কলকাতা, 9 অগস্ট: সালটা 1905, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ‘আমার সোনার বাংলা’ রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে 1972 সালে স্বাধীন বাংলাদেশ এই গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করে। তবে বরাবরই দুই বাংলার প্রাণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’। এই গানের সুরের মূল ভিত্তি হল গগন হরকরার রচিত বাউল গান ‘আমি কোথায় পাবো তারে’। এই গান চির অমর। বাংলা ও বাঙালি অস্মিতা নিয়ে যখন রাজনীতির তরজা তুঙ্গে, তখনই দেবজ্যোতি মিশ্রর প্রযোজনায় হাজির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী সৃষ্টি 'আমার সোনার বাংলা'র নতুন মিউজিক ভিডিয়ো। গানটি গেয়েছেন জোনাকি মুখোপাধ্যায়।
দেবজ্যোতি মিশ্রর প্রযোজনায় মিউজিক ভিডিওটি আনুষ্ঠানিকভাবে সামনে এসেছে সম্প্রতি। সেই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সুরকার দেবজ্যোতি মিশ্র, শিল্পী জোনাকি মুখোপাধ্যায় এবং গৌতম দাস বাউল। গানটি নিয়ে দুই বাংলার মানুষেরই আবেগ রয়েছে তা নতুন করে বলার নয়। যে সময়ে দাঁড়িয়ে দেবজ্যোতি মিশ্র এই গানের মিউজিক ভিডিও নিয়ে এলেন সেই সময়ে বাংলা ভাষাকে খাটো করে দেখার নিদারুণ প্রচেষ্টা দিকে দিকে। দেবজ্যোতি মিশ্র বলেন, "আমার সোনার বাংলাকে নতুনভাবে সাজানো আমার কাছে ছিল একটা আধ্যাত্মিক দায়িত্ব। আমরা সঙ্গীতের ভাষায় ফের আমাদের শিকড়ের গভীরতার সঙ্গে শ্রোতাদের যুক্ত করতে চেয়েছি। এটি বাংলার আত্মার প্রতি এক শ্রদ্ধাঞ্জলি।"
শিল্পী জোনাকি মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই গান আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ। গানটি গাওয়া আমার কাছে কেবল একটি পরিবেশনা নয়, বরং আবেগ, শ্রদ্ধা ও গর্বে ভরা এক ব্যক্তিগত যাত্রা।" দেবজ্যোতি মিশ্রর প্রযোজনায় এই মিউজিক ভিডিয়ো স্বাধীনতার দিবসের প্রাক্কালে সকলের ভালোবাসা কুড়িয়ে নেবে আশা শিল্পীদের ৷