বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর চরিত্র শুনেই... - 'বেলা'র মুক্তির দিনে আবেগী দেবপ্রতীম - DEBPRATIM DASGUPTA INTERVIEW

দেবপ্রতীম দাশগুপ্ত বলেন, "এই চরিত্রটা 'ছোট' শুনে নাক সিঁটকানোর মতো ভুলটা করেছিলাম প্রথমে। কাজটা করার পর বুঝেছিলাম বড় ভুলের হাত থেকে বেঁচে গেছি আমি।"

debpratim-dasgupta-talks-about-birendra-krishna-bhadra-role-in-bengali-cinema-bela
'বেলা' সিনেমায় দেবপ্রতীম দাশগুপ্ত (Special Arrangement)
কলকাতা, 29 অগস্ট: প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেল অনিলাভ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত ও প্রযোজিত বাংলা ছবি 'বেলা'। আকাশবাণীর জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'মহিলা মহল'-এর সঞ্চালিকা তথা নির্দেশক এবং রন্ধন পটীয়সী বাহারি রান্নার লেখিকা বেলা দে'র জীবনীনির্ভর এই ছবি। তাঁর জীবনের নানা বাঁকের দলিল এই ছবিতে ধরা দেবে চিত্রনাট্যের আকারে। নাম ভূমিকায় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।

তবে, আকাশবাণী বলতে তো শুধুই মহিলা মহল নয়, আকাশবাণী মানে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রও। এই ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দেবপ্রতীম দাশগুপ্ত। রেডিয়োয় সঞ্চালনার সুবাদে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন বেলা দে। তাই এই ছবি এমন এক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ছাড়া অসম্ভব।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর চরিত্র করা প্রসঙ্গে দেবপ্রতীম দাশগুপ্ত বলেন, "অনিলাভই ফোন করে বলেন একটা ছোট চরিত্র আছে। করবে? শুনেই আমি বেঁকে বসি। বলি, না ছোট চরিত্র করব না। এরপর বলেন, চরিত্রটা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর। তখন আমি একদম পালটি খেয়ে যাই। বলি করব। বলেন, বেলা দে'র জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র পাশে ছিলেন। আমরা তো বেলা দে'কে নিয়েই ছবিটা করছি। ফলে তাঁর ওই জীবনের ওই গুরুত্বপূর্ণ ওই অংশটায় তোমাকে চাইছি। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হই। স্ক্রিপ্টটা পড়ে দেখলাম সত্যিই তাই। পারিবারিক বন্ধুত্ব ছিল ওঁদের। বেলাকে এই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রই প্রথম নিয়ে যান রেডিও স্টেশনে। বেলার চাকরির জন্য তদবির করেন। রেডিও কর্তাদের বলেন, এই মেয়েকে কাজে লাগানো যাবে। এই চরিত্রটা 'ছোট' শুনে নাক সিঁটকানোর মতো ভুলটা করেছিলাম প্রথমে। কিন্তু কাজটা করার পর বুঝেছিলাম বড় ভুলের হাত থেকে বেঁচে গেছি আমি। সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

অভিনেতা আরও বলেন, "বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর লুকটা ধরার জন্য ওরা কপালের দুটো পাশ চেঁছে দিয়েছিল। ওনার কপালটা বড় আর উঁচু ছিল। আর মানুষটার মতো হয়ে ওঠার জন্য আমাকে একটু শান্ত হতে হয়েছে। কেননা আমার ব্যক্তিগত চলন বলনে একটা অস্থিরতা আছে যেটা ওনার ছিল না ৷ সেখানে আমাকে কন্ট্রোল করতে হয়েছে ক্যামেরার সামনে। ব্যস এটুকুই।"

debpratim-dasgupta-talks-about-birendra-krishna-bhadra-role-in-bengali-cinema-bela
অভিনেতা দেবপ্রতীম দাশগুপ্ত (Special Arrangement)

পরিচালক অনিলাভ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে তিনি বলেন, "একবারও মনে হয়নি এটা অনিলাভর প্রথম ফিচার ফিল্ম। যে টিমটা তৈরি করেছিলেন সেটা বেশ শক্ত। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। যার মধ্যে ওঁর নিজের ছেলে থেকে জয়তী, স্বর্ণালী ছিল। ওরা সারাদিন টিকটিকির মতো ঘুরত আমাদের পিছনে। আমরা যারা সুযোগ পেলেই মেক আপ রুমে গল্প জুড়ে দেওয়ার মানুষ তাদের পিছনে ওরা টিকটিকির মতো লেগে থাকত। সিনেমার সব ডিটেল ছিল ওদের কাছে। ক্যারেক্টারের স্কেচও ছিল। আসা মাত্রই সিনও দিয়ে দিচ্ছিল ওরা। সিন সম্বন্ধে রীতিমতো পড়াশুনা করে এসেছিল। আমাদের স্ক্রিপ্ট পড়ানোর কাজও করেছে। খুব শক্তপোক্ত টিম নিয়ে কাজ করেছেন অনিলাভ। অনিলাভ প্রত্যেক শট নিয়েছেন নিজ দায়িত্বে মুন্সীয়ানার সঙ্গে। এতটুকু অসুবিধা হয়নি। আর যত্নে রেখেছিলেন আমাদের।"

অনেক রকমের চরিত্র করা হয়ে গিয়েছে কোন চরিত্রের অপেক্ষায় আছেন ইন্ডাস্ট্রির সকলের তাজু বা তাজু দা অর্থাৎ দেবপ্রতীম দাশগুপ্ত? অভিনেতা এই প্রশ্নে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলেন, " 'গল্প হলেও সত্যি'র রবি ঘোষের চরিত্রটা করার ইচ্ছা প্রবল। যে চরিত্রটা লোকে দেখবে আলাদা করে। আমার তোপসে বা অজিত করার ইচ্ছা কোনও কালেই ছিল না। আজও নেই। তোপসে আর অজিত সহকারীই থেকে গেছে সবসময়। ফেলুদা, ব্যোমকেশের আলোয় ওরা আলোকিত। অভিনেতারা যতই নিজেদের মতো করে জায়গা নেওয়ার চেষ্টা করুন না কেন এই চরিত্রদুটো সহকারীই। তাছাড়া নায়কোচিত বয়স বা চেহারা আমার নয়। পার্শ্বচরিত্র হয়েও যে চরিত্রের ভূমিকা থাকবে এমন চরিত্র করতে চাই। যেমন 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর কামু মুখোপাধ্যায়ের অর্জুন চরিত্রটা, যে মগনলালের বাড়িতে ছুরি ছুঁড়ছিল। ওই চরিত্রটা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং তোপসে, অজিতের তুলনায়।"

