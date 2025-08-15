ETV Bharat / entertainment

বাংলা বক্সঅফিসে 'ধূমকেতু' ম্যাজিক ! কোথায় দাঁড়িয়ে 'ওয়ার 2'-'কুলি' ? - DHUMKETU VS WAR 2 VS COOLIE BO

বাংলায় সকলের মুখেই ধূমকেতুকে ঘিরে উচ্ছাস ৷ হৃতিক-রজনীকান্তের সিনেমার চেয়ে বাংলার দেব-শুভশ্রীকে নিয়ে মেতে দর্শকরা ৷

বাংলা বক্সঅফিসে 'ধূমকেতু' ম্যাজিক ! (সিনেমার পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2025 at 3:33 PM IST

হায়দরাবাদ, 15 অগস্ট: বক্সঅফিসে বড় বাজেটের সিনেমা একসঙ্গে মুক্তি পেলে প্রযোজক ও পরিচালকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ আসা স্বাভাবিক ৷ প্রত্যেকেই চায় ছবি যাতে ভালো ব্যবসা করে ৷ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বক্সঅফিসে তিনটি বহু প্রতীক্ষিত ছবির জোর টক্কর ৷ হৃতিক রোশন-জুনিয়র এনটিআরের ওয়ার 2 (War 2), থালাইভা রজনীকান্তের কুলি (Coolie) ও বাংলার দেব-শুভশ্রীর ধূমকেতু (Dhumketu) ৷ জাতীয় স্তরে 'কুলি' ও 'ওয়ার 2' একে অপরকে ডমিনেট করছে ৷ তবে বাংলাতে ছবিটা অন্যরকম ৷ 'ওয়ার 2' আর 'কুলি' ম্য়াজিকে মজছে না দর্শকের মন ৷ 10 বছর পর দেব-শুভশ্রী নস্ট্যাজিয়াতে গা ভাসিয়েছেন বাংলার দর্শকরা ৷ তার ফল মিলছে বক্সঅফিসেও ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক তিনটে বিগ বাজেটের সিনেমার বক্সঅফিস কালেকশন ৷

কুলি সিনেমার বক্সঅফিস কালেকশন (প্রথম দিন)

ভারতে প্রথমদিনের কালেকশন হিসাবে কুলি ও ওয়ার 2 যুগ্মভাবে মোট আয় করেছে 135 কোটি টাকা ৷ তামিলে রজনীকান্তের ছবি দর্শকদের টানছে বেশি ৷ অন্যদিকে হিন্দিতে হৃতিকের ওয়ার 2-ও এগোচ্ছে ৷ তেলুগুতে কুলি-ওয়ার 2 সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছে ৷ 14 অগস্ট মুক্তি পেয়েছে লোকেশ কনগরাজ পরিচালিত এই সিনেমা ৷ স্যাকনিল্ক অনুযায়ী, প্রথম দিন ভারতে কুলি ঘরে তুলেছে 65 কোটি টাকা ৷ এই সিনেমা রজনীকান্তের ফিল্মি কেরিয়ারে বক্সঅফিসে সবচেয়ে বেশি আয় করা সিনেমা ৷ গ্লোবালি ছবি বক্সঅফিসে আয় করেছে 152 কোটি টাকা ৷ ট্রেড অ্যানালিস্ট রমেশ বালা এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "গ্লোবালি কুলি 170 কোটি টাকার মতো আয় করে নিয়েছে ৷ কলিউড সিনেমার ক্ষেত্রে এটা বড় রেকর্ড ৷"

সিনে দুনিয়ায় রজনীকান্তের 50 বছর পূর্তি উদযাপন

কুলির মুক্তি রজনীকান্তের সিনেমায় 50তম বর্ষপূর্তিও উদযাপন করে ৷ কমল হাসান, হৃতিক রোশন, মোহনলাল, মামুটি এবং নানির মতো তারকারা ইতিমধ্যেই শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানিয়েছেন রজনীকান্তের রূপোলি পর্দায় এই মাইলফলক জয়ের জন্য ৷

ওয়ার 2 বক্সঅফিস কালেকশন (প্রথম দিন)

অয়ন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত হাই-প্রোফাইল তারকাদের এই অ্য়াকশন সিনেমাকে ঘিরে প্রত্যাশা ছিল সাংঘাতিক ৷ সিনেমার অ্যাডভান্স টিকিট বুকিংয়ে সেই ছাপও পড়েছিল ৷ কিন্তু মুক্তির পর নেটপাড়ায় এই সিনেমাকে ঘিরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আসে নেটিজেনদের থেকে ৷ ফলে মুখে মুখে সিনেমার যে প্রচার হয়ে থাকে তার থেকে অনেকটাই পিছিয়ে এই সিনেমা ৷ হিন্দিতে এই সিনেমা আয় করেছে 29 কোটি টাকা ৷ তেলুগু ভার্সন থেকে ছবির আয় 23.25 কোটি টাকা ৷ তামিল ভার্সনে ছবির আয় 0.25 কোটি টাকা ৷ অর্থাৎ ভারতে প্রথমদিন এই সিনেমার আয় প্রায় 52.5 কোটি টাকার মতো ৷ ট্রেড অ্যানালিসিস্টদের মতে, সব মিলিয়ে সিনেমার প্রথম দিন আয় 60 কোটি ছুঁয়ে যেতে পারে ৷

ধূমকেতু সিনেমার বক্সঅফিস

সোশাল মিডিয়ায় দেব-শুভশ্রীর অভিনয় ও কেমিস্ট্রি যেমন দর্শকদের কাছে আলোচনার বিষয় তেমনই আলাদা করে নজর কেড়েছেন অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ ৷ হল ফেরত দর্শকদের চোখে কখনও জল আবার কখনও ধরা পড়েছে একগাল হাসি ৷ সিনেমার দেখার তৃপ্তি যেন তাদের চোখ-মুখে ফুটে উঠছে ৷

প্রথমদিনের কালেকশন দেব নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন ৷ সেখানে তিনি জানিয়েছেন, বাংলা সিনেমার তালিকায় প্রথম দিনে ছবির 2 কোটি টাকার বেশি আয় মানে রেকর্ড বিষয় ৷ শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যেই বাংলার প্রায় 300বেশি শো হাউসফুল ৷ ফলে টাকার অঙ্কটা আরও বাড়তে চলেছে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত এই সিনেমার ৷ উইকএন্ডে আপনি কোন সিনেমা দেখবেন, তা ঠিক করে নিন এখনই ৷

