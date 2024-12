ETV Bharat / entertainment

'একই সাথে হাত ধরে একই পথে...' ছাদনাতলায় জুটি বাঁধলেন যেসব তারকারা - CELEBS WHO GOT MARRIED IN 2024

ছাদনাতলায় জুটি বাঁধলেন যেসব তারকারা ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : 4 minutes ago

হায়দরাবাদ, 17 ডিসেম্বর: চলতি বছর বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকেই সাত পাকে বাঁধা পড়েছেন ৷ শুরু করেছেন জীবনের নতুন অধ্যায় ৷ তালিকায় যেমন আছেন সোনাক্ষী সিনহা-জাহির ইকবাল, শোভিতা ধুলিপালা-নাগা চৈতন্য, তেমনই আছেন বাংলার কাঞ্চন-শ্রীময়ী, রাতুল-রূপাঞ্জনা,শ্বেতা ভট্টাচাৰ্য-রুবেল দাসের মতো টলিউড তারকারা ৷ একনজরে ফিরে দেখা যাক, চলতি বছর জুটিতে-দুটিতে এক হয়েছেন কারা ৷ প্রথমেই নজর দেওয়া যাক টলিউডের অন্দরে ৷ কাঞ্চন-শ্রীময়ীঃ এই বছর সবচেয়ে চর্চিত প্রেম ছিল কাঞ্চন-শ্রীময়ীর ৷ তৃতীয়বারের জন্য ছাদনাতলায় যান কাঞ্চন মল্লিক। বিয়ে করেন তাঁর বহুদিনের বন্ধু, তথা প্রেমিকা শ্রীময়ী চট্টরাজকে। 2 মার্চ সাতপাকে বাঁধা পড়েন তাঁরা। তবে বিয়ের 8 মাসের মধ্যে মাও হন শ্রীময়ী চট্টরাজ ৷ কাঞ্চন ও শ্রীময়ী কন্যা সন্তানের নাম রেখেছেন কৃষভি। সোশাল মিডিয়ায় সেই সব মুহূর্ত শেয়ারও করেছেন অভিনেতা ৷ রাতুল-রূপাঞ্জনাঃ 19 এপ্রিল সামাজিক নিয়ম মেনে বিয়ে করেন রাতুল-রূপাঞ্জনা। রূপাঞ্জনার এক ছেলেও রয়েছে ৷ নতুন জীবনের শুরু করার নানা মুহূর্ত শেয়ার করেছেন রূপাঞ্জনা নিজেই। সোহিনী-শোভনঃ ১৫ জুলাই বিয়ে করেন অভিনেত্রী সোহিনী সরকার ও গায়ক শোভন গঙ্গোপাধ্যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক খামারবাড়িতে বসে বিয়ের আসর। আগেই বাগ্‌দান সেরেছিলেন তাঁরা। যদিও নিজেদের বিয়ে নিয়ে আগে মুখ খোলেননি তারকা জুটি। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-পরিজনের উপস্থিতিতেই চারহাত এক হয়েছে সোহিনী সরকার ও শোভন গঙ্গোপাধ্যায়ের। সোশাল মিডিয়ায় বিয়ের ছবি পোস্ট করে সোহিনী লেখেন, 'দেখা হওয়ার এক বছরে, একই সাথে একই ঘরে '। রূপসা চট্টোপাধ্যায়-সায়নদীপ সরকারঃ চলতি বছরে 8 অক্টোবর সাত পাকে বাঁধা পড়েন টেলি অভিনেত্রী রূপসা চট্টোপাধ্যায়। বিয়ের মাস ঘুরতে না ঘুরতেই সুখবরও দেন অভিনেত্রী। জানালেন, মা হতে চলেছেন। স্বামী সায়নদীপ সরকারকে পাশে নিয়ে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর প্রকাশ্যে এনেছেন রূপসা। ছোটপর্দার খলনায়িকা হিসাবেই জনপ্রিয় রূপসা। বাংলা ধারাবাহিকের বেশ পরিচিত মুখ বলা চলে তাঁকে।

