমন এক মেয়ে কী টিকে থাকতে পারবে তার শ্বশুরবাড়িতে ? তার কি সংসার করা সম্ভব হবে নাস্তিক স্বামী কৃষের সঙ্গে? এই প্রশ্নই রাখবে 'বৃন্দাবন বিলাসিনী' ধারাবাহিকের প্রত্যেকটি পর্ব। উত্তর সাজানো আছে চিত্রনাট্যে । উল্লেখ্য, কৃষের বাড়ির বর্ষীয়ান সদস্যা কৃষের ঠাকুমার নাম হরিপ্রিয়া । সেও কৃষ্ণভক্ত । কিন্তু পরিবারের চাপে নিজের ভক্তি, ভালোবাসা, বিশ্বাস এক প্রকার সরিয়ে রাখতে হয় তাকে । এমনই গল্প নিয়ে আসছে এই ধারাবাহিক ।
31 অগস্ট থেকে সন্ধে সাড়ে সাতটার স্লটে দেখানো হবে এই নতুন বাংলা ধারাবাহিকটি । ধারাবাহিকের প্রোমো হাজির । শুরু হয়েছে মূল পর্বের শুটিং । ধারাবাহিকের আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপর্বে হাজির ছিলেন ধারাবাহিকের প্রায় সকল অভিনেতা ।
বিনুর ভূমিকায় সুদীপ্তা রায় । তিনি নিজেও ঈশ্বরে বিশ্বাসী । বলেন, "আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী । কৃষ্ণভক্ত তো বটেই । সব ঠাকুরকেই ডাকি। রথের দিন জগন্নাথ দেবের পুজো করার পরেই এই ধারাবাহিকের অফার আসে আমার কাছে । ফলে, এই ধারাবাহিক আমার কাছে খুব স্পেশাল ।"
এই ধারাবাহিকে গান একটা বিশেষ জায়গা পাবে । এই ধারাবাহিকের জন্য গান গাইবেন অদিতি মুন্সী । যাতে লিপ দেবেন সুদীপ্তা । তবে, গানে পারদর্শী সুদীপ্তাও । কীর্তনাঙ্গের গানে তিনিও পটু ।
ওদিকে গল্পের নায়ক কৃষের ভূমিকায় রাহুল গঙ্গোপাধ্যায়ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী । রাহুল বলেন, "আমি মামাবাড়িতে বড় হয়েছি । আমার মামার বাড়িতে হরিসেবা হয় । কেউ বাইরে থেকে চিকেন খেয়ে ঢোকার আগে স্নান করে নিতে হয় । এই দেখেই আমি বড় হয়েছি । তাই আমার মধ্যেও সেই নিষ্ঠা ও ভক্তি আছে । আর এখানে তার থেকে একেবারে বিপরীতধর্মী একটি চরিত্র, যে মাটির প্রতিমায় বিশ্বাস করে না । মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের বাস, এই মিথেই বিশ্বাসী সে ।"
এই ধারাবাহিকের ত্রিকোণ প্রেমের রসদ পাবে দর্শক । কৃষ-কে ভালোবাসে রুক্মিণী । এই চরিত্রে দিয়া চক্রবর্তী । দিয়া বলেন, "গল্পে কৃষের সঙ্গে আমার অনেক দিনের প্রেমের সম্পর্ক । সেখানে বিনু এসে বিয়ে করে নেয় কৃষকে । স্বাভাবিকভাবেই রুক্মিণী সেটা মেনে নিতে পারে না । এরপর কী হবে সেটা তো সময় বলবে ।"