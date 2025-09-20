ETV Bharat / entertainment

এবার পুজোয় নতুন মোড়কে আশা ভোঁসলের 'যাব কি যাব না'

পুজোর গানে ফিরে এল পুরনো সেই নস্টালজিয়া ৷ নেপথ্যের কারিগর দেবজ্যোতি মিশ্র ।

durga-puja-2025-debojyoti-mishra-recreates-asha-bhosle-rd-burman-iconic-bengali-song-jabo-ki-jabo-na
পুজোয় নতুন মোড়কে আশা ভোঁসলের গান (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 20, 2025 at 9:26 AM IST

2 Min Read
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: পুজোর আর মাত্র কিছুদিন বাকি। বিশ্বের আপামর বাঙালি প্রস্তুতি শুরু করেছে বাংলা তথা বাঙালিদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবের। পুজো আসছে, আর পুজোর গান আসবে না, তা কি হয়? ইংল্যান্ড নিবাসী মধুছন্দা গঙ্গোপাধ্যায় শহর কলকাতায় এসে বানিয়ে ফেললেন এবারের তাঁর পুজোর গান। আর কলকাতায় বসে কাজটা সারলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক-বাদ্যযন্ত্রী দেবজ্যোতি মিশ্র।

নস্টালজিয়া ফেরালেন দু'জনে মিলে। 1968 সালে 78 আরপিএম-এ প্রকাশিত আরডিবর্মন ও আশা ভোঁসলে জুটির প্রথম বাংলা গান তথা বেসিক রেকর্ডের অন্যতম জনপ্রিয় গান 'যাব কি যাব না, ভেবে ভেবে হায়রে যাওয়া তো হল না'- গানটি নতুন মোড়কে পরিবেশন করলেন। পুজোর প্যাণ্ডেলে বহু শ্রুত গানগুলোর মধ্যে এই গানটি অন্যতম। বাংলা গানে ব্রাজিলিয়ান ছন্দ বোসা নোভা-র আপামর বাংলা গানের শ্রোতাদের মাতিয়ে ছিলেন আরডি-আশা জুটি। শুরু হয়েছিল বাংলা আধুনিক গানে এক নতুন অধ্যায়ের। দেবজ্যোতি এবং মধুছন্দা ফিরে গেলেন সেই মাইকে বাজা ফেলে আসা পুজোর দিনগুলোয়।

শিল্পী মধুছন্দা গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, "গানটা খুব ছোটবেলায় পুজো প্যাণ্ডেলেই শোনা। শুনেই ভালো লেগে যায়। আরও পরবর্তী সময়ে গানটা আরও বুঝতে পারি, তার প্রাণশক্তি, ছন্দ, সুন্দর সুর সব মিলিয়ে একটা ভালো লাগার স্মৃতি। কলেজের অনুষ্ঠানে আরডি-আশা জুটির গান গাইতাম। দেবুদা গানটা নতুন মোড়কে যখন আমায় শোনান, আমার খুবই ভালো লাগে। অসাধারণ একটা ট্র্যাক উপহার দিয়েছেন দেবজ্যোতি মিশ্র। আমি নিজের মতো করে গেয়েছি।"

নতুন মোড়কে 'যাব কি যাব না' শুনতে বেশ লাগে। গানের নতুন সঙ্গীতায়োজনে ইন্টারলিউডে এসে জুড়েছে আরডি'র অন্যান্য বেশ কিছু জনপ্রিয় গানের সুর। দেবজ্যোতি মিশ্র বলেন, "গানটা 1968 সালের। খুব অল্প বয়সে শোনা গান, তখনই মনে হয়েছিল এতে একটা নিষিদ্ধ ব্যাপার আছে। মাইকে গান বাজছে এটা যেমন শুনছি, কান দুটো খোলা আছে তাই শুনছি, কিন্তু ভিতর থেকে যেন একটা আড়াল করে শুনছি। আজ যখন রি-অ্যারেঞ্জ করলাম গানটাকে, মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। তখন মা'র দিকে চোখ পড়লে চোখ সরিয়ে নিচ্ছি, কান থেকে গান তো সরানো যায়নি।"

গানের বুকলেট (Special Arrangement)

পল্লব গায়েনের তৈরি মিউজিক ভিডিয়ো বেশ নেশা জাগায়। উপরি পাওনা গানের বুকলেট। এক সময় শারদ অর্ঘ্য প্রকাশিত হত। পাওয়া যেত ছায়াছবির বুকলেট। সেই নস্টালজিয়া ফিরিয়ে আনতে গানের বুকলেট প্রকাশ করলেন দেবজ্যোতি ও মধুছন্দা। তাতে আছে অরিজিনাল 78 আরপিএম-এর সেই 1978-এ প্রকাশিত রেকর্ড এর ছবি।

