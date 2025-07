ETV Bharat / entertainment

'আজকের দিনটা দুঃখের, এই কষ্ট সহ্য করা যায় না...'- ধর্মেন্দ্র - DHARMENDRA

ধর্মেন্দ্র ( এএনআই )

Published : July 7, 2025 at 9:58 AM IST | Updated : July 7, 2025 at 10:08 AM IST

হায়দরাবাদ, 7 জুলাই: তিনি বড় দাদার থেকে কোনও অংশে কম ছিলেন না ৷ বাড়িতে ছিল নিত্য যাতায়াত ৷ কোনওদিন দেখার করার জন্য আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়নি ৷ অভিভাবকসম সেই দাদাকে যখন তিনি হারান তখন নিজেকে সামলাতে পারেননি ৷ সেই দুঃখ আজও মনের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেরান অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ৷ লেজেন্ডারি তারকা দিলীপ কুমারের (Dilip Kumar) চতুর্থতম মৃত্যুবার্ষিকীতে আবেগপ্রবণ ধর্মেন্দ্র (Dharmendra) ৷ সোমবার সাত সকালে পুরনো ছবি পোস্ট করে স্মৃতি রোমন্থন তারকার ৷ শোলে অভিনেতা ভারতীয় সিনেমার অন্যতম আইকন দিলীপ কুমারের প্রয়াণবার্ষিকীতে (Dilip Kumar death anniversary ) হয়ে পড়েন নস্ট্যালজিক ৷ শেয়ার করা সাদা-কালো ছবিতে দেখা যায় ধর্মেন্দ্র ও দিলীপ কুমার রেসলিং গেম খেলছেন ৷ ধরমগরম সোশাল মিডিয়ায় এই ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে লেখেন, "আজকের দিনটা দুঃখের ৷ খুব খারাপ দিন ৷ আজকের দিনে আমি আমার প্রিয় ভাই, আপনাদের সকলের প্রিয় অভিনেতা, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ভগবান, একজন অতি ভালো মানুষ দিলীপ সাহেব, আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন ৷" তিনি আরও লেখেন, "এই কষ্ট সহ্য করা যায় না ৷ কিন্তু তাও মনকে সান্ত্বনা দিই এই বলে যে তিনি আমার আশেপাশেই রয়েছেন ৷"

সিনেমা জগতের অন্দরে সকলেই জানেন দিলীপ কুমারের সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল ৷ যদিও তাঁরা মাত্র একটি ছবিতেই একসঙ্গে স্ক্রিনশেয়ার করেছেন ৷ 1966 সালে মুক্তি পাওয়া ধর্মেন্দ্রর 'পারি' সিনেমায় বিশেষ অতিথি হিসাবে দেখা যায় দিলীপ কুমারকে ৷ তারপর এই দুই তারকাকে একসঙ্গে আর কোথাও দেখা যায়নি ৷ গতবছর দিলীপ কুমারের স্ত্রী সায়রা বানু (Saira Banu) ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে কেমন সম্পর্ক ছিল তাঁর স্বামীর তা শেয়ার করেন ৷ তিনি জানিয়েছিলেন, ধর্মেন্দ্র পরিবারের একজন হয়ে উঠেছিলেন ৷ দিলীপ কুমার, ধর্মেন্দ্রর জীবনে আলো হয়ে এসেছিলেন ৷ তিনিই ধর্মেন্দ্রকে শেখান স্টারডম আর সাফল্য জীবনে কীভাবে ধরে রাখতে হয় ৷ দিলীপ কুমার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে 'ট্রাজেডি কিং' (Tragedy King) হিসাবে জনপ্রিয় ৷ তিনি 2021 সালের 7 জুলাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৷ 'মুঘল এ আজম', 'দেবদাস', 'নয়াদৌড়', 'গঙ্গা যমুনা'র মতো হিট সিনেমা দর্শকদের উপহার দিয়েছেন দিলীপ কুমার ৷ রণবীর-যশ অভিনীত রামায়ণ 'Filmed for IMAX' ! জানেন এই শব্দের অর্থ কি ?

