ETV Bharat / entertainment

ইতিহাস 'ধূমকেতু'র ! 'কুলি'-'ওয়ার 2' সরিয়ে প্রেক্ষাগৃহে বাড়ছে বাংলা সিনেমার শো - DHUMKETU VS WAR 2 VS COOLIE BO

2 দিনেই 100 কোটির ক্লাবে প্রবেশ করা 'কুলি' ও 'ওয়ার 2'-কে অঙ্কের দিক থেকে নয়, ভালোবাসার দিক থেকে এগিয়ে রাখছে বাংলার দর্শক ৷

DHUMKETU VS WAR 2 VS COOLIE BO Dev, Subhashree's movies get more shows during Rajinikanth's Coolie, Hrithik Roshan-Jr NTR's War 2 battle
ইতিহাস 'ধূমকেতু'র ! (পোস্টার)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2025 at 3:02 PM IST

3 Min Read

হায়দরাবাদ, 18 অগস্ট: এমনটা বোধ হয় খুব কম সিনেমার ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে ৷ যেখানে বাংলা সিনেমার জন্য হল থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে কোনও বিগ বাজেটের বিগ সিনেমাকে ৷ বাংলা সিনেমার ইতিহাসে সেই রেকর্ড করে দেখালো দেব-শুভশ্রী ও রুদ্রনীল ঘোষ অভিনীত 'ধূমকেতু' (Dhumketu) ৷ বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলারই দর্শক ৷ টলিউড ইন্ডাস্ট্রির কাছে এর থেকে আনন্দের খবর আর কীইবা হতে পারে !

রজনীকান্ত (Rajinikanth) অভিনীত 'কুলি' (Coolie) ও হৃতিক রোশন-জুনিয়র এনটিআর (Hrithik Roshan-Jr NTR) অভিনীত ওয়ার 2 (War 2) যখন প্রেক্ষাগৃহে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ৷ তখন বাংলার প্রেক্ষাগৃহে দেখা গিয়েছে অন্য ছবি ৷ দর্শকদের ভালোবাসায় একাধিক হল মালিক বাড়াচ্ছে এই সিনেমার শো ৷ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে 'কুলি'-ওয়ার 2 সিনেমার শো ৷ এমন তথ্যই সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন অভিনেতা দেব ৷

ধূমকেতু বক্সঅফিস (Dhumketu Box Office)

ধূমকেতুর সাফল্য মানে এখন বাংলা সিনে ইন্ডাস্ট্রির বড় সাফল্য ৷ কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের 10 বছর আগে তৈরি হওয়া সিনেমাকে দর্শক এইভাবে মাথায় তুলে রাখবে তার আন্দাজ করা যায়নি ৷ 14 অগস্ট মুক্তি পেয়েছে এই সিনেমা ৷ একই দিনে হৃতিক-রজনীকান্তের সিনেমাও এসেছে প্রেক্ষাগৃহে ৷ কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ধূমকেতু সিনেমার শো ৷ কলকাতা তথা বাংলার একাধিক হলে ঝুলছে হাউসফুল বোর্ড ৷ গতকালই প্রযোজক-অভিনেতা দেব জানান, প্রায় 400-র বেশি শো হাউসফুল ৷ আর এটা যে বাংলার সিনেমার জন্য বড় রেকর্ড, তা বলাই যায় ৷ অর্থাৎ 100 কোটির ক্লাব প্রতিযোগিতায় না থেকেও ধূমকেতু বাংলায়, হিন্দি সিনেমাকে ছাপিয়ে গিয়েছে শুধুমাত্র দর্শকদের ভালোবাসায় ৷

ওয়ার 2 বক্সঅফিস কালেকশন (War 2 Box Office )

অয়ন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই সিনেমা ভারতীয় বক্সঅফিসে এখনও পর্যন্ত আয় করেছে 173.60 কোটি টাকা ৷ মুক্তির প্রথম দিন ছবির আয় ছিল 50 কোটি টাকা ৷ দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ শুক্রবার ছবির ঘরে আসে 57.35 কোটি টাকা ৷ শনিবার বক্সঅফিস কালেকশন হয় 33.25 কোটি টাকা ৷ রবিবার সেই অঙ্ক কমে গিয়ে দাঁড়ায় সম্ভাব্য 31 কোটি টাকায় ৷ গ্লোবালি সিনেমার আয় হয়েছে 275.74 কোটি টাকা ৷

কুলি বক্সঅফিস কালেকশন (Coolie Box Office)

লোকেশ কনগরাজ পরিচালিত কুলি শুরু থেকেই বক্সঅফিসে ও দর্শক মনে ভালো ছাপ ফেলেছে ৷ রজনীকান্তের পাওয়ার প্যাক অভিনয় ও চিত্রনাট্য এই সিনেমাকে এগিয়ে রেখেছে হৃতিক-জুনিয়র এনটিআরের ছবির থেকে ৷ মুক্তির দিনই এই সিনেমা আয় করে নেয় 65 কোটি টাকা ৷ শুক্রবার অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন ছবির আয় 54.75 কোটি টাকা ৷ উইকএন্ডে অর্থাৎ শনিবার ও রবিবার সিনেমার আয় যথাক্রমে 39.5 কোটি ও সম্ভাব্য 35 কোটি টাকা ৷ অর্থাৎ ভারতীয় বক্সঅফিসে সিনেমার মোট আয় 194.25 কোটি টাকা ৷ গ্লোবালি এই সিনেমা ঘরে তুলে নিয়েছে আনুমানিক 410 কোটি টাকা ৷ যা তামিল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জন্য বড় রেকর্ড ৷

হায়দরাবাদ, 18 অগস্ট: এমনটা বোধ হয় খুব কম সিনেমার ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে ৷ যেখানে বাংলা সিনেমার জন্য হল থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে কোনও বিগ বাজেটের বিগ সিনেমাকে ৷ বাংলা সিনেমার ইতিহাসে সেই রেকর্ড করে দেখালো দেব-শুভশ্রী ও রুদ্রনীল ঘোষ অভিনীত 'ধূমকেতু' (Dhumketu) ৷ বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলারই দর্শক ৷ টলিউড ইন্ডাস্ট্রির কাছে এর থেকে আনন্দের খবর আর কীইবা হতে পারে !

