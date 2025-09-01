ETV Bharat / entertainment

শেষ হল 'ডান্স বাংলা ডান্স- সিজন 13', জয়ের হাসি হাসল কারা? - DANCE BANGLA DANCE SEASON 13 FINAL

সকলের নৃত্যশৈলীই এদিন মন ভরায় বিচারকদের। চ্যম্পিয়ন্স অফ চ্যাম্পিয়ন্স হল আদিত্য।

dance-bangla-dance-season-13-final-know-the-winner-name
শেষ হল 'ডান্স বাংলা ডান্স- সিজন 13 (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 1, 2025 at 10:23 AM IST

2 Min Read

কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: শেষ হল 'ডান্স বাংলা ডান্স'-এর টানা পাঁচ মাসের জার্নি ৷ ডান্সিং সুপারস্টারদের খুঁজে নিল চ্যানেল। চ্যম্পিয়ন্স অফ চ্যাম্পিয়ন্স হল আদিত্য। আর চ্যাম্পিয়ন হলেন ঋজু-রাজু এবং কৃত্তিকা। সকলের নৃত্যশৈলীই এদিন মন ভরায় বিচারকদের। শেষ পর্বে হাজির ছিলেন দেবশ্রী রায়, টোটা রায়চৌধুরী, সৌরসেনী মৈত্র, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ইমন চক্রবর্তী, সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, আবির চট্টোপাধ্যায়।

হাজির ছিলেন আসন্ন ধারাবাহিক 'কনে দেখা আলো'র কুশীলবেরা। অর্থাৎ সোমরাজ মাইতি, মৈনাক ঢোল, সাইনা চট্টোপাধ্যায় এবং নন্দিনী। 'রক্তবীজ 2'র প্রোমোশনের কাজটিও এই মঞ্চে সেরে ফেলেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আসেন সোহম চক্রবর্তীও। আবিরের সঙ্গে এদিন মঞ্চে জোর খুনসুটিতে মাতেন যিশু। আবিরকে যিশু বলেন, সারেগামাপাতে একটা চান্স যদি দেওয়া যায় তাঁকে। আবিরের পায়ে পড়তেও বাকি রাখেননি তিনি। এই মঞ্চ থেকেই ঘোষণা করা হয় আগামী 6 সেপ্টেম্বর থেকে আসছে 'সারেগামাপা'। সঞ্চালনায় আবির চট্টোপাধ্যায়।

8 মার্চ থেকে শুরু হয় 'ডান্স বাংলা ডান্স- সিজন 13'। এবার বিচারকের আসনে ঘটেছিল অদলবদল। এই সিজনের মাধ্যমেই অনেকদিন পর 'ডান্স বাংলা ডান্স'-এর মঞ্চে ফেরেন যিশু সেনগুপ্ত। তবে, সঞ্চালক হিসেবে নয়। বিচারকের ভূমিকায়। নতুন সংযোজন ছিলেন কৌশানী মুখোপাধ্যায়। আর শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় তো আগে থেকেই আছেন।
আর সঞ্চালকের ভূমিকা থেকে বিচারকের ভূমিকায় জায়গা পান অঙ্কুশ হাজরা। আর মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী তো ছিলেনই।

চূড়ান্ত পর্বে দর্শককে নস্ট্যালজিয়ায় ভাসায় মিঠুন চক্রবর্তী এবং দেবশ্রী রায়ের 'পিয়া তু অব তো আজা' গানের সঙ্গে জমকালো ডান্স পারফরম্যান্স। টোটা নাচেন 'আই অ্যাম আ ডিস্কো ডান্সার' গানের সঙ্গে। আদিত্যর হনুমানবেশী ডান্স পারফরম্যান্স দেখে চোখে জল আসে দেবশ্রী রায়ের। একইভাবে হাম্পটি এবং পরীর পারফরম্যান্স চোখে জল আনে মিঠুন চক্রবর্তীর। তাঁর অভিনীত বেশ কিছু ছবির গানের সঙ্গে পারফর্ম করে ওরা। এভাবেই শেষ হয় 'ডান্স বাংলা ডান্স সিজন 13'। 6 সেপ্টেম্বর থেকে শনি ও রবি রাত সাড়ে 9 টায় সম্প্রচারিত হবে 'সারেগামাপা'।

