হায়দরাবাদ, 15 অগস্ট: 79তম স্বাধীনতা দিবসে বাংলার দুই ডাকাত দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ একজন 'রঘু ডাকাত' (Raghu Dakat) হিসাবে পরিচিত হলেও আর একজনকে 'কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত' (KEU BOLE BIPLABI KEU BOLE DAKAT) ৷ প্রকাশ্যে দেব (Dev) ও জিতের (Jeet) নতুন ছবির টিজার ও ফার্স্ট ঝলক ৷ পরাধীন ভারতকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখার সাহস জুগিয়েছেন যাঁরা তাঁদের চরিত্র এবার রূপোলি পর্দায় ৷
বৃহস্পতিবারই মুক্তি পেয়েছে দেব-শুভশ্রীর ধূমকেতু ৷ আর শুক্রবারই সামনে এসেছে দেব অভিনীত রঘু ডাকাত সিনেমার প্রথম ঝলক ৷ পাশাপাশি সামনে এসেছে ছবির চরিত্রদের নামও ৷ যেমন সিনেমায় অভিনেতা ওমকে দেখা যাবে দুর্লভ রায়ের ভূমিকায় ৷ রূপো গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখা যাবে ডাকাত মা চরিত্রে ৷ সোহিনী সরকারকে দেখা যাবে গুঞ্জা চরিত্রে ৷ পাশাপাশি খাদান সিনেমার সুপার সাকসেসের পর দেবের সঙ্গে আরও একটাবর জুটি বেঁধেছেন ইধিকা পাল ৷ তাঁর চরিত্রের নাম সৌদামিনী ৷ সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অনির্বাণ ভট্টাচার্য, যাঁর চরিত্রের নাম অহিন্দ্র বর্মন ৷
অন্যদিকে, স্বাধীনতা দিবসের দিন জিৎ-ও তাঁর নতুন সিনেমার প্রথম প্রস্তুতি ঝলক সামনে এনেছেন ৷ প্রস্থেটিক মেকআপে জিৎ-কে নতুন অবতারে দেখার অপেক্ষায় দর্শকরা ৷ পথিকৃৎ বসু পরিচালিত 'কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত' সিনেমার নানা প্রস্তুতি সামনে এসেছে ৷ ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, অভিনেতা জিৎ কীভাবে লাঠি চালানোর প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন ৷ সুরকার শান্তনু মৈত্র কীভাবে গানে সুর তুলছেন ৷ আবার দেখা গিয়েছে, সিনেমায় কীরকম লুক হবে তারও পরীক্ষা চলছে জিতের উপরে ৷
প্রসঙ্গত, রঘু ডাকাত নাকি ছিল বাংলার রবিনহুড, সাধারণ বাঙালির রবিনহুড। ধনীর ধনসম্পদ ডাকাতির একটা অংশ বিলি করতেন গরিব মানুষের মধ্যে। বাংলার বুকে দাপিয়ে বেড়ানো কে ছিল এই রঘু ডাকাত ? সেই কাহিনী পর্দায় নিয়ে আসছেন পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ অন্যদিকে, মেগাস্টার জিৎ প্রথমবার পরিচালক পথিকৃৎ বসু এবং নন্দী মুভিজের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। তাঁকে দেখা যাবে অনন্ত সিং-এর চরিত্রে। ছবির নাম 'কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত'। 1960-এর দশকের কলকাতার পটভূমিতে ছবি বানাচ্ছেন পথিকৃৎ। অনন্ত একজন রহস্যময় মানুষ। সে আসলে ডাকাত নাকি বিপ্লবী সেটাই এই ছবির মূল প্রশ্ন।