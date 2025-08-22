আলিপুরদুয়ার, 22 অগস্ট: দেব (Dev) ও শুভশ্রীর (Subhashree Ganguly) অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত বাংলা ছবি 'ধূমকেতু' (Dhumketu) ইতিমধ্যেই দর্শকমহলে আলোচনার ঝড় তুলেছে। বক্সঅফিসে প্রতিনিয়ত লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সাফল্যের অঙ্ক ৷ তবে এই ছবির পুনর্জন্মের আড়ালে যাঁর নীরব কারিগরি ছাপ অমোচনীয়, তিনি চলচ্চিত্র সম্পাদক অর্থাৎ সিনেমার এডিটর শুভজিৎ সিংহ (Subhajit Singha)।
কে এই শুভজিৎ ?
আলিপুরদুয়ার শহরের সূর্য নগরের লেবু বাগান এলাকার ছেলে শুভজিৎ। টলিউড ও বলিউড মিলিয়ে ইতিমধ্যেই তিনি সম্পাদনা করেছেন প্রায় 155টি ছবি ৷ অথচ নিজের শহরে তাঁর নাম এখনও অনেকটাই অজানা। আলিপুরদুয়ার কলেজ থেকে স্নাতক শেষ করে তিনি ভর্তি হন কলকাতার রূপকলা কেন্দ্রে, সম্পাদনার ওপর উচ্চশিক্ষা নিতে। খুব অল্প সময়েই তিনি সিনেমা জগতে নিজের জায়গা তৈরি করে নেন। পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের (Kaushik Ganguly) প্রায় প্রতিটি কাজের সঙ্গেই আজ তাঁর নাম অবিচ্ছেদ্য।
'ধূমকেতু'র নতুন করে এডিট
‘ধূমকেতু’-র সম্পাদনা ছিল শুভজিতের কাছে ভিন্ন চ্যালেঞ্জ। এটি কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর তৃতীয় ছবি ৷ অর্থাৎ ‘সিনেমাওয়ালা’ ও জাতীয় পুরস্কারজয়ী ‘নগরকীর্তন’-এর পর পরিচালকের সঙ্গে শুভজিতের এটা তৃতীয় কাজ ৷ নানা কারণে ছবিটির শুটিং বন্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রায় এক দশক আগে। ফলে এডিট টেবিলে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছিল শুভজিৎকে ৷ তিনি বলেন "10 বছর আগেই ছবির এডিটিং শেষ করেছিলাম। এ বছর মার্চ মাসে ঠিক হল ছবিটি মুক্তি পাবে। হার্ডড্রাইভ খুলে দেখি, দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি যেমন বদলেছে, আমিও বদলেছি। তাই পুরোনো এডিট নয়, গোটা ছবিকে নতুনভাবে সাজাতে হয়েছে ৷ ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর ও অডিওগ্রাফি পাল্টানো হয়েছে, এমনকি অনুপম দার নতুন গানও যুক্ত করা হয়েছে।"
বর্তমান প্রোজেক্ট
বর্তমানে শুভজিৎ কাজ করছেন আমির খান প্রোডাকশনের ‘ললাট’ ছবিতে। পাশাপাশি প্রস্তুতি নিচ্ছেন ডিসেম্বরের 5 তারিখ মুক্তি পেতে চলা কাকাবাবু সিরিজের শেষ ছবি নিয়ে। নিজের পথচলা নিয়ে শুভজিৎ খোলাখুলি বলেছেন উত্তরবঙ্গের শিল্পীদের সীমাবদ্ধতার কথা ৷ তাঁর কথায়, "উত্তরবঙ্গের প্রতিভা নিয়ে আমি গর্ব করি। কিন্তু পরিকাঠামোর অভাবটাই আমাদের সবচেয়ে বড় বাধা। যদি এখানে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটের মতো কোনো প্রতিষ্ঠান থাকত, অনেকেই সিনেমা জগতে সুযোগ পেত। অথচ আমার শহরেই গত 15 বছর ধরে একটি সিনেমা হলও নেই।"
তরুণ চলচ্চিত্রপ্রেমীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা স্পস্ট, "যা কিছুই বেছে নাও, সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে করো। সাফল্য তখন আসবেই, তুমি কোথা থেকে এসেছো সেটা বড় নয়।"