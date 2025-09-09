ETV Bharat / entertainment

ভেনিসে অনুপর্ণার শ্রেষ্ঠ জয় ! আবেগে ভাসছে বাংলার গর্বিত তারকারা

ভেনিসে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেলেন পুরুলিয়ার অনুপর্ণা রায়। তাঁর ছবি 'সং অফ ফরগটেন ট্রিজ'-এর কারণে এই পুরস্কার হাতে আসে ৷ শুভেচ্ছা তারকাদের ৷

ভেনিসে অনুপর্ণার শ্রেষ্ঠ জয় ! (Special Arrangement)
হায়দরাবাদ, 9 সেপ্টেম্বর: ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বাংলা তথা বাঙালির জয় ৷ ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক অনুপর্ণা রায় (Anuparna Roy) ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের 82তম সংস্করণে তৈরি করেছেন ইতিহাস ৷ ফেস্টিভ্যালের 'অরিজন্টি' বিভাগে শ্রেষ্ঠ পরিচালক (Best Director) হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন 'সং অফ ফরগটেন ট্রিজ' (Songs of forgotten Trees)- সিনেমার জন্য । পুরুলিয়ার মেয়ের এই কৃতিত্বে প্রশংসায় পঞ্চমুখ টলিউড পাড়া ৷ কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় থেকে সাহেব ভট্টাচার্য, ইন্দিরা ধর-সহ একাধিক তারকা-পরিচালক অভিনন্দন জানিয়েছেন অনুপর্ণাকে ৷

তারকাদের শুভেচ্ছা

পরিচালক কৌশিক লেখেন, "আপনার সাথে আমার আলাপ নেই। তবে আপনার এই বিপুল সাফল্যে আমি অত্যন্ত গর্ব বোধ করছি। আপনি পড়বেনও না হয়তো এই লেখা। তবু লিখে আমার ভালো লাগবে বলে লিখলাম। বাংলার একজন এতো বড়ো এক মঞ্চে সর্বোচ্চ পুরস্কার পাওয়াটা অবিস্মরণীয় ও আবেগের। বাংলাকে গর্বিত করেছেন আপনি। আমার ও আমার পরিবারের তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা । ভালো থাকবেন ৷"

অভিনেতা সাহেব লেখেন, "সোশাল মিডিয়ার নানা মন্তব্য, রাজনীতি, ফেক বক্সঅফিস সাফল্য কোনও কিছুতেই মাথাব্যথা হচ্ছে না ৷ একজন ভারতীয় হিসাবে গর্ব হচ্ছে ৷ আন্তর্জাতিক মঞ্চে একজন বাঙালি মেয়ে দেশের মাথা উঁচু করেছে ৷ যখন আমরা বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়ানো নিয়ে লড়াই করছি ৷ কঠোর পরিশ্রম, ক্রিয়েটিভিটি আর শিল্পের নিজস্ব ভাষা আছে ৷ অভিনন্দন ৷ 82 তম ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেরার শিরোপা ৷" পরিচালক ইন্দিরা ধর লেখেন, তিনি গর্বিত অনুপর্মা রায়ের জন্য ৷ তাঁর বন্ধু রোমিল মোদি এই সিনেমার প্রযোজক ৷ আভার ইন্দিরার ইকোস অফ ভ্যালোর সিনেমার কাস্টিং ডিরেক্টর ৷ পুরো টিমকে ইন্দিরা অভিনন্দন জানিয়েছেন ৷

অভিনেতা ঋদ্ধি সেন লেখেন, "মন এক সময়ে যখন বাঙালির পরিচিতি, গর্ববোধ, আত্মসম্মান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে হাত বাড়ানোর ইচ্ছে ‘ঘন্টা খানেক সঙ্গে পেছন' অনুষ্ঠানে আবদ্ধ, যখন কথা বলা বা স্রেফ একে অপরের দিকে কিছু অকারণ, অনর্গল,অর্থহীন শব্দ ছুঁড়ে মারার অনন্ত ‘TRP’, লাইক,শেয়ার সাবস্ক্রাইবের উৎসবে ঢুকে পড়াই আমাদের একমাত্র দৈনন্দিন কাজ, তখন কিছু মানুষ নীরব থাকেন, ক্যাকোফোনির কদর্য রাজনীতি ছাপিয়ে কেউ কেউ শোনাতে পারে সেই নীরবতা, কোথাও না কোথাও এই পচে যাওয়া পৃথিবীতে কিছু মানুষ কথা না বলে শুধু কাজ করে চলেছে ৷ যত্ন নিচ্ছে নিজের ভেতরের অবশিষ্ট সবুজটুকুর, শুনিয়ে যাচ্ছে শুনতে শেখার গান l আমরা নিজেরা নিজেদের ভূষিত করতে থাকি অহংকার, meme আর মহানায়ক সম্মানের 90 সেকন্ডের ‘swipe up’ বর্তমানে আর অনুপর্ণা রায়ে ভূষিত হোক সময়ের পুরস্কারে যা থেকে যাবে ভয়মুক্ত ইতিহাসের পাতায় l"

উল্লেখ্য, ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পুরস্কার গ্রহণের জন্য স্টেজে ওঠার সময় পরিচালক জানান, এই মুহূর্তটি তাঁর জন্য 'অবিশ্বাস্য'। ফরাