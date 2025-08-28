ETV Bharat / entertainment

'ডান্স বাংলা ডান্স' মঞ্চে ধামাকা মিঠুন-দেবশ্রীর ! আর কীকী চমক থাকছে ? - DANCE BANGLA DANCE GRAND FINALE

আগামী 31 অগস্ট রবিবার ঠিক রাত সাড়ে 8টা থেকে শুরু হবে গ্র‍্যান্ড ফিনালের জমজমাট পর্ব।

dance-bangla-dance-grand-finale-debashree-roy-tota-roy-chowdhury-enjoy-show-with-mithun-chakraborty
'ডান্স বাংলা ডান্স' মঞ্চে ধামাকা মিঠুন-দেবশ্রীর ! (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read

কলকাতা, 28 অগস্ট: আসছে 'ডান্স বাংলা ডান্স'-এর গ্র‍্যান্ড ফিনালে। যার পরতে পরতে থাকবে চমক। এই অন্তিম এবং চুড়ান্ত পর্বে মঞ্চে হাজির থাকবেন টোটা রায়চৌধুরী, দেবশ্রী রায়, আবির চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ইমন চক্রবর্তী, সৌরসেনী মৈত্র, শ্রেষ্ঠা। আর বিচারকের আসনে তো থাকছেনই যিশু সেনগুপ্ত , শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, কৌশানী মুখোপাধ্যায়, অঙ্কুশ হাজরা। থাকছেন মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী।

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, "খুব খুশি এই মঞ্চে আসতে পারার জন্য। এক একটা পারফরম্যান্স যেন এক একটা সিনেমা।" সুরজিৎ বলেন, "আমি গান গেয়ে মানুষকে নাচাতে পারি। কিন্তু নেচে তো দেখাতে পারব না। আর বিচারকদের পাশে বসার ধৃষ্টতাই আমার নেই। কিন্তু এসে খুব ভালো লাগছে। আমার আর ইমনের একটা গান এখানে পারফরম্যান্সের জন্য জায়গা করে নিয়েছে। এ এক দারুণ প্রাপ্তি। তা ছাড়া প্রতিযোগীদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখে আমি অভিভূত।" ইমনও বেশ খুশি এই মঞ্চে এসে।

dance-bangla-dance-grand-finale-debashree-roy-tota-roy-chowdhury-enjoy-show-with-mithun-chakraborty
তারকাদের সমাবেশ (Special Arrangement)

টোটার কথায়, "আমি প্রতিযোগীদের নিষ্ঠা দেখে অভিভূত। এরকম কঠিন স্টেপস এর আগে আমি দেখিনি।" আবির বলেন, "আমি থাকছি। কিন্তু।কেন তা এখনই বলব না। তবে, আমার 'রক্তবীজ 2' আসছে। তার প্রোমোশনও হবে এখানে।"

এবারের ফাইনালিস্টরা হলেন কৃত্তিকা মুখোপাধ্যায়, ত্রপোমানা দত্ত, পূজা হালদার, আদিত্য কর্মকার, ঋদ্ধি সরকার, ঋজু ও রাজু। ত্রপোমানা ও পূজার চোখ জুড়ানো পারফরমেন্স, ঋজু -রাজুর রুদ্ধশ্বাস পারফরমেন্স, আদিত্যর হনুমান রূপে শ্রীরাম ভক্তি, কৃত্তিকার ধুন্ধুমার পারফরমেন্স, ঋদ্ধির চোখ ধাঁধানো পারফরম্যান্সে জমে উঠে গ্রান্ড ফিনালের মঞ্চ এমনটাই দাবি চ্যানেলের।

dance-bangla-dance-grand-finale-debashree-roy-tota-roy-chowdhury-enjoy-show-with-mithun-chakraborty
নাচের মহা প্রতিযোগিতা (Special Arrangement)

আগামী 31 অগস্ট রবিবার ঠিক রাত সাড়ে 8টা থেকে শুরু হবে গ্র‍্যান্ড ফিনালের জমজমাট পর্ব। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবস অর্থাৎ 8 মার্চ থেকে শুরু হয় 'ডান্স বাংলা ডান্স- সিজন 13'। এবার বিচারকের আসনে ঘটেছিল অদলবদল। এই সিজনের মাধ্যমেই অনেকদিন পর 'ডান্স বাংলা ডান্স'-এর মঞ্চে ফেরেন যিশু সেনগুপ্ত। তবে, সঞ্চালক হিসেবে নয়। বিচারকের ভূমিকায়। নতুন সংযোজন ছিলেন কৌশানী মুখোপাধ্যায়। আর শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় তো আগে থেকেই আছেন।

dance-bangla-dance-grand-finale-debashree-roy-tota-roy-chowdhury-enjoy-show-with-mithun-chakraborty
আর কীকী চমক থাকছে ? (Special Arrangement)

আর সঞ্চালকের ভূমিকা থেকে বিচারকের ভূমিকায় জায়গা পান অঙ্কুশ হাজরা। আর মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী তো ছিলেনই। প্রথম পর্বেই দর্শক চমকে ওঠে যিশু সেনগুপ্তর গ্র‍্যান্ড এন্ট্রি দেখে। এর আগে বিচারক এবং সঞ্চালক দুই ভূমিকাতেই দেখা গিয়েছে তাঁকে এই মঞ্চে। টানা পাঁচ মাসের জার্নি শেষ হতে চলেছে এবার। আর বেশিদিন বাকি নেই সেই দিনের। মঞ্চে আরও একবার মিঠুন চক্রবর্তী এবং দেবশ্রী রায়ের দ্বৈত পরিবেশনা দেখা যেতে পারে। জানতে হলে অপেক্ষাই কাম্য।

