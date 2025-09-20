ETV Bharat / entertainment

ফের একবার শাহরুখের সঙ্গী দীপিকা, 'স্পিরিট'-'কল্কি' ছাড়তেই বড় ঘোষণা অভিনেত্রীর

বাদশার সঙ্গে দীপিকাকে দেখা গিয়েছে 'চেন্নাই এক্সপ্রেস', 'হ্যাপি নিউ ইয়ার', 'পাঠান' ও 'জওয়ান' সিনেমায় ৷

Deepika Padukone Reunites with Shah Rukh Khan for king after Kalki and Spirit exit
ফের একবার শাহরুখের সঙ্গী দীপিকা (এএনআই)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 20, 2025 at 10:06 AM IST

হায়দরাবাদ, 20 সেপ্টেম্বর: বিগ বাজেটের দুটো বড় সিনেমা থেকে সরে গিয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন ৷ সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার 'স্পিরিট' ও নাগ অশ্বিনের 'কল্কি 2898 এডি'র সিক্যুয়েল থেকে বাদ পড়েছেন তিনি ৷ কিন্তু তাতে এতটুকু আফসোস নেই অভিনেত্রীর ৷ বরং সেই পথ খুঁজে নিয়েছেন যেখানে তিনি শান্তি অনুভব করেন ৷ ওমের সঙ্গে ফের একবার বড়পর্দায় জুটি বাঁধছেন শান্তিপ্রিয়া ৷ অর্থাৎ শাহরুখ খানের সঙ্গে ষষ্ঠবারের মতো সঙ্গী হলেন দীপিকা ৷ সোশাল মিডিয়ায় একটি ছবি শেয়ার করে বলিউড বাদশা ও সিদ্ধার্থ আনন্দের 'কিং' সিনেমায় জুটি বাঁধার কথা ঘোষণা করেছেন অভিনেত্রী ৷

বিগত কয়েক মাসে শুটিং শিফটকে কেন্দ্র করে দীপিকার পছন্দ নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি ৷ এই বছরের শুরুর দিকেই 'স্পিরিট' থেকে বাদ পড়েছেন দীপিকা ৷ সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা নাম না করে অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে 'কমবয়সী অভিনেতাদের অপমান ও গল্প ফাঁস' করার অভিযোগ আনেন ৷ সন্দীপ দীপিকার নাম একবারও উচ্চারণ না করলেও অনুরাগীরা বিন্দুতে বিন্দুতে মিলিয়ে নিয়েছিলেন আসল কাহিনি ৷

দীপিকা সেই সময় এই বিষয়ে কোনও রকম কথা বলেননি ৷ বরং একটা ইভেন্টে গিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তাঁর কাজ বেছে নেওয়ার বা না নেওয়ার নেপথ্যের কারণ ৷ তিনি বলেছিলেন, "আমার মনে হয়, জীবনে আমি দুটো বিষয়ে ব্যালেন্স করে চলি আর তা হল সততা বজায় রাখা আর অথেনটিক থাকা ৷" তিনি বলেন, "আমি যখনই কোনও জটিল সমস্যা বা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ি তখন আমি আমার মনের কথা শুনি ৷ মন থেকে সিদ্ধান্ত নিই ৷ আর সেই সিদ্ধান্তে আমি অটল থাকি যা আমাকে মানসিক শান্তি এনে দেয় ৷"

দুদিন আগেই বৈজয়ন্তী মুভিজ প্রযোজনা সংস্থা ঘোষণা করে 'কল্কি 2898 এডি'-র সিক্যুয়েলে দেখা যাবে না দীপিকাকে ৷ এক্স বার্তায় স্পষ্ট বলা হয়, অভিনেত্রীর থেকে তারা আরও বেশি 'দায়িত্ববোধ' বা 'পেশাদারিত্ব' আশা করেছিল ৷ এই ঘটনা ব্যাপক আলোড়ন ফেলে সামাজিক মাধ্যমে ৷ এই সিনেমার প্রথম ভাগে দীপিকাকে দেখা গিয়েছে অমিতাভ বচ্চন, প্রভাস, কমল হাসানের বিপরীতে ৷ গ্লোবাল বক্সঅফিসে ঝড় তোলে এই সিনেমা ৷ প্রায় 1100 কোটি টাকার ব্যবসা হয় ৷ সেই ছবির সিক্যুয়েল থেকে বাদ পড়েছেন অভিনেত্রী ৷

আর একদিন পরেই দীপিকা ঘোষণা করলেন তিনি শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করছেন ৷ তিনি বাদশার হাত ধরার একটি ছবি পোস্ট করেন ৷ ক্যাপশনে লেখেন, "প্রায় 18 বছর আগে সে আমাকে একটা বড় শিক্ষা দিয়েছিল যখন ওম শান্তি ওম সিনেমার শুটিং করছিলাম ৷ বলেছিল, সিনেমা তৈরির অভিজ্ঞতা এবং তুমি যাঁদের সঙ্গে কাজ করছ সেটা সাফল্যের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।" দীপিকা আরও বলেন, "আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তার প্রতিটিতে আমি সেই শিক্ষা কাজে লাগিয়েছি। আর সম্ভবত সেই কারণেই আমরা আবার একসঙ্গে আমাদের ষষ্ঠ সিনেমা বানাচ্ছি.." এরপর হ্যাশট্যাগে সিদ্ধার্থ আনন্দ ও শাহরুখ খানের সঙ্গে প্রথম দিনের শুটিংয়ের কথা জানান ৷

দীপিকার এমন পোস্ট সামনে আসার পরেই অনুরাগীদের পাশাপাশি হাবি রণবীর সিংও মন্তব্য করেছেন ৷ তিনি দীপিকাকে শুভেচ্ছা জানান কমেন্ট সেকশনে ৷ অনুরাগীরাও শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান অভিনেত্রীকে ৷ মূলত, 'ওম শান্তি ওম' শাহরুখের সঙ্গে দীপিকার প্রথম সিনেমা ৷ এরপর তাঁদের দেখা গিয়েছে, 'চেন্নাই এক্সপ্রেস', 'হ্যাপি নিউ ইয়ার', 'পাঠান' ও 'জওয়ান' সিনেমায় ৷

'কিং' সিনেমায় শাহরুখ-দীপিকা ছাড়াও অভিনয়ে রয়েছেন সুহানা খান, অনিল কাপুর, জ্যাকি শ্রফ, রানি মুখোপাধ্যায়, অভিষেক বচ্চন, জয়দীপ আহলাওয়াত, আরশাদ ওয়ার্সি এবং অভয় ভার্মা-সহ আরও অনেকে ৷ পাশাপাশি দীপিকা ইতিমধ্যে, অ্যাটলির আসন্ন ছবি 'AA22xA6'-এর জন্য আল্লু অর্জুনের সঙ্গেও জুটি বেঁধেছেন।

