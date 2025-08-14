হায়দরাবাদ, 14 অগস্ট: আজ কি বৃহস্পতিবার ? সোশাল মিডিয়ায় এমন প্রশ্নে উত্তর আসছে 'আজ ধূমকেতু' বার (Dhumketu) ৷ দীর্ঘ 10 বছরের অপেক্ষার পর দর্শকদের জন্য প্রেক্ষাগৃহে হাজির দেব-শুভশ্রীর (Dev-Subhashree) সিনেমা ৷ সিনেমার সাফল্য কামনায় বুধবারই নৈহাটির বড়মা মন্দিরে পুজো দিয়েছেন দুই তারকা ৷ তার ফলও যেন পাচ্ছেন হাতে নাতে ৷ বুক মাই শো-তে একের পর এক প্রেক্ষাগৃহে পিলপিল করে লোকে টিকিট কাটছেন ৷ একাধিক হল মালিকরা জানাচ্ছেন, শো হাউসফুল ৷ হৃতিক রোশন-জুনিয়র এনটিআরের মারকাটারি অ্য়াকশন, কিয়ারা আদবানির বিকিনি লুক দর্শকদের হলমুখী করলেও কলকাতা আসলে ভুগছে 'ধূমকেতু' জ্বরে ৷ কী বলছেন দেব, শুভশ্রী থেকে রাজ চক্রবর্তী, রুদ্রনীল ঘোষ ?
ছবির হাউসফুল রিপোর্ট পেয়ে প্রযোজক রানা সরকারের পাশাপাশি খুশি প্রযোজক-অভিনেতা দেবও ৷ আসলে শিল্পীদের কাছে দর্শকই ভগবান ৷ তাই এতবছর পরেও 'ধূমকেতু'কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দেব ধন্যবাদ জানিয়েছেন সকলকে ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "সকলকে অনেক ধন্যবাদ জানাই ৷ ধূমকেতু-কে বাংলা সিনেমার Biggest Opening দেওয়ার জন্য ৷ সকাল থেকে এত ভালো ভালো রিভিউ দেওয়ার জন্য ও এই ছবিটাকে ভালোবাসা দিয়ে এত বড় করে তোলার জন্য। This is just the beginning, picture abhi baki hai! ধন্যবাদ এত বছরের অপেক্ষার জন্য ও এত বছর ধূমকেতুকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য!"
'প্রাক্তন' দেব-শুভশ্রী জুটি নিয়ে অনেকেই নানা মন্তব্য করেছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ কিছু অনুরাগী যেমন খুশি হয়েছেন কিছু মানুষ আবার টেনে এনেছেন 'বর্তমান' রাজ চক্রবর্তী ও রুক্মিণী মৈত্রকেও ৷ তবে সেই সবকিছুতে নজর দিতে নারাজ এই দুই 'প্রফেশনাল' জুটি ৷ এদিন, রাজ সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "এত বছরের প্রতীক্ষা শেষ। 'ধূমকেতু' উদযাপন শুরু। প্রত্যেক হলে হলে উন্মাদনা চোখে পড়ার মত। দেব-শুভশ্রী,কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়-সহ গোটা টিমকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। কেউ বড়পর্দায় #Dhumketu মিস করবেন না যেন!"
সাত সকালে হলে হলে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ ও পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় ৷ প্রতি মুহূর্তের আপডেট তিনি তুলে ধরছেন তাঁর সোশাল মিডিয়া পেজে ৷ দর্শকদের উচ্ছ্বাস, অনুভূতির শরিক রুদ্রনীলও ৷ তিনি লেখেন, "ধূমকেতু সকাল 7টা থেকে হাউসফুল সর্বত্র। আইনক্স সাউথ সিটি থেকে লেকমল, প্রিয় দর্শকদের উচ্ছ্বাস দেখতে বেরিয়েছিলাম আমরা প্রবল টেনশান নিয়ে।"
অভিনেতার কথায়, "10 বছরের প্রতীক্ষা যে! দৃশ্যে দৃশ্যে উৎকন্ঠা, হলময় কখন হাততালি কখনও উচ্ছ্বাস, কখন অদ্ভুত নীরবতা আর চোখের জল। সিনেমার শেষে দর্শকের সঙ্গে আলাপচারিতা। তারা জানালেন আনন্দিত ও মুগ্ধ সবাই। এটাই পরম পাওয়া বাংলা সিনেমার! 'দে-শু'র কেমিস্ট্রির পরেও দর্শক আবিষ্কার করলেন এই সিনেমার গোপন কিছু 'মিস্'! ধন্যবাদ দর্শকদের।"
শুভশ্রী আবার সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন গতকাল রাত 2টোর সময়ে এক প্রেক্ষাগৃহের ভিডিয়ো ৷ সেখানে যেন উদযাপিত হয়েছে 'ধূমকেতু' উৎসব ৷ একদিকে যেমন বলিউডের বিগ বাজেটের সিনেমা ওয়ার 2 চলছে ৷ তখন বাংলায় বাংলা সিনেমার দাপট চমকে দেওয়ার মতো ৷ অয়ন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত যশ রাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের অন্যতম ছবিকে যেন টপকে গিয়েছে বাংলার ধূমকেতু ৷ অশোকা সিনেমা হলের মালিক প্রবীর রায় জানান, "আগামিকাল অর্থাৎ শুক্রবারও 'ধূমকেতু'র শো হাউজফুল অশোকাতে ৷" প্রিয়া সিনেমা হলেও ধূমকেতু ও ওয়ার 2 সিনেমার জোর টক্কর ৷ কর্ণধার অরিজিৎ দত্ত জানান, "সব সিনেমার সাড়া ভালো।" ৷ অন্যদিকে, অজন্তা সিনেমা হলে 'ধূমকেতু'র পাশাপাশি রজনীকান্ত অভিনীত 'কুলি 2' ভালো চলছে ৷