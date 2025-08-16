ETV Bharat / entertainment

বক্সঅফিসে দুলকি চালে চলছে 'ধূমকেতু', দ্বিতীয় দিনে 'কুলি'-'ওয়ার 2' প্রতিযোগিতায় এগিয়ে কে ? - DHUMKETU VS WAR 2 VS COOLIE BO

রজনীকান্তের 'কুলি', হৃতিক রোশন-জুনিয়র এনটিআরের 'ওয়ার 2' দুই দিনে ১০০ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে ৷ বাংলায় ভালো ব্যবসা দেবের 'ধূমকেতু'-র ও ৷

Dhumketu vs WAR 2 VS COOLIE Box office:
তিনটে সিনেমার বক্সঅফিস (পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 16, 2025 at 11:17 AM IST

হায়দরাবাদ, 16 অগস্ট: বাংলা বক্সঅফিসে হৃতিক রোশন (Hrithik Roshan) ও জুনিয়র এনটিআরের (Jr NTR) 'ওয়ার 2' (War 2) ও রজনীকান্তের ( Rajinikanth) 'কুলি' (Coolie) ব্যবসা ভালো করছে ৷ তবে লোকের মুখে মুখে বেশি প্রচার পাচ্ছে দেব-শুভশ্রীর 'ধূমকেতু' (Dhumketu) ৷ ফলে বাংলায় বাংলা সিনেমার যে কদর বেড়েছে তা এই সিনেমার বক্সঅফিস প্রমাণ করছে ৷ অন্যদিকে, জাতীয় স্তরে 'ওয়ার 2' ও 'কুলি'ও একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দিচ্ছে কড়া টক্কর ৷ নেটপাড়ায়. দুটি সিনেমাই পেয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ৷ তবে মুক্তির দুদিনের মাথাতেই বিগ বাজেটের এই দুই ছবি প্রবেশ করে গিয়েছে 100 কোটির ক্লাবে ৷

ওয়ার 2 বক্সঅফিস (দ্বিতীয় দিন)

ইন্ডাস্ট্রি ট্র্যাকার স্যাকনিল্ক অনুযায়ী 15 অগস্ট স্বাধীনতা দিবসে ওয়ার 2-এর আয় ছিল উল্লেখযোগ্য ৷ দ্বিতীয় দিনে এই সিনেমা আয় করেছে 56.35 কোটি টাকা ৷ এর ফলে ছবিটি ভারতীয় বক্স অফিসে সব ভাষায় আয় করেছে 108.35 কোটি টাকা ৷ এমনকী গ্লোবালিও ছবিটি ভালো ব্যবসা করেছে ৷ দু'দিনে দেশের বাইরে এই সিনেমা ঘরে তুলে নিয়েছে 79 কোটি টাকা ৷

কুলি বক্সঅফিস (দ্বিতীয় দিন)

বিপরীতে, রজনীকান্তের 'কুলি'র দ্বিতীয় দিনে আয় একটু কমেছে ৷ এই সিনেমা দ্বিতীয় দিন আয় করেছে 53.5 কোটি টাকা ৷ সিনেমার মোট আয় 118.5 কোটি টাকা ৷ যা এখন পর্যন্ত বছরের সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমার মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে ৷ যদিও স্বাধীনতা দিবসে, 'ওয়ার 2' আয়ের দিক থেকে 'কুলি'-এর থেকে প্রায় 3 কোটি টাকা বেশি আয় করেছে ৷ বাণিজ্য বিশ্লেষকদের মতে, 'কুলি' প্রথম দিনে সর্বোচ্চ আয় করলেও তা বক্সঅফিসে ধরে রাখতে পারে কিনা, তা সময় বলবে ৷

আসলে 'কুলি' মুক্তির দিনেই রেকর্ড করেছে ৷ প্রথম তামিল সিনেমা হিসেবে প্রথম দিনেই বিশ্বব্যাপী 150 কোটি টাকা আয় করেছে। ট্রেড ট্র্যাকারদের মতে, বিশ্বব্যাপী ব্লকবাস্টার হিসেবে ঘোষণা করার জন্য ছবিটিকে গ্লোবালি 600 কোটি টাকার বেশি আয় করতে হবে।

ধূমকেতু বক্সঅফিস (দ্বিতীয় দিন)

বাংলা সিনেমা মুক্তির ক্ষেত্রে হল পাওয়ার জন্য প্রথমে পরিচালক-প্রযোজকদের লড়াই করতে হত ৷ তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করতেন বড় কোনও হিন্দি বা দক্ষিণী সিনেমা এলে হল পাওয়া যায় না ৷ সেই সমস্যার সমাধান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ফলে প্রাইমটাইমে বাংলা সিনেমা হল পেতেই তা যে ভালো ব্যবসা করতে পারে তার প্রমাণ দিচ্ছে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'ধূমকেতু' ৷

দেব, শুভশ্রী, রুদ্রনীল ঘোষ অভিনীত এই ছবি প্রথমদিন আয় করেছে প্রায় 2.18 কোটি টাকা ৷ দ্বিতীয় দিন সেই ছবি আয় করেছে আরও বেশি ৷ ঘরে এসেছে প্রায় 3.02 কোটি টাকা ৷ ফলে ইতিমধ্যেই সিনেমার মোট আয় 5 কোটি টাকা ছাড়িয়েছে ৷ সিনেমার গতি দ্রুত ও মসৃণভাবে এগিয়ে চলেছে বক্সঅফিস দখলে ৷ চলতি উইকএন্ডে সেই আয় আরও বাড়বে বলে আশা করাই যায় ৷ আসল বিষয় হৃতিক রোশন, জুনিয়র এনটিআর ও রজনীকান্তের মতো বড় নামের সঙ্গে বক্সঅফিস দখলে দেবের সিনেমার লড়াই প্রশংসনীয় ৷

