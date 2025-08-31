কলকাতা, 31 অগস্ট: পথের অবলা প্রাণীদের নিয়ে বড় পদক্ষেপ দেবশ্রী রায়ের । অভিনয়ে এখনই নয় । কারণ আসছে না ভালো স্ক্রিপ্ট । তবে, শীঘ্রই ছবি পরিচালনা করবেন তিনি । প্রথম জানালেন ইটিভি ভারতকে ।
দেবশ্রী রায়ের পরিচয় শুধু জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী বা প্রথিতযশা নৃত্যশিল্পী কিংবা এক সময়ের রাজনীতিবিদ হিসেবে নয়, তিনি একজন একনিষ্ঠ সমাজকর্মীও । পথের অবলা প্রাণীদের প্রতি তাঁর প্রাণ কাঁদে । তাদেরকে বুকে আগলে ধরেন অভিনেত্রী । যারা পোষ্য রাখার শখ ফুরিয়ে গেলে তাদের হাইওয়ে বা বন জঙ্গলে ঠেলে ফেলে দেয়, সেই সব অবলা প্রাণীদের রাস্তা থেকে উদ্ধার করে কাছে টেনে নিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দেন দেবশ্রী রায় ও তাঁর সংস্থা 'দেবশ্রী রায় ফাউন্ডেশন'।
আর এবার অবলা পশুদের কল্যাণে একটি বড় পদক্ষেপ করেছেন তিনি । 5 সেপ্টেম্বর জ্ঞান মঞ্চে একটি মিউজিক্যাল শো'র আয়োজন করেছেন দেবশ্রী । সেখান থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যয় হবে অবলা পশুদের কল্যাণে ।
এবিষয়ে ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "অবলা প্রাণীদের পাশে দাঁড়ানোর এই কাজে অনেকগুলো বছর হয়ে গেল আমার । একবার সারমেয় পুষে ক'দিন পর যখন মনে হয় তাকে আর ভালো লাগছে না, তখন তাকে রাস্তায় ঠেলে ফেলে দেয় এবং বন জঙ্গল বা হাই ওয়েতে ছেড়ে দেয় অনেকেই । তাদের তুলে তুলে নিয়ে গিয়ে রি-হোম করি, ভালোবাসার আস্তানা করে দিই ৷ রাস্তার পশুরা অসুস্থ হলে তাদের অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করি । যারা প্রকৃত পশুপ্রেমী তাদের খাবার সরবরাহ করি । সত্যি কথা বলতে, এই কাজ একার পক্ষে সম্ভব না । ভাবলাম যে যদি ফান্ড রেইজ করার জন্য একটা অনুষ্ঠান করি, তা হলে উপকার হবে । একটু স্বস্তি পাব । সেই জন্যই 5 সেপ্টেম্বর বহু শিল্পী আসবেন জ্ঞান মঞ্চে । বেশিরভাগ শিল্পীই পশুপ্রেমী । তাই সাড়া পেয়েছি অনেকের । তাঁরা আসবেন, গান গাইবেন ।"
'ওদের পাশে আমরা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে গান গাইবেন রাঘব চট্টোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচী, শম্পা কুণ্ডু, অমিত গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপন বসু, সৌমিত্র রায় (ভূমি), পল্লব ঘোষ, অঙ্কিতা ভট্টাচার্য । আসবেন দেবাশিস কুমার-সহ আরও অনেকে । সব্যসাচী চক্রবর্তী প্রথম দিন থেকে দেবশ্রী রায় ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত । তিনিও আসবেন । দেবশ্রী রায় নিজেও পারফর্ম করবেন এই অনুষ্ঠানে ।
প্রসঙ্গত, গত 11 অগস্ট বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ দিল্লি ও এনসিআর এলাকার রাস্তার সমস্ত কুকুরদের দু'মাসের মধ্যে শেল্টারে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেয় । কয়েক লক্ষ পথকুকুরকে নিয়ে দেওয়া এই রায়ে রীতিমতো তোলপাড় পড়ে যায় রাজধানী তথা সারা দেশে । এই খবরে তিন রাত ঘুমোননি দেবশ্রী রায় । এমনটাই জানালেন তিনি ।
দেবশ্রী বলেন, "হাস্যকর একটা ব্যাপার । এই সুন্দর পৃথিবী সবাইকে নিয়ে তৈরি । একজনকে বাদ দিয়ে আরেকজন থাকতে পারবে না । যারা বলেছে জানি না কী ভেবে বলেছে । না জেনে বলেছে । পশুকে সরালে পৃথিবীকে সামাল দিতে পারবে না । অনেককে বলতে শুনি, 'বড্ড ঘেউ ঘেউ করছে'। কেন করছে কেউ ভাবে না । এরিয়াতে সবাই ওদের চেনা মানুষ । অচেনা দেখলেই চেঁচায় ওরা । ওরা অ্যালার্ম দেয় ৷ মানুষের পাশে থাকে । কিন্তু মানুষ ওদের উপর গরম জল ঢেলে দেয়, মারে, তাড়ায় । যারা এগুলো করে তাদের ঈশ্বর ক্ষমা করে না ।"
অবলা প্রাণীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য নানা কাজের সময়ে একাধিকবার সমালোচিতও হতে হয়েছে অভিনেত্রীকে । কটাক্ষের শিকার হয়েছেন । সেগুলিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই নিজের কর্মযজ্ঞে ব্যস্ত জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী । কবে আবার সিনেমায় দেখা যাবে তাঁকে ? এই প্রশ্নে তিনি বলেন, "মনের মতো স্ক্রিপ্ট পাচ্ছি না । তাই ইন্টারেস্টেড নই । বেশি কাজ করে দুর্নাম নেওয়ার থেকে কম কাজ করা ভালো ।"
আপাতত অভিনয় না-করলেও ছবি পরিচালনা করতে চলেছেন অভিনেত্রী । খোলসা না-করলেও বললেন, "পরিচালনা করব । একটু অপেক্ষা করতে হবে তার জন্য । আমারই গল্প । আমি ছাড়া কেউ ওই ছবি করতে পারব না । এটুকু আমি বলতে পারি ।" তা হলে কি এই ছবি অবলা প্রাণীদের নিয়েই ? সেই ব্যাপারে স্পিকটি নট দেবশ্রী রায় । তাই অপেক্ষা ছাড়া গতি নেই ।