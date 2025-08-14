কলকাতা, 14 অগস্ট: পোস্টারে পড়েছে বড় গাঁদার মালা ৷ জ্বলছে রঙ মশাল ৷ ছবির পোস্টারে ঢালা হচ্ছে লিটার লিটার দুধও ৷ যেন এই দিনটার অপেক্ষায় ছিল 'দেশু'র অনুরাগীরা ৷ অবশেষে সিনেমা হলের মুখ দেখেছে বহু প্রতীক্ষিত বাংলা ছবি 'ধূমকেতু' (Dhumketu)। বাংলা জুড়ে তাই 'ধূমকেতু' জ্বরে ভুগছে নানা বয়সের দেব-শুভশ্রী জুটির ভক্তকূল। বৃহস্পতিবার, ভোর থেকেই নানা দিক থেকে র্যালি করে এসে 'দেশু' ভক্তরা হাজির হচ্ছে কাছের সিনেমা হলে। ভোর 6টায় নবীনা থেকে সাউথ সিটি অবধি একটি র্যালি গিয়েছে। কারণ আইনক্সে শো সকাল 7টায়, এরপর সাউথ সিটি থেকে একটি র্যালি পৌঁছয় নবীনায়। নবীনার শো দুপুর 3টে। সাউথ সিটির সামনে দেশু ভক্তদের উল্লাস ছিল চোখে পড়ার মতো।
কেউ বলছেন দেবের ছবির সংলাপ, কেউ বা নিজেরাই বানিয়েছেন দেবের জন্য কোনও বিশেষ ডায়লগ। সবেরই কেন্দ্রে সেই দেব। আর স্লোগান তো ছিলই কণ্ঠে। "শীত গ্রীষ্ম বর্ষা/দেব দা ভরসা", শিরায় শিরার রক্ত/ আমরা দেব দা'র ভক্ত", "এক দুই তিন চার/ দেব দা সুপারস্টার", " হলে হলে হাউজফুল/ দেব-শুভশ্রী বিউটিফুল"। 'পরাণ যায় জ্বলিয়া রে', 'চ্যালেঞ্জ' জুটি যে এখনও অনুরাগীদের মনে পাকাপোক্ত আসন করে নিয়েছে, তা আজকের দিনটা না দেখলে বোঝাই যেত না ৷
এদিন নবীনার সামনে এসে উল্লাসে ফেটে পড়ে ভক্তরা। 'পরাণ যায় জ্বলিয়া রে' থেকে 'পাগলু', 'চ্যালেঞ্জ'-এর গানে ধুন্ধুমার নাচে ভক্তরা। এদিন তরুণ তুর্কীদের পাশাপাশি দেখা গেল তাদের আগের জেনারেশনের নাগরিকদেরও। তাঁরা এসেছেন মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে 'ধূমকেতু' দেখতে। মেয়েদের থেকে মায়ের উন্মাদনাও কিছু কম নয়। তাঁরাও সমান উৎসাহী এই ছবি নিয়ে। কেননা যখন ছবিটা তৈরি হয় তখন তাঁদের বয়সও আরও অনেকটা কম। ফলে, সেই চাপা উন্মাদনা ছিলই মনের মধ্যে। এবার তা প্রকাশের পালা। এদিন উত্তর কলকাতাতেও উন্মাদনা ছিল দেখার মতো। শ্যামবাজার এভি স্কুল থেকে দুপুর 12টায় র্যালি বেরিয়ে সেটি পৌঁছয় বিনোদিনী থিয়েটারে। সেখানে শো ছিল দুপুর 2:50 মিনিটে।
অন্যদিকে, ভক্তদের এমন উল্লাস আর দিকে দিকে হাউসফুল বোর্ড দেখে আবেগে ভাসছেন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় ৷ এদিন দুপুরে, দেব একটি লাইভ চ্যাট করেন ৷ যেখানে ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত থেকে শুরু করে পরিচালক ও দেব স্বয়ং ধন্যবাদ জানিয়েছেন অনুরাগী থেকে দর্শকদের ৷