কলকাতা, 28 অগস্ট: আসছে 'ডান্স বাংলা ডান্স'-এর গ্র‍্যান্ড ফিনালে। যার পরতে পরতে থাকবে চমক। এই অন্তিম এবং চুড়ান্ত পর্বে মঞ্চে হাজির থাকবেন টোটা রায়চৌধুরী, দেবশ্রী রায়, আবির চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ইমন চক্রবর্তী, সৌরসেনী মৈত্র, শ্রেষ্ঠা। আর বিচারকের আসনে তো থাকছেনই যিশু সেনগুপ্ত , শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, কৌশানী মুখোপাধ্যায়, অঙ্কুশ হাজরা। থাকছেন মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী।

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, "খুব খুশি এই মঞ্চে আসতে পারার জন্য। এক একটা পারফরম্যান্স যেন এক একটা সিনেমা।" সুরজিৎ বলেন, "আমি গান গেয়ে মানুষকে নাচাতে পারি। কিন্তু নেচে তো দেখাতে পারব না। আর বিচারকদের পাশে বসার ধৃষ্টতাই আমার নেই। কিন্তু এসে খুব ভালো লাগছে। আমার আর ইমনের একটা গান এখানে পারফরম্যান্সের জন্য জায়গা করে নিয়েছে। এ এক দারুণ প্রাপ্তি। তা ছাড়া প্রতিযোগীদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখে আমি অভিভূত।" ইমনও বেশ খুশি এই মঞ্চে এসে।

dance-bangla-dance-grand-finale-debashree-roy-tota-roy-chowdhury-enjoy-show-with-mithun-chakraborty
তারকাদের সমাবেশ (Special Arrangement)

টোটার কথায়, "আমি প্রতিযোগীদের নিষ্ঠা দেখে অভিভূত। এরকম কঠিন স্টেপস এর আগে আমি দেখিনি।" আবির বলেন, "আমি থাকছি। কিন্তু।কেন তা এখনই বলব না। তবে, আমার 'রক্তবীজ 2' আসছে। তার প্রোমোশনও হবে এখানে।"

এবারের ফাইনালিস্টরা হলেন কৃত্তিকা মুখোপাধ্যায়, ত্রপোমানা দত্ত, পূজা হালদার, আদিত্য কর্মকার, ঋদ্ধি সরকার, ঋজু ও রাজু। ত্রপোমানা ও পূজার চোখ জুড়ানো পারফরমেন্স, ঋজু -রাজুর রুদ্ধশ্বাস পারফরমেন্স, আদিত্যর হনুমান রূপে শ্রীরাম ভক্তি, কৃত্তিকার ধুন্ধুমার পারফরমেন্স, ঋদ্ধির চোখ ধাঁধানো পারফরম্যান্সে জমে উঠে গ্রান্ড ফিনালের মঞ্চ এমনটাই দাবি চ্যানেলের।

dance-bangla-dance-grand-finale-debashree-roy-tota-roy-chowdhury-enjoy-show-with-mithun-chakraborty
নাচের মহা প্রতিযোগিতা (Special Arrangement)

আগামী 31 অগস্ট রবিবার ঠিক রাত সাড়ে 8টা থেকে শুরু হবে গ্র‍্যান্ড ফিনালের জমজমাট পর্ব। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবস অর্থাৎ 8 মার্চ থেকে শুরু হয় 'ডান্স বাংলা ডান্স- সিজন 13'। এবার বিচারকের আসনে ঘটেছিল অদলবদল। এই সিজনের মাধ্যমেই অনেকদিন পর 'ডান্স বাংলা ডান্স'-এর মঞ্চে ফেরেন যিশু সেনগুপ্ত। তবে, সঞ্চালক হিসেবে নয়। বিচারকের ভূমিকায়। নতুন সংযোজন ছিলেন কৌশানী মুখোপাধ্যায়। আর শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় তো আগে থেকেই আছেন।

dance-bangla-dance-grand-finale-debashree-roy-tota-roy-chowdhury-enjoy-show-with-mithun-chakraborty
আর কীকী চমক থাকছে ? (Special Arrangement)

আর সঞ্চালকের ভূমিকা থেকে বিচারকের ভূমিকায় জায়গা পান অঙ্কুশ হাজরা। আর মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী তো ছিলেনই। প্রথম পর্বেই দর্শক চমকে ওঠে যিশু সেনগুপ্তর গ্র‍্যান্ড এন্ট্রি দেখে। এর আগে বিচারক এবং সঞ্চালক দুই ভূমিকাতেই দেখা গিয়েছে তাঁকে এই মঞ্চে। টানা পাঁচ মাসের জার্নি শেষ হতে চলেছে এবার। আর বেশিদিন বাকি নেই সেই দিনের। মঞ্চে আরও একবার মিঠুন চক্রবর্তী এবং দেবশ্রী রায়ের দ্বৈত পরিবেশনা দেখা যেতে পারে। জানতে হলে অপেক্ষাই কাম্য।

For All Latest Updates

TAGGED:

DANCE BANGLA DANCE 13JISSHU SENGUPTASUBHASHREE GANGULYডান্স বাংলা ডান্স ফাইনালDANCE BANGLA DANCE GRAND FINALE

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.