রজনীকান্ত (Rajinikanth) অভিনীত 'কুলি' (Coolie) ও হৃতিক রোশন-জুনিয়র এনটিআর (Hrithik Roshan-Jr NTR) অভিনীত ওয়ার 2 (War 2) যখন প্রেক্ষাগৃহে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ৷ তখন বাংলার প্রেক্ষাগৃহে দেখা গিয়েছে অন্য ছবি ৷ দর্শকদের ভালোবাসায় একাধিক হল মালিক বাড়াচ্ছে এই সিনেমার শো ৷ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে 'কুলি'-ওয়ার 2 সিনেমার শো ৷ এমন তথ্যই সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন অভিনেতা দেব ৷

ধূমকেতু বক্সঅফিস (Dhumketu Box Office)

ধূমকেতুর সাফল্য মানে এখন বাংলা সিনে ইন্ডাস্ট্রির বড় সাফল্য ৷ কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের 10 বছর আগে তৈরি হওয়া সিনেমাকে দর্শক এইভাবে মাথায় তুলে রাখবে তার আন্দাজ করা যায়নি ৷ 14 অগস্ট মুক্তি পেয়েছে এই সিনেমা ৷ একই দিনে হৃতিক-রজনীকান্তের সিনেমাও এসেছে প্রেক্ষাগৃহে ৷ কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ধূমকেতু সিনেমার শো ৷ কলকাতা তথা বাংলার একাধিক হলে ঝুলছে হাউসফুল বোর্ড ৷ গতকালই প্রযোজক-অভিনেতা দেব জানান, প্রায় 400-র বেশি শো হাউসফুল ৷ আর এটা যে বাংলার সিনেমার জন্য বড় রেকর্ড, তা বলাই যায় ৷ অর্থাৎ 100 কোটির ক্লাব প্রতিযোগিতায় না থেকেও ধূমকেতু বাংলায়, হিন্দি সিনেমাকে ছাপিয়ে গিয়েছে শুধুমাত্র দর্শকদের ভালোবাসায় ৷

ওয়ার 2 বক্সঅফিস কালেকশন (War 2 Box Office )

অয়ন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই সিনেমা ভারতীয় বক্সঅফিসে এখনও পর্যন্ত আয় করেছে 173.60 কোটি টাকা ৷ মুক্তির প্রথম দিন ছবির আয় ছিল 50 কোটি টাকা ৷ দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ শুক্রবার ছবির ঘরে আসে 57.35 কোটি টাকা ৷ শনিবার বক্সঅফিস কালেকশন হয় 33.25 কোটি টাকা ৷ রবিবার সেই অঙ্ক কমে গিয়ে দাঁড়ায় সম্ভাব্য 31 কোটি টাকায় ৷ গ্লোবালি সিনেমার আয় হয়েছে 275.74 কোটি টাকা ৷

কুলি বক্সঅফিস কালেকশন (Coolie Box Office)

লোকেশ কনগরাজ পরিচালিত কুলি শুরু থেকেই বক্সঅফিসে ও দর্শক মনে ভালো ছাপ ফেলেছে ৷ রজনীকান্তের পাওয়ার প্যাক অভিনয় ও চিত্রনাট্য এই সিনেমাকে এগিয়ে রেখেছে হৃতিক-জুনিয়র এনটিআরের ছবির থেকে ৷ মুক্তির দিনই এই সিনেমা আয় করে নেয় 65 কোটি টাকা ৷ শুক্রবার অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন ছবির আয় 54.75 কোটি টাকা ৷ উইকএন্ডে অর্থাৎ শনিবার ও রবিবার সিনেমার আয় যথাক্রমে 39.5 কোটি ও সম্ভাব্য 35 কোটি টাকা ৷ অর্থাৎ ভারতীয় বক্সঅফিসে সিনেমার মোট আয় 194.25 কোটি টাকা ৷ গ্লোবালি এই সিনেমা ঘরে তুলে নিয়েছে আনুমানিক 410 কোটি টাকা ৷ যা তামিল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জন্য বড় রেকর্ড ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

COOLIE BOX OFFICE COLLECTIONWAR 2 BOX OFFICE COLLECTIONধূমকেতু ওয়ার 2 কুলি বক্সঅফিসDEV SUBHASHREE GANGULYDHUMKETU VS WAR 2 VS COOLIE BO

Quick Links / Policies

ফিচার

আজই সূর্যের অবস্থান বদল, প্রভাব 4 রাশির জীবনে; নয়া সপ্তাহ কেমন কাটবে ?

নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

পথ-কুকুর নিয়ে বড় পদক্ষেপ কর্পোরেশনের, না-মানলে হতে পারে শাস্তি

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.