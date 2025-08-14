বোলপুর, 14 অগস্ট: সঙ্গীত শিল্পী অরিজিৎ সিং ও তাঁর দেহরক্ষীর বিরুদ্ধে শান্তিনিকেতন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের। শান্তিনিকেতনের চলছিল অরিজিৎ সিংয়ের শুটিং। অভিযোগ, সেই সময় নিজের কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছিলেন স্থানীয় সুভাষপল্লীর বাসিন্দা কমলাকান্ত লাহা। তাঁকে বাধা দেন অরিজিৎ সিংয়ের দেহরক্ষীরা ৷ এমনকি, তাঁকে চ্যাং দোলা করে সরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় নাকি খোয়া গিয়েছে কমলাকান্তবাবুর হাতের সোনার আংটিও। এরপরেই তিনি পুলিশের দারস্থ হন ৷
বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার বলেন, "অভিযোগের বিষয়টি সব দিক থেকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।" কমলাকান্ত লাহা বলেন, "আমি নিজের কাজে যাচ্ছিলাম ৷ রাস্তা আটকে শুটিং চলছিল ৷ আমার খুব তাড়া ছিল ৷ আমি যাওয়ার পথ চাইলাম ৷ অরিজিৎ সিংয়ের দেহরক্ষীরা বলেন 5 মিনিট অপেক্ষা করতে ৷ আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। কিন্তু, ওরা অনেক দেরি করছিল ৷ আমি আবারও যাওয়ার রাস্তা চাইলাম ৷ তখন বলল 30 মিনিট দাঁড়াতে হবে ৷ আমার কাজের চাপ ছিল আমি যেতে গেলেই ওনার রক্ষীরা এসে আমার হাত মচকে তুলে নিয়ে পুলিশের গাড়িতে চাপাতে যায় ৷ আমাকে হেনস্থা করে ৷ আমার আংটি হারিয়ে যায় ৷ আমি একজন শিল্পী, আরেকজন শিল্পী আমার সঙ্গে এই ব্যবহার করে কীভাবে ? আমি শান্তিনিকেতন থানায় অভিযোগ করেছি।"
জানা গিয়েছে, কয়েক মাস ধরেই শান্তিনিকেতনে আসা যাওয়া করছেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী অরিজিৎ সিং ৷ জানা গিয়েছে, কোনও এক শুটিংয়ের কাজে ব্যস্ত তিনি ৷ 13 অগস্ট শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত তালতোর এলাকায় শুটিং চলছিল। শুটিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন সঙ্গীত শিল্পী অরিজিৎ সিং। সেই সময় কোপাইয়ের দিকে বাইক নিয়ে নিজের কাজে যাচ্ছিলেন কমলাকান্ত লাহা নামে এক ব্যক্তি ৷ তিনি শান্তিনিকেতনের সুভাষপল্লীর বাসিন্দা ৷ পেশায় সঙ্গীত যন্ত্রাংশ নির্মাতা ৷
অভিযোগ, শুটিং চলায় তাঁকে 5 মিনিট অপেক্ষা করতে বলেন অরিজিৎ সিংয়ের নিরাপত্তারক্ষীরা। 5 মিনিট পরেও তাঁকে যেতে না দেওয়ায় তিনি রক্ষীদের অনুরোধ করেন পথ ছাড়তে ৷ তিনি জানান, তাঁর কর্মক্ষেত্রে যেতে দেরি হচ্ছে ৷ তাই ছেড়ে দেওয়া হোক। কিন্তু, কমলাকান্তবাবুর আরও অভিযোগ, অরিজিৎ সিংয়ের দেহরক্ষীরা জানান আরও 30 মিনিট দাঁড়াতে হবে ৷ সেই বারণ না শুনে তিনি রাস্তা দিয়ে যেতে গেলে শিল্পীর দেহরক্ষীরা ছুটে এসে কমলাকান্ত বাবুকে চ্যাং দোলা করে সরিয়ে দেন ৷ এমনকী, দাঁড়িয়ে থাকা শান্তিনিকেতন থানার গাড়িতে তুলে দিতে যাচ্ছিলেন ৷ ধস্তাধস্তিতে তাঁর হাতের একটি সোনার আংটি খোয়া যায় বলে অভিযোগ ৷
এমন হেনস্থার পরেই কমলাকান্ত লাহা শান্তিনিকেতন থানায় এসে প্রথমে মৌখিক, পরে অরিজিৎ সিং ও তাঁর দেহরক্ষীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ যা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পরে গিয়েছে। পদ্মশ্রী প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক মানের শিল্পী অরিজিৎ সিংয়ের শুটিং চলাকালীন স্থানীয় বাসিন্দাকে হেনস্থা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে।