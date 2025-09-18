ETV Bharat / entertainment

সেলেব হওয়ার পর কতটা পাল্টেছে প্রিয়াঙ্কার পুজো?

অভিনেত্রী মনে করেন, পুজোর এই কটা দিন একটু অনিয়ম হলে তেমন কিছু ক্ষতি হয় না।

durga-puja-2025-priyanka-sarkar-shares-her-plan-with-family-and-friend
প্রিয়াঙ্কার দুর্গা পুজো (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025 at 10:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: পুজোর আর তো বাকি নেই বেশিদিন। শহরটা যেন তাই আরেকটু বেশিই ব্যস্ত। প্যান্ডেল শেষ করার চূড়ান্ত পর্ব দিকে দিকে। তালে তাল মিলিয়ে চলছে কেনাকাটা । তবে পুজোর সময় বিশাল এই কাজটা জমিয়ে সেরে ফেলেছেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারও। নিজেই জানালেন, "আমার পুজো শুরু হয়ে গিয়েছে। মাকেও দেখে নিয়েছি। আর কেনাকাটাও শুরু হয়ে গিয়েছে আমার। আমি নিজের জন্য তো কিনি সারা বছরই। কিন্তু এই সময় অন্যকে উপহার দেওয়ার মজাই আলাদা।"

অভিনেত্রীর কথায়, "এই সময়ে অন্যের জন্য কিছু কিনতে বেশি ভালো লাগে। আর কেনার আগে আমি বরাবর একটা লিস্ট বানাই। পুজোর শপিং লিস্ট। যেমন কার জন্য কিনব, কার জন্য কী কিনব, কার কীরকম সাইজ জামাকাপড়ের- এগুলো লিখে রাখতে আমার খুব ভালো লাগে। তারপরে লিস্ট ধরে ধরে মিলিয়ে কিনি। উফ দারুণ মজা সেটা একটা। নিজের জন্য সারা বছর কিনলেও কেউ দিলে খুব ভালো লাগে। আনন্দ পাই। উপহার যেমনই হোক, পেতে দারুণ লাগে।"

এই সময় খাওয়াদাওয়ার দিকে কেমন নজর থাকে প্রিয়াঙ্কার? অভিনেত্রী বলেন, "আমি খাদ্যরসিক হলেও মনে করি হেলদি থাকাটা জরুরি। আমি টেস্টি খাবার ভালোবাসি। আমার মনে হয় সারা বছর যদি হেলদি খাবার খাওয়া যায় তা হলে ভিতর থেকে এমনিই ভালো থাকা যায়। ফলে পুজোর এই কটা দিন একটু অনিয়ম হলে তেমন কিছু ক্ষতি হয় না।"

উল্লেখ্য, প্রিয়াঙ্কা এদিন রাজডাঙার নব উদয় সংঘের পুজো চত্বরে হাজির হন এক স্বনামধন্য ব্র‍্যান্ডের ডাকে। সেই ব্র‍্যান্ড এই পুজোতে হাজির করছে আটার তৈরি দুর্গা। কাঠামোর উপর তৈরি মাটির দুর্গাকে আটার প্রলেপে সুসজ্জিত করা হচ্ছে। এই মূর্তি বিসর্জন যাবে না। এর মধ্যে গমের বীজ বপণ করা আছে। যা দিয়ে নতুন গাছ জন্মাবে। এই আটার তৈরি মা দুর্গার ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রিয়াঙ্কা।

সেলেব তকমা নামের সঙ্গে জুড়ে যাওয়ায় কতটা পাল্টে গিয়েছে প্রিয়াঙ্কার পুজো? অভিনেত্রী বলেন, " অনেকটাই পাল্টে গেছে। আর আমি সেটা খুব এনজয় করি এই কারণে যে এই সময় শহরে যা ভিড় আর ঠেলাঠেলি তাতে অন্তত আমরা নিরিবিলিতে নির্বিঘ্নে ঠাকুর দেখতে পারি। তবে, লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ঠাকুর দেখার মজাই আলাদা। কিন্তু এখন পুজো পরিক্রমার জন্য নির্বিঘ্নে ঠাকুর দেখতে দেখতে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। এভাবেই প্যান্ডেল হপিং হয়ে যায়। আসলে আমি প্যান্ডেল হপিং করতে ভালোবাসি। তাই সুযোগ যখন পাই ফাঁকায় ফাঁকায় দেখার, সেটার মজা তো নিতেই হয়। এই সময় মা আর সহজকে সঙ্গে রাখার চেষ্টা করি। ওদেরও ফাঁকায় ফাঁকায় দেখা হয়ে যায়।"

For All Latest Updates

TAGGED:

DURGA PUJA 2025PRIYANKA SARKAR MOVIEPRIYANKA SARKAR NEWSপ্রিয়াঙ্কা সরকার দুর্গা পুজোPRIYANKA SARKAR ON DURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

একদিন নয়, সপ্তাহে 4 দিন খোলা থাকবে বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস

একবার চোখে দেখেই প্রেম ? হতে পারে ইমোফিলিয়া; জেনে নিন এর অসুবিধাগুলি

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.