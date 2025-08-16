ETV Bharat / entertainment

প্রথমবার টাইমস স্কয়ারে বাংলা সিনেমার প্রদর্শন, নিউইয়র্কে ইতিহাস 'দেবী চৌধুরানী'র

টাইমস স্কয়ারে কোনও বাংলা সিনেমার টিজার প্রদর্শন বাংলার কাছে গর্বের বিষয় ৷

নিউইয়র্কে ইতিহাস 'দেবী চৌধুরানি'র (ইটিভি ভারত/সোশাল মিডিয়া)
Published : August 16, 2025 at 12:55 PM IST

Updated : August 16, 2025 at 1:00 PM IST

হায়দরাবাদ, 16 অগস্ট: ভারতীয় বাংলা সিনেমার জন্য গৌরবের বিষয় ৷ দেশবাসী সাক্ষী থাকল এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের ৷ ভারতের প্রথম মহিলা স্বাধীনতা যোদ্ধার মহাকাব্যিক কাহিনি তথা 'দেবী চৌধুরানী' (Devi Chowdhurani Teaser) সিনেমার টিজার জায়গা করে নেয় নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে (New York's Times Square) ৷ স্বাধীনতা দিবসের দিন টাইমস স্কয়ারে ভেসে ওঠে এই সিনেমার টিজার ৷ উচ্ছ্বসিত, গর্বিত পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র থেকে প্রসেনজিৎ-শ্রাবন্তী ৷

ছবিতে 'দেবী চৌধুরানী'র ভূমিকায় দেখা যাবে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়কে (Srabanti Chatterjee) ৷ অন্যদিকে ভবানী পাঠকের লুকে নজর কেড়েছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (Prosenjit Chatterjee)। তা ছাড়াও আছেন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন সব্যসাচী চক্রবর্তী, অর্জুন চক্রবর্তী, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়, দর্শনা বণিক, ভরত কল, কিঞ্জল নন্দের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। এই সিনেমার মাধ্যমেই প্রথমবার অভিনয় জগতে পা রেখেছেন সঙ্গীত শিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য। ভারত, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ত্রয়ী প্রযোজনায় তৈরি হয়েছে এই ছবি। 13 অগস্ট সিনেমার টিজার প্রকাশ্যে আসে ৷ মুক্তির আগেই সিনেমার মুকুটে বড় পালক ৷

স্বাধীনতা দিবসের দিন টাইমস স্কয়ারে বাংলা সিনেমার টিজার প্রদর্শন গর্বের বিষয় ৷ বাংলার শিকড় এইভাবে আন্তর্জাতিক স্তরে ছুঁয়ে যাওয়ায় আপ্লুত অভিনেতা-সহ সিনেমার কলাকুশলীরা ৷ অভিনেতা প্রসেজিৎ বলেন, "আমাদের কাছে এটা গর্বের বিষয় ৷ স্বাধীনতা দিবসে, সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা অবলম্বনে তৈরি দেবী চৌধরানী সিনেমার টিজার, আইকনিক টাইমস স্কয়ারে দেখানো হয়েছে ৷ বাঙালি হিসাবে এটা আনন্দের বিষয় ৷"

সিনেমার দেবী চৌধরানী অর্থাৎ শ্রাবন্তী বলেন, "এটা খুব আনন্দের খবর আমাদের কাছে ৷ টাইমস স্কোয়াল বিলবোর্ডে এই সিনেমার টিজার প্রদর্শন বাংলা সিনেমার ইতিহাসে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ৷ আসছে দুর্গাপুজোয় এই সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে ৷ আমার মনে হয় পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র, প্রযোজক অ্যাডিটেড মোশন পিকচার্স ও লোক আর্টস কালেক্টিভ দুর্দান্ত এক সিনেমা উপহার দিতে চলেছে ৷"

কিছুদিন আগেই নৈহাটির বড়মার মন্দিরে পুজো দিয়ে 'দেবী চৌধুরানী' ছবির প্রচার শুরু করেন পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, দর্শনা বণিক, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায় ৷ প্রথমে ঠিক ছিল শুভ্রজিতের 'দেবী চৌধুরানী' মুক্তি পাবে এই মে মাসে। কিন্তু তা পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পুজোয়। দেবীপক্ষে আসবে 'দেবী চৌধুরানী'। তাই ছবির ট্যাগলাইন রাখা হয়েছে "দেবীপক্ষে দেবীর আগমন।"

