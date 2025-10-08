ছেলে আরিয়ানের কারণে বিপাকে শাহরুখ ! সমীর ওয়াংখেড়ের অভিযোগের ভিত্তিতে বড় পদক্ষেপ দিল্লি হাইকোর্টের

ছেলে আরিয়ানের কারণে বিপাকে শাহরুখ ! সমীর ওয়াংখেড়ের অভিযোগের ভিত্তিতে বড় পদক্ষেপ দিল্লি হাইকোর্টের
দিল্লি হাইকোর্ট রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট এবং নেটফ্লিক্সকে আইআরএস অফিসার সমীর ওয়াংখেড়ের দায়ের করা মানহানির মামলায় নোটিস জারি করেছে ৷
October 8, 2025
নয়াদিল্লি, 8 অক্টোবর: ফের বিপাকে শাহরুখ খানের (Shahrukh Khan) ছেলে আরিয়ান খান ৷ 'দ্য ব্যাডস অফ বলিউড' (The Bads Of Bollywood) সিরিজ নিয়ে এবার দিল্লি হাইকোর্টের তরফে পাঠানো হয়েছে নোটিস ৷ বুধবার দিল্লি হাইকোর্ট অভিনেতা শাহরুখ খান, রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট এবং নেটফ্লিক্সকে আইআরএস অফিসার সমীর ওয়াংখেড়ের দায়ের করা মানহানির মামলায় নোটিস জারি করেছে ৷ ওয়াংখেড়ের অভিযোগ, 'দ্য ব্যাডস অফ বলিউড' সিরিজের বিশেষ দৃশ্য়ে তাঁর সুনাম নষ্ট করা হয়েছে ৷
বিচারপতি পুরুষেন্দ্র কুমার কৌরব গৌরী খানের মালিকানাধীন রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, নেটফ্লিক্স, এক্স কর্প (পূর্বে টুইটার), গুগল এলএলসি, মেটা প্ল্যাটফর্ম, আরপিজি লাইফস্টাইল মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এবং জন ডো -কে মানহানির মামলায় সমন জারি করেছেন এবং সাত দিনের মধ্যে জবাব দাখিল করতে বলেছেন। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে 30 অক্টোবর ৷ আদালত, যা এই পর্যায়ে কোনও অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেয়নি ৷ বিবাদীদের ওয়াংখেড়ের বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইট থেকে উল্লেখ্য মানহানিকর বিষয়বস্তু অপসারণের আবেদনের জবাব দাখিল করতে বলেছে।
এর আগে ওয়াংখেড়ে মানহানির ঘটনায় 2 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়েছিলেন ৷ তিনি জানিয়েছিলেন সেই টাকা ক্যানসার রোগীদের জন্য টাটা মেমোরিয়াল ক্যান্সার হাসপাতালে দান করতে চান ৷ তিনি আবেদনে জানিয়েছেন, "এই সিরিজের মাধ্যমে মাদকবিরোধী সংস্থাগুলির (Anti-Drug Enforcement Agencies) বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর এবং নেতিবাচক ছবি প্রচার করা হয়েছে ৷ যার ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির উপর জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হবে ৷ আবেদনে আরও বলা হয়েছে যে সিরিজটিতে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তিকর ধারণা তুলে ধরা হয়েছে সমীর ওয়াংখেড়ের খ্যাতিকে নষ্ট করার উদ্দেশ্যে ৷ বিশেষ করে যখন অফিসার এবং শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানকে নিয়ে মামলাটি বোম্বে হাইকোর্ট এবং মুম্বইয়ের এনডিপিএস বিশেষ আদালতে বিচারাধীন।