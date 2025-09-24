মিউজিক ভিডিয়োতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ! কোন গানে দেখা গেল উত্তমের নায়িকাকে ?

মিউজিক ভিডিয়োতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ! কোন গানে দেখা গেল উত্তমের নায়িকাকে ?
সম্প্রতি পুজোর এক মিউজিক ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে বর্ষীয়ান অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2025 at 1:24 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: পুজো দোরগোড়ায়। পুজোকে কেন্দ্রে রেখে একের পর এক মিউজিক ভিডিয়ো আসছে সামনে। আর এবার মিউজিক ভিডিয়োতে হাজির স্বয়ং সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। মিউজিক ভিডিয়ো অ্যালবাম 'বলো দুগ্গা মাইকি'তে দেখা গিয়েছে তাঁকে। আর একদিনে সেই মিউজিক ভিডিয়ো অ্যালবাম ছাড়িয়ে গেল এক মিলিয়ন ভিউস।
সম্প্রতি, অফিসিয়াল 'সারেগামা বাংলা' চ্যানেল থেকে মুক্তি পেল 'বলো দুগ্গা মাইকি', মিউজিক ভিডিয়োটি। পুজোর এই ভিডিও অ্যালবামটি ইউটিউবে প্রকাশ করার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১০ লক্ষ ভিউ অতিক্রম করল। যা একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। শুধু তাই নয়, গানটি ভারতের ইনস্টাগ্রাম রিল মিউজিকে শীর্ষ 50-এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। গানটি যৌথ ভাবে প্রযোজনা করেছে সহায় ফাউন্ডেশন এবং ঝলক ইনফোটেইনমেন্ট।
প্রযোজনা সংস্থার এক মুখপাত্র বলেন, " 'বলো দুগ্গা মাইকি'র প্রতি দর্শকদের অগাধ ভালোবাসা দেখে আমরা সত্যিই রোমাঞ্চিত এবং অভিভূত। আমাদের লক্ষ্য ছিল এমন কিছু তৈরি করা যা দুর্গাপুজোর আনন্দ ও ভক্তিমূলক চেতনার সাথে প্রতিধ্বনিত হয় এবং মাত্র একদিনে 10 লক্ষ ভিউ ছুঁয়ে ফেলা একটি বিশাল প্রাপ্তি আমাদের কাছে। এই অবিশ্বাস্য অর্জনের জন্য আমরা আমাদের অংশীদার, সা রে গা মা এবং সবচেয়ে বিশেষভাবে আমাদের দর্শকদের ধন্যবাদ জানাই।" 'বলো দুগ্গা মাইকি' এই বছর দুর্গাপূজা উদযাপনের সেরা সঙ্গীত হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী নির্মাতারা।
'বলো দুগ্গা মাইকি' ভক্তি, সংস্কৃতি এবং ঐক্যের এক প্রাণবন্ত উদযাপন। ভিডিয়োতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও অভিনয় করেছেন দেবলীনা কুমার, গৌরব চট্টোপাধ্যায়, সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়, জন ভট্টাচার্য, রূপসা মুখোপাধ্যায়, রেজওয়ান, প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। গানের কথা লিখেছেন সোমরাজ দাস এবং গানটির পরিচালক ও সুরকার দেবাঞ্জন। গানটি গেয়েছেন এই সময়কার জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী শ্রেষ্ঠা দাস।