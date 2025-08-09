Essay Contest 2025

ETV Bharat / entertainment

স্বাধীনতার প্রাক্কালে গানে গানে সম্প্রীতির বার্তা দেবজ্যোতি মিশ্রর - DEBOJYOTI MISHRA NEW MUSIC VIDEO

দেবজ্যোতি মিশ্রর প্রযোজনায় হাজির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী সৃষ্টি মুক্তি পেল নয়া ভাবনায় ৷

debojyoti-mishra-releases-new-music-video-amar-sonar-bangla
গানে গানে সম্প্রীতির বার্তা দেবজ্যোতি মিশ্রর (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 9, 2025 at 10:06 AM IST

2 Min Read

কলকাতা, 9 অগস্ট: সালটা 1905, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ‘আমার সোনার বাংলা’ রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে 1972 সালে স্বাধীন বাংলাদেশ এই গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করে। তবে বরাবরই দুই বাংলার প্রাণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’। এই গানের সুরের মূল ভিত্তি হল গগন হরকরার রচিত বাউল গান ‘আমি কোথায় পাবো তারে’। এই গান চির অমর। বাংলা ও বাঙালি অস্মিতা নিয়ে যখন রাজনীতির তরজা তুঙ্গে, তখনই দেবজ্যোতি মিশ্রর প্রযোজনায় হাজির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী সৃষ্টি 'আমার সোনার বাংলা'র নতুন মিউজিক ভিডিয়ো। গানটি গেয়েছেন জোনাকি মুখোপাধ্যায়।

দেবজ্যোতি মিশ্রর প্রযোজনায় মিউজিক ভিডিওটি আনুষ্ঠানিকভাবে সামনে এসেছে সম্প্রতি। সেই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সুরকার দেবজ্যোতি মিশ্র, শিল্পী জোনাকি মুখোপাধ্যায় এবং গৌতম দাস বাউল। গানটি নিয়ে দুই বাংলার মানুষেরই আবেগ রয়েছে তা নতুন করে বলার নয়। যে সময়ে দাঁড়িয়ে দেবজ্যোতি মিশ্র এই গানের মিউজিক ভিডিও নিয়ে এলেন সেই সময়ে বাংলা ভাষাকে খাটো করে দেখার নিদারুণ প্রচেষ্টা দিকে দিকে। দেবজ্যোতি মিশ্র বলেন, "আমার সোনার বাংলাকে নতুনভাবে সাজানো আমার কাছে ছিল একটা আধ্যাত্মিক দায়িত্ব। আমরা সঙ্গীতের ভাষায় ফের আমাদের শিকড়ের গভীরতার সঙ্গে শ্রোতাদের যুক্ত করতে চেয়েছি। এটি বাংলার আত্মার প্রতি এক শ্রদ্ধাঞ্জলি।"

শিল্পী জোনাকি মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই গান আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ। গানটি গাওয়া আমার কাছে কেবল একটি পরিবেশনা নয়, বরং আবেগ, শ্রদ্ধা ও গর্বে ভরা এক ব্যক্তিগত যাত্রা।" দেবজ্যোতি মিশ্রর প্রযোজনায় এই মিউজিক ভিডিয়ো স্বাধীনতার দিবসের প্রাক্কালে সকলের ভালোবাসা কুড়িয়ে নেবে আশা শিল্পীদের ৷

কলকাতা, 9 অগস্ট: সালটা 1905, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ‘আমার সোনার বাংলা’ রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে 1972 সালে স্বাধীন বাংলাদেশ এই গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করে। তবে বরাবরই দুই বাংলার প্রাণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’। এই গানের সুরের মূল ভিত্তি হল গগন হরকরার রচিত বাউল গান ‘আমি কোথায় পাবো তারে’। এই গান চির অমর। বাংলা ও বাঙালি অস্মিতা নিয়ে যখন রাজনীতির তরজা তুঙ্গে, তখনই দেবজ্যোতি মিশ্রর প্রযোজনায় হাজির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী সৃষ্টি 'আমার সোনার বাংলা'র নতুন মিউজিক ভিডিয়ো। গানটি গেয়েছেন জোনাকি মুখোপাধ্যায়।

দেবজ্যোতি মিশ্রর প্রযোজনায় মিউজিক ভিডিওটি আনুষ্ঠানিকভাবে সামনে এসেছে সম্প্রতি। সেই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সুরকার দেবজ্যোতি মিশ্র, শিল্পী জোনাকি মুখোপাধ্যায় এবং গৌতম দাস বাউল। গানটি নিয়ে দুই বাংলার মানুষেরই আবেগ রয়েছে তা নতুন করে বলার নয়। যে সময়ে দাঁড়িয়ে দেবজ্যোতি মিশ্র এই গানের মিউজিক ভিডিও নিয়ে এলেন সেই সময়ে বাংলা ভাষাকে খাটো করে দেখার নিদারুণ প্রচেষ্টা দিকে দিকে। দেবজ্যোতি মিশ্র বলেন, "আমার সোনার বাংলাকে নতুনভাবে সাজানো আমার কাছে ছিল একটা আধ্যাত্মিক দায়িত্ব। আমরা সঙ্গীতের ভাষায় ফের আমাদের শিকড়ের গভীরতার সঙ্গে শ্রোতাদের যুক্ত করতে চেয়েছি। এটি বাংলার আত্মার প্রতি এক শ্রদ্ধাঞ্জলি।"

শিল্পী জোনাকি মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই গান আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ। গানটি গাওয়া আমার কাছে কেবল একটি পরিবেশনা নয়, বরং আবেগ, শ্রদ্ধা ও গর্বে ভরা এক ব্যক্তিগত যাত্রা।" দেবজ্যোতি মিশ্রর প্রযোজনায় এই মিউজিক ভিডিয়ো স্বাধীনতার দিবসের প্রাক্কালে সকলের ভালোবাসা কুড়িয়ে নেবে আশা শিল্পীদের ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

AMAR SONAR BANGLA SONGJONAKI MUKHERJEEINDEPENDENCE DAYদেবজ্যোতি মিশ্রDEBOJYOTI MISHRA NEW MUSIC VIDEO

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.