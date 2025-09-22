'সিনে' মা দুর্গা ! পর্দায় দেবীর অকাল বোধন...

'সিনে' মা দুর্গা ! পর্দায় দেবীর অকাল বোধন...
এই পুজোয় উদযাপন করা যাক সেই সব সিনেমাকে যেখানে পরিচালকদের হাত ধরে সিনেমার পর্দায় হয়েছে দেবীর 'অকাল বোধন' ৷
Published : September 22, 2025 at 12:35 PM IST
হায়দরাবাদ, 22 সেপ্টেম্বর: ব্যাকগ্রাউন্ডে বেজে চলেছে 'জাগো তুমি জাগো জাগো দুর্গা জাগো দশপ্রহরণধারিণী…' সেই সময় রাজবাড়ির দালানে পটু হাতে মা উমাকে প্রস্তুত করতে ব্যস্ত শিল্পী ৷ সিনেমার পর্দায় বার বার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে দুর্গা পুজো ৷ ঋতুপর্ণ ঘোষ, তরুণ মজুমদার থেকে হালের নন্দিতা রায়, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় বা মৈনাক ভৌমিকের পরিচালনায় সিনে পর্দায় দুর্গাৎসবে মেতে উঠেছে আপামর দর্শক ৷ সেখানে 'আশ্বিনের শারদ প্রাতে' না থাকলে মনের মধ্যে থেকে যায় এক টুকরো পুজোর শিউলিভরা গন্ধ ৷ চারিদিকে যখন পুজো পুজো গন্ধ তখন এক লহমায় উদযাপন করা যাক সেই সব সিনেমাকে যেখানে বার বার হয়েছে দেবীর 'অকাল বোধন' ৷
হীরের আংটি
1992 সালের শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ আনেন হীরের আংটি ৷ বসন্ত চৌধুরী প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুনমুন সেন অভিনীত সিনেমার গল্পই দাঁড়িয়ে রয়েছে দুর্গাপুজোর প্রেক্ষাপটে ৷ যেখানে গন্ধর্ব কুমারের আগমন রতনলাল বাবুর বাড়িতে দুর্গাপুজার উৎসবের মেজাজকে ব্যাহত করে। সিনেমার শুরু থেকে ক্ল্যাইম্য়াক্স, দেবী উমাকে ছাড়া এই সিনেমা যেন হতই না ৷
উৎসব
একইভাবে 2000 সালে মুক্তি পায় পরিচালকের উৎসব সিনেমা ৷ দুর্গা পুজো উপলক্ষ্যে যেখানে বাড়ির দূরে থাকা সব সদস্যরা একত্রিত হন এক ছাদের তলায় ৷ এই সিনেমা ঋতুপর্ণের ঝুলিতে এনে দেয় জাতীয় পুরস্কার ৷
অসুর
'সবচেয়ে বড় দুর্গা'- কলকাতায় বড় বড় হোডিংয়ে সেই চমকের কথা নিশ্চই মনে আছে ৷ 90 ফুট উঁচু যে প্রতিমাকে দেখার ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয়েছিল পুলিশ-প্রশাসনকে ৷ সেই ঘটনা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে পরিচালক পাভেল পর্দায় নিয়ে আসেন অসুর ৷ আবির চট্টোপাধ্যায়, নুসরজ জাহান ও জিৎ অভিনীত সিনেমায় নানা গল্পের আধারে শ্রদ্ধা জানানো হয় শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজকেও ৷
উমা
বাংলার মতো বিদেশের নীল আকাশেও নিশ্চই শরতের পেঁজা তুলো মনে কেমনের মায়ের আগমনীর বার্তা দেয়! আর তাই তো মহাময়ীর কাছে নিজেকে সঁপে নিতে দূর দীগন্ত থেকে ছুটে আসেন ছেলে-মেয়েরা ৷ সৃজিত মুখোপাধ্যায় সেই কাহিনিকেই তুলে ধরেছেন এই ছবিতে ৷ এ যেন মা দুর্গার মতোই মেয়ের ঘরে ফেরার কথা বলে ৷
দেবীপক্ষ
পুরাণ মতে, দেবীর মর্ত্যের আগমণ ঘটে অশুভর বিনাশ ঘটাতে ৷ পরিচালক রাজা সেন তেমনই মা দুর্গাদের কাহিনি তুলে ধরেন দেবীপক্ষ সিনেমায় ৷ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, শতাব্দী রায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও কোয়েল মল্লিক অভিনীত এই সিনেমা জানান দেয় দেবীপক্ষের সূচণার ৷
কাহানি
সুজয় ঘোষ পরিচালিত বিদ্যা বালান অভিনীত 'কাহানি' সিনেমায় পুজোর বোধন থেকে সিঁদুর খেলা সবকিছুই প্রাসঙ্গিক ৷ দুর্গা পুজোর প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে পরিচালক এক নারীর জয়গানকে যেভাবে তুলে ধরেন তা আজও পর্দায় দেখলে কাঁটা দেয় শরীরে ৷
এছাড়াও এমন অনেক সিনেমা আছে যার গল্প আবর্তিত হয়েছে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে ৷ যার মধ্যে ধরা যেতে পারে 'একান্নবর্তী', 'গৃহপ্রবেশ', 'রক্তবীজ', 'দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন'-এর মতো সিনেমাকে ৷