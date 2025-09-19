ETV Bharat / entertainment

নাচে-গানে জমজমাট জন-শুভাঙ্কির পুজো প্রেম, সাক্ষী মদন মিত্র

পুজো আর প্রেম একে অপরের পরিপূরক। গানে গানে জন-শুভাঙ্কির কেমিস্ট্রি জমে ক্ষীর ৷

durga-puja-2025-john-bhattacharya-rutvi-dhar-shoots-bolo-dugga-maayer-joy-song-with-madan-mitra
নাচে-গানে জমজমাট জন-শুভাঙ্কির পুজো প্রেম (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2025 at 1:56 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: নতুন গান ছাড়া দুর্গা পুজো অসম্পূর্ণ। এ বছরও তাই একাধিক নতুন গান আর তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভিডিয়ো হাজির হচ্ছে পরের পর। পরিচালক অংশুমান প্রত্যুষও নিয়ে আসছেন পুজোর নতুন মিউজিক ভিডিয়ো 'বলো দুগ্গা মায়ের জয়'। গান গেয়েছেন অন্বেষা দত্তগুপ্ত, সুপ্রতীপ ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিচালনায় সম্রাট রায়।

বৃহস্পতিবারের তপ্ত দুপুরে একের থেকে পর এক গানের লাইনের শট দিচ্ছিলেন জন ভট্টাচার্য এবং রুতভি (শুভাঙ্কি) ধর। তাঁরাই এই মিউজিক ভিডিয়োর নায়ক-নায়িকা। জনের পরনে ডেনিম জিন্স আর কালো নেটের শার্ট। আর রুতভির পরনে ছিল রানিরঙা লেহেঙ্গা। পুজোর এই ভিডিয়ো জন-শুভাঙ্কির কেমিস্ট্রি জমে ক্ষীর ৷ বাংলা বিনোদন দুনিয়ার ফ্রেশ জুটি বলা যায় এঁদের। পুজো, প্রেম, নাচ, গান সবই আছে এই মিউজিক ভিডিয়োতে।

শুটিংয়ের ফাঁকে জন বলেন, "প্রতি বছর পুজোতেই আমি একটা না একটা গানের ভিডিয়ো করার সুযোগ পাই। আমি ধন্য এর জন্য। এবারেও আমি আছি এই মিউজিক ভিডিয়োটাতে। আমার সঙ্গে আছে শুভাঙ্কি। খুব ভালো অভিনেত্রী। ভালো লাগছে ওঁর সঙ্গে কাজ করে। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে আছেন মদন দা, মদন মিত্র। ওঁর সঙ্গে কাজ করলে আলাদা মজা আসে।"

জনের কথায়, "আমি কখনও নাচ শিখিনি। অভিনয়ও শিখিনি। আট বছর বয়সে পাড়ার পুজোর প্যাণ্ডেলে 'অবাক জলপান' নাটকে পথিকের চরিত্রে অভিনয় করি। আর মাইকেল জ্যাকশনের নাচ করি। ওখান থেকেই আমার জার্নি শুরু। আমি মাইকেল জ্যাকশনের নাচ ফলো করি। আমি আমার ভাইকেও শেখাতাম। দুজনেই পারফর্ম করব বলে। আমাদের সোসাইটিতে অনেকে আমাদের তাই জ্যাকশন ব্রাদার্স বলে ডাকত। বাবা মাকে বলেছিলাম আমি অভিনয় করব। বাবা, মা বলেন, আগে লেখাপড়া করো, স্কুলে যাও। বাকি সব পরে হবে। কিন্তু ইচ্ছেটা আমি বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। আর তাই আজ এখানে। ভাবিনি এত দর্শকের ভালোবাসা আর আশীর্বাদ পাবো।"

শুভাঙ্কি শুটিংয়ের ফাঁকে একটু জিরিয়ে নিয়ে বলেন, "সকাল 6টা থেকে আমরা শুটিং করছি। নতুন পুজোর গান নিয়ে আসছে অংশুমান দা। বাঙালিদের কাছে পুজো একটা ইমোশন। আর তার সঙ্গে গান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে। এবার একটা খুব সুন্দর গানের সঙ্গে কাজ করছি। সকলের আশীর্বাদ চাই, সাপোর্ট চাই। জন আছে আমার সঙ্গে। এই গানে প্রেম, গান, নাচ সবই আছে। পুজো আর প্রেম একে অপরের পরিপূরক। এখানেও জন আমাকে পুজোর সময় ফ্লার্ট করতে চাইছে। এরকমই একটা গল্প আছে গানটাতে।"

এই মিউজিক ভিডিয়োতে অতিথি শিল্পী হিসেবে দেখা যাবে বিধায়ক মদন মিত্রকে। হলুদ ধুতি পাঞ্জাবিতে সময়মতো হাজির হন তিনি। শট দেন, সকলের সঙ্গে মিশে যান স্বভাবোচিত ভঙ্গিতে। জন এবং শুভাঙ্কির সঙ্গে তাঁর আগেও কাজের অভিজ্ঞতা আছে বলে জানান তিনি। সকলকে বলেন, "পুজোর এই মিউজিক ভিডিয়োটা দারুণ হবে। সবাইকে পুজোয় বলতে চাই 'ওহ লাভলি'।"