শ্বেতা ভট্টাচাৰ্য-রুবেল দাসঃ আগামী বছর জানুয়ারিতে সাত পাকে বাঁধা পড়বেন শ্বেতা ভট্টাচাৰ্য-রুবেল দাস। 15 ডিসেম্বর দুই পরিবারের উপস্থিতিতে তাঁদের আশীর্বাদ হয়েছে রীতি মেনে। শ্বেতা-রুবেল এ দিন একই রঙের পোশাকে নিজেদের সাজিয়েছিলেন। দেবলীনা নন্দী-প্রবাহ নন্দীঃ সঙ্গীতশিল্পী দেবলীনা নন্দী। বাংলা গানের জগতের পরিচিত নাম দেবলীনা। 10 ডিসেম্বর, সাতপাকে বাঁধা পড়েন দেবলীনা। পাইলট পাত্রের গলায় মালা দেন গায়িকা। বরের নাম প্রবাহ নন্দী। এয়ারইন্ডিয়ার এয়ারক্র্যাফ্ট পাইলট হিসাবে কাজ করেন তিনি। এবার দেখা যাক বলিউডে কার কার জীবনে বেজেছে বিয়ের সানাই ৷ সোনাক্ষী সিনহা-জাহির ইকবালঃ জুন মাসের 23 তারিখ পরিবার ও কাছের বন্ধুদের সাক্ষী রেখে আইনি বিয়ে সারেন সোনাক্ষী সিনহা-জাহির ইকবাল ৷ চারবছর একসঙ্গে ডেটিং করার পর বিয়ে করেন এই জুটি ৷ শিল্পা শিঠ্ঠীর রেঁস্তোরা বাস্তিয়ানে বসেছিল বিয়ের আসর ৷ অদিতি রাও হায়দারি-সিদ্ধার্থঃ দক্ষিণী ও উত্তরের রীতি মেনে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন অদিতি রাও হায়দারি-সিদ্ধার্থ ৷ 16 সেপ্টেম্বর রঙ্গানায়াকা স্বামী মন্দিরে দক্ষিণী মতে বিয়ে হয় ও নভেম্বরে উদয়পুরে হিন্দু রীতি মেনে বিয়ে হয় ৷ ইরা খান-নুপূর শিখারেঃ বছর শুরুতেই বিয়ে সারেন আমির খানের কন্যা ইরা খান ৷ 3 জানুয়ারি দীর্ঘদিনের বন্ধু নুপূরের সঙ্গে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেন তিনি ৷ তবে এই বিয়ের ছিল ভীষণ সাদামাটা ৷ ইরার সাজ-পোশাক হোক কিম্বা বিয়ের নিয়ম-রীতি, সবকিছুই ভীষণ সাধারণ রাখেন এই জুটি ৷ রাকুলপ্রীত সিং-জ্যাগি ভাগনানিঃ চলতি বছর 21 ফেব্রুয়ারি গোয়াতে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন এই দুই তারকা ৷ বিয়ের অনুষ্ঠানটি আইটিসি গ্র্যান্ড সাউথ গোয়াতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রকুল এবং জ্যাকির বিয়েতে শিল্পা শেঠি, রাজ কুন্দ্রা, বরুণ ধাওয়ান এবং ভূমি পেদনেকার-সহ বলিউডের একঝাঁক সেলিব্রিটি উপস্থিত ছিলেন। তাপসী পান্নু- ম্যাথিয়াস বোঃ উদয়পুরে পরিবার ও কাছের বন্ধুদের সাক্ষী রেখে দীর্ঘদিনের প্রেমিক ম্যাথিয়াসকে বিয়ে করেন তাপসী ৷ 23 মার্চ তাঁরা বিয়ে করেন ৷ কিন্তু সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, মার্সে আনুষ্ঠানিক বিয়ে হলেও আসল বিয়ে হয়েছে 2023 সালের ডিসেম্বরে ৷ শোভিতা ধুলিপালা-নাগা চৈতন্যঃ চলতি বছর 4 ডিসেম্বর বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন শোভিতা ধুলিপালা ও নাগা চৈতন্য ৷ নাগার্জুনের ছেলে নাগা চৈতন্য এর আগে বিয়ে করেন সামান্থা রুথ প্রভুকে ৷ সেই সম্পর্ক সুখের হয়নি ৷ অবশেষে নিজের লেডি লাভ শোভিতাকে বিয়ে করেন নাগা ৷ এছাড়াও চলতি বছর জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেছেন কীর্তি সুরেশ-অ্যান্টনি থাটিল, অনুরাগ কাশ্যপের মেয়ে আলিয়া কাশ্যপ-শেন গ্রেগোয়ার, পুলকিত সম্রাট-কৃতি খরবান্দা, আরতি সিং-দীপক চৌহান ৷ 'আজ দু'জনার দু'টি পথ...'- চলতি বছর ঘর ভেঙেছে যেসব তারকাদের