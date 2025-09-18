ETV Bharat / entertainment

'কল্কি 2898 এডি'-র সিক্যুয়েল থেকে বাদ পড়লেন দীপিকা ! উঠল গুরুতর অভিযোগ

বৃহস্পতিবার এক্সহ্যান্ডেলে নির্মাতাদের তরফে অফিসিয়ালি ঘোষণা করার পরেই অভিনেত্রীর পেশাদারিত্ব নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ৷

deepika-padukone-will-not-be-part-of-kalki-2898-ad-sequel-vyjayanthi-movies-announced
'কল্কি 2898 এডি'-র সিক্যুয়েল থেকে বাদ দীপিকা ! (এএনআই)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025

হায়দরাবাদ, 18 সেপ্টেম্বর: কাজের প্রতি প্রতিশ্রুতি বদ্ধ নন দীপিকা পাড়ুকোন (Deepika Padukone) ! হাতছাড়া এপিক সিনেমা 'কল্কি 2898 এডি'র সিক্যুয়েল (Kalki 2898 AD sequel) ৷ বৃহস্পতিবার এক্সহ্যান্ডেলে নির্মাতাদের তরফে অফিসিয়ালি ঘোষণা করার পরেই অভিনেত্রীর পেশাদারিত্ব নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ৷

এদিন 'কল্কি ২৮৯৮ এডি'-এর নির্মাতারা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছেন যে অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন আসন্ন SF সিক্যুয়েলের অংশ হবেন না ৷ কারণ মহাকাব্যকে অবলম্বন করে পৌরাণিক সাই-ফাই সিনেমা 'প্রতিশ্রুতি এবং আরও অনেক কিছুর' দাবিদার। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে পারলেন না দীপিকা ৷ ছবিটির প্রযোজনা সংস্থা বৈজয়ন্তী মুভিজ এক্সহ্যান্ডেলে এই ঘোষণা করেছে ৷ এই ঘোষণায় ধাক্কা খেলেন অনুরাগীরা ৷

কী বলা হয়েছে এক্স বার্তায় ?

বার্তায় বলা হয়েছে, "আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে যে দীপিকা পাড়ুকোন কল্কি 2898 এডি সিনেমার সিক্যুয়েলের অংশ হচ্ছেন না ৷ এই সিদ্ধান্ত অনেক ভেবেচিন্তে নেওয়া হয়েছে ৷ এই সিনেমার প্রথম ভাগ তৈরির দীর্ঘ পথ পার করার পরেও আমরা অভিনেত্রীর পার্টনারশিপ বিষয়টা পেলাম না ৷ কল্কি 2898 এডি-র মতো সিনেমা কমিটমেন্ট ও আরও কিছুর দাবি রাখে ৷ আমরা অভিনেত্রীকে তাঁর আগামী কাজের জন্য শুভেচ্ছা জানাই ৷"

নাগ অশ্বিন পরিচালিত কল্কি 2898 এডি মুক্তি পায় 2024 সালে ৷ অমিতাভ বচ্চন, কমল হাসান, প্রভাস, দিশা পাটানি ও দীপিকা পাড়ুকোনকে দেখা যায় মুখ্য চরিত্রে ৷ হিন্দু ধর্মগ্রন্থ দ্বারা অনুপ্রাণিত, এই সিনেমা 2898 খ্রিস্টাব্দের এক ডিস্টোপিয়ান ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটে তৈরি হয় ৷ গল্পটি একটি দলকে অনুসরণ করে যারা ল্যাব সাবজেক্ট SUM-80 এর অনাগত শিশুকে রক্ষা করার মিশনে নিযুক্ত ছিল, যাকে কল্কি বলে মনে করা হয়।

সিনেমার কাহিনী এক অলৌকিক ঘটনার পরের জগতে, যেখানে একদল লোক ভগবান বিষ্ণুর দশম এবং শেষ অবতার কল্কির গর্ভবতী এক মহিলাকে এক দুষ্ট দেবতা-রাজা ইয়াসকিনের হাত থেকে বাঁচাতে বেরিয়ে পড়ে। তারপর কী হয়, সেই নিয়ে তৈরি হয়েছে সিনেমার পরের চিত্রনাট্য ৷

উল্লেখ্য, এর আগে ইন্ডাস্ট্রিতে 8 ঘণ্টার বেশি কাজ না করা নিয়ে দীপিকা পাড়ুকোন ও 'অ্যানিম্যাল' খ্যাত পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের কথা সকলের জানা ৷ যে কারণে প্রভাসের বিপরীতে 'স্পিরিট' সিনেমা থেকে বাদ পড়েন দীপিকা ৷ এবার তিনি বাদ পড়লেন 'কল্কি 2898 এডি' সিনেমার সিক্যুয়েল থেকে ৷ এই ঘোষণার পর অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের টিমের তরফ থেকে কোনও বার্তা এখনও আসেনি ৷

