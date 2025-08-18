হায়দরাবাদ, 18 অগস্ট: এমনটা বোধ হয় খুব কম সিনেমার ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে ৷ যেখানে বাংলা সিনেমার জন্য হল থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে কোনও বিগ বাজেটের বিগ সিনেমাকে ৷ বাংলা সিনেমার ইতিহাসে সেই রেকর্ড করে দেখালো দেব-শুভশ্রী ও রুদ্রনীল ঘোষ অভিনীত 'ধূমকেতু' (Dhumketu) ৷ বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলারই দর্শক ৷ টলিউড ইন্ডাস্ট্রির কাছে এর থেকে আনন্দের খবর আর কীইবা হতে পারে !
রজনীকান্ত (Rajinikanth) অভিনীত 'কুলি' (Coolie) ও হৃতিক রোশন-জুনিয়র এনটিআর (Hrithik Roshan-Jr NTR) অভিনীত ওয়ার 2 (War 2) যখন প্রেক্ষাগৃহে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ৷ তখন বাংলার প্রেক্ষাগৃহে দেখা গিয়েছে অন্য ছবি ৷ দর্শকদের ভালোবাসায় একাধিক হল মালিক বাড়াচ্ছে এই সিনেমার শো ৷ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে 'কুলি'-ওয়ার 2 সিনেমার শো ৷ এমন তথ্যই সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন অভিনেতা দেব ৷
ধূমকেতু বক্সঅফিস (Dhumketu Box Office)
ধূমকেতুর সাফল্য মানে এখন বাংলা সিনে ইন্ডাস্ট্রির বড় সাফল্য ৷ কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের 10 বছর আগে তৈরি হওয়া সিনেমাকে দর্শক এইভাবে মাথায় তুলে রাখবে তার আন্দাজ করা যায়নি ৷ 14 অগস্ট মুক্তি পেয়েছে এই সিনেমা ৷ একই দিনে হৃতিক-রজনীকান্তের সিনেমাও এসেছে প্রেক্ষাগৃহে ৷ কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ধূমকেতু সিনেমার শো ৷ কলকাতা তথা বাংলার একাধিক হলে ঝুলছে হাউসফুল বোর্ড ৷ গতকালই প্রযোজক-অভিনেতা দেব জানান, প্রায় 400-র বেশি শো হাউসফুল ৷ আর এটা যে বাংলার সিনেমার জন্য বড় রেকর্ড, তা বলাই যায় ৷ অর্থাৎ 100 কোটির ক্লাব প্রতিযোগিতায় না থেকেও ধূমকেতু বাংলায়, হিন্দি সিনেমাকে ছাপিয়ে গিয়েছে শুধুমাত্র দর্শকদের ভালোবাসায় ৷
ওয়ার 2 বক্সঅফিস কালেকশন (War 2 Box Office )
অয়ন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই সিনেমা ভারতীয় বক্সঅফিসে এখনও পর্যন্ত আয় করেছে 173.60 কোটি টাকা ৷ মুক্তির প্রথম দিন ছবির আয় ছিল 50 কোটি টাকা ৷ দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ শুক্রবার ছবির ঘরে আসে 57.35 কোটি টাকা ৷ শনিবার বক্সঅফিস কালেকশন হয় 33.25 কোটি টাকা ৷ রবিবার সেই অঙ্ক কমে গিয়ে দাঁড়ায় সম্ভাব্য 31 কোটি টাকায় ৷ গ্লোবালি সিনেমার আয় হয়েছে 275.74 কোটি টাকা ৷
#War2 debuts at #7 on Global Charts with an estimated worldwide opening weekend of $31.53M (₹ 275.74cr). pic.twitter.com/f360Yjgy36— Nishit Shaw (@NishitShawHere) August 18, 2025
কুলি বক্সঅফিস কালেকশন (Coolie Box Office)
লোকেশ কনগরাজ পরিচালিত কুলি শুরু থেকেই বক্সঅফিসে ও দর্শক মনে ভালো ছাপ ফেলেছে ৷ রজনীকান্তের পাওয়ার প্যাক অভিনয় ও চিত্রনাট্য এই সিনেমাকে এগিয়ে রেখেছে হৃতিক-জুনিয়র এনটিআরের ছবির থেকে ৷ মুক্তির দিনই এই সিনেমা আয় করে নেয় 65 কোটি টাকা ৷ শুক্রবার অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন ছবির আয় 54.75 কোটি টাকা ৷ উইকএন্ডে অর্থাৎ শনিবার ও রবিবার সিনেমার আয় যথাক্রমে 39.5 কোটি ও সম্ভাব্য 35 কোটি টাকা ৷ অর্থাৎ ভারতীয় বক্সঅফিসে সিনেমার মোট আয় 194.25 কোটি টাকা ৷ গ্লোবালি এই সিনেমা ঘরে তুলে নিয়েছে আনুমানিক 410 কোটি টাকা ৷ যা তামিল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জন্য বড় রেকর্ড ৷
#Coolie 's 1st extended weekend WW gross will be around 410 Crs..— Ramesh Bala (@rameshlaus) August 18, 2025
This is All-time No.1 opening for a Kollywood movie.. 🔥 #SuperstarRajinikanth pic.twitter.com/qBlhtFQZR3
#Comscore global estimates for #Coolie 's 1st extended weekend is out!— Ramesh Bala (@rameshlaus) August 18, 2025
Debuts at No.4 in the world..
Gross estimates $45.34 Million [ 397 Crs] *
* - Actuals may be higher
This is All-time No.1 opening for a Kollywood movie 🔥 #SuperstarRajinikanth pic.twitter.com/3s5bjZg0hZ