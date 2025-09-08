টেকনিশিয়ানদের পাশে দেব, সিনেমার সাফল্য কামনায় পুজো সেভকেশ্বরী কালীবাড়িতে

টেকনিশিয়ানদের পাশে দেব, সিনেমার সাফল্য কামনায় পুজো সেভকেশ্বরী কালীবাড়িতে
সকাল সকাল হিমালয়ের কোলে বয়ে যাওয়া খরস্রোতা তিস্তার পাশে জাগ্রত সেভকেশ্বরী কালীবাড়িতে পুজো দেন দেব-ইধিকা ও 'রঘু ডাকাত' টিম ।
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: পুজোতে আসছে দেব অভিনীত, ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা ছবি 'রঘু ডাকাত'। সিনেমার প্রচারে টিম 'রঘু ডাকাত'-এর ব্যস্ততা তুঙ্গে। জমিয়ে চলছে প্রচার পর্ব। গতকালই মালদায় একটি জমকালো ইভেন্টের মাধ্যমে জনদরবারে হাজির হন দেব অধিকারী, ইধিকা পাল, সোহিনী সরকার, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবির 'ঝিমলি লাগে রে' গানটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে সেই মঞ্চেই। নীলায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনা, প্রসেনের কথায়, ঈশান মিত্র এবং শুচিস্মিতা চক্রবর্তী গেয়েছেন গানটি। এরপর সপ্তাহের শুরুতে সোমবার ছবির সাফল্য কামনায় ঐতিহাসিক সেভকেশ্বরী কালীবাড়িতে পুজো দিল টিম 'রঘুডাকাত'।
সোমবার সকালে বালুরঘাট থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছোন অভিনেতা দেব, ইধিকা পাল, সোহিনী সরকার, ছবির পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়। সকাল সকাল হিমালয়ের কোলে বয়ে যাওয়া খরস্রোতা তিস্তার পাশে জাগ্রত সেভকেশ্বরী কালীবাড়িতে পুজো দেন তাঁরা। সেখানে দীর্ঘ সময় কাটায় গোটা টিম। বিকেলে শিলিগুড়ির ভক্তিনগর চেকপোস্টের কাছে একটি শপিং মলে রঘু ডাকাত সিনেমার প্রোমোশন রয়েছে। সেভকেশ্বরী কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে 'রঘু ডাকাত' ছবির সাফল্য কামনা করেছেন দেব।
প্রসঙ্গত, সেভকেশ্বরী কালীবাড়ির খ্যাতি শুধু এ রাজ্যে নয়। গোটা দেশে রয়েছে এর জনপ্রিয়তা। আর সেই টানেই এদিন সেভক কালীবাড়িতে পুজো দেয় টিম 'রঘুডাকাত'। উল্লেখ্য, খুব শীঘ্রই এই ছবির মেগা ট্রেলার লঞ্চ হবে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। আর তাই টিকিট বিক্রির প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। টিকিটের মূল্য এবার 49/- টাকা ধার্য করা হয়েছে বলে একটি ভিডিয়োতে জানিয়েছেন পর্দার রঘু ডাকাত দেব।
দেবের কথার নির্যাস এরকম, "আপনারা জানেন এই ছবির পরিচালক, আর্ট ডিরেক্টর, কস্টিউম ডিজাইনার বা ক্যামেরাম্যান কে। কিন্তু তাঁদের সঙ্গেও বেশ কিছু মানুষ থাকেন যাঁরা গোটা বিষয়টা সামলান। একটা কাজের নেপথ্যে এঁদের অনেক ভূমিকা থাকে। এঁরাই টেকনিশিয়ান। বৃষ্টির কারণে সেট রাতারাতি ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু তাঁরা দিনরাত পরিশ্রম করে সেটটা পুনরায় তৈরি করেছেন। যাতে আমরা সময়মতো ফ্লোর রেডি পাই। ট্রেলার লঞ্চ ইভেন্টের টিকিট থেকে যে অর্থ সংগ্রহ হবে তার সঙ্গে কিছু টাকা জুড়ে আমি এবং ছবির আরেক প্রযোজক শ্রীকান্ত মোহতা তুলে দেব 'টেকনিশিয়ান ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট'-এর হাতে। জানি খুব সামান্য টাকা। তবু যদি ওঁদের পরিবারের কাজে আসে সেই কারণেই এই প্রচেষ্টা আমাদের। ওঁদের চিকিৎসা কিংবা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য সর্বোপরি ওঁদের কল্যাণে এই টাকা আমরা তুলে দিতে চাই।"
দেব এরপর সবাইকে ট্রেলার লঞ্চ ইভেন্টে আসার আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, "যাঁরা ভেবেছিলেন বেস্ট ট্রেলার লঞ্চ ইভেন্ট ধূমকেতুর মাধ্যমে দেখে ফেলেছেন, যেটা আমরা নজরুল মঞ্চে করেছিলাম তা হলে তাঁদের ধারণা পাল্টাতে চলেছে। আসুন 20 সেপ্টেম্বর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। আর একটা ঐতিহাসিক ইভেন্টের সাক্ষী হন। আমি দায়িত্ব নিয়ে কথা দিচ্ছি আগামী 20 সেপ্টেম্বর বাংলা ছবির ইতিহাসে একটা নতুন কিছু ঘটতে চলেছে।"