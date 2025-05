কলকাতা, 8 মে: নব্বইয়ের দশকের মার্কিনী পপ তারকা এনরিকে ইগলেসিয়াস, যাঁর কণ্ঠ, আবেগ ও সঙ্গীতের মাধুর্য্য আজও মনের মণিকোঠায় যত্ন করে রেখেছেন তাঁর বহু অনুরাগী। স্পেনের এই গায়কের ভারতেও ভক্ত সংখ্যা বিপুল। 'রিথিম ডিভাইন', 'হিরো'র মতো অগণিত হিট গান আজকের 30 ঊর্দ্ধ অনেক শ্রোতার কৈশোরের ক্যানভাসে রঙ বুলিয়ে গিয়েছে অনায়াসে। 8 মে, এনরিকে ইগলেসিয়াসের জন্মদিন। আর্ন্তজাতিক পপ তারকার জন্মদিনে গানে গানে শ্রদ্ধা শিল্পী সৌমিতা সাহার। রাগা মিউজিক থেকে মুক্তি পেল 'স্বপ্ন'।

এনরিকের গান নতুন করে গেয়েছেন অনেকেই। কিন্তু তাঁকে নিয়ে গান বাঁধার ঘটনা খুব একটা ঘটেনি। কলকাতার জনপ্রিয় গায়িকা ও চিত্রশিল্পী সৌমিতা সাহার কণ্ঠে রাগা মিউজিক থেকে প্রকাশ পেল নতুন বাংলা আধুনিক গান 'স্বপ্ন'। গানটি পাঞ্চ লাইনে বারবার ফিরে ফিরে আসেন শুধু এনরিকে নন, বরং তাঁর গান "I can be your Hero" । গানটি মূলত ফেলে আসা দিনের স্মৃতিচারণকে প্রাধান্য দিয়েছে খুব সৃজনশীলতার সঙ্গে। পাশাপাশি কৈশোরের অনুভূতি ও আজও একই থেকে যাওয়া আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে বারবার ফিরে আসে গানের মূল লাইন "তখন তোমার স্বপ্ন ছুটবে কোন্ দিকে যখন i can be your Hero গাইবে এনরিকে। "

গানটি এনরিকে ইগলেসিয়াসের জন্মদিনে প্রকাশ পেয়েছে রাগা মিউজিক থেকে। গানটির লেখা ও সুর উভয়ই সৌমিতার। শিল্পী জানান, "এটাকে আমার ইচ্ছে বলব নাকি দুঃসাহস বলব আমার জানা নেই। তবে এনরিকেকে নিয়ে একটা গান আমি বানাবো, তাতে ওর গাওয়া 'I can be your hero' র উল্লেখ থাকবে এটা অনেক দিনের স্বপ্ন। গানটা কম্পোজ করার পর আনেকবার পাল্টেছি। অবশেষে রেকর্ড করে আমি প্রেম আঙ্কেল ( প্রেম কুমার গুপ্তা, ডিরেক্টর রাগা মিউজিক) কে শোনাই, উনি রাগা মিউজিক থেকে প্রকাশ করতে ইচ্ছে প্রকাশ করেন। সেটাও স্বপ্নপূরণের চেয়ে কম কিছু নয় আমার কাছে।

সৌমিতা আরও বলেন, "যে রেকর্ড লেবেল থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আশা ভোঁসলে, কুমার শানু, আলকা ইয়াগ্নিকের মতো শিল্পীদের গান প্রকাশিত হয়েছে, সেই রেকর্ড লেবেলে আমার স্বরচিত গান প্রকাশ করা আমার কাছে স্বপ্নপূরণই। তাই গানের নাম 'স্বপ্ন' রাখার এটি প্রধান না হলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। " সৌমিতার গাওয়া এই গানটি 8 মে অর্থাৎ এনরিকের জন্মদিনে প্রকাশ করার ব্যাপারে তিনি বলেন, "এটি আমার জন্য একটা আবেগের জায়গা ছিল ৷ আমি বিশাল দা ( C.O.O, রাগা মিউজিক অর্থাৎ প্রেম কুমার গুপ্তার পুত্র) কে অনুরোধ করি গানটা এনরিকের জন্মদিনে প্রকাশ করতে, উনি আমার অনুরোধ রেখেছেন।"

মার্কিনী পপ তারকাকে নিয়ে সৃষ্টি কলকাতার শিল্পীর এই গান এক ঐকের বিরল নিদর্শন। একজন শিল্পীকে নিয়ে সৃষ্টি করা সমকালীন শিল্পীর শ্রদ্ধার্ঘ্য এক বিরল ঘটনা ৷ শিল্পী জানান, " আমার গানের প্রায় সমস্তটা জুড়ে এনরিকে থাকলেও আমার বড় হয়ে ওঠার সময়কালীন গানের দল মহীনের ঘোড়াগুলি ও ক্যাকটাসের ও উল্লেখ রয়েছে।" গানটির মিউজিক ভিডিয়ো দেখা যাবে রাগা মিউজিকের ইউটিউব চ্যানেলে, আর শোনা যাবে সমস্ত মিউজিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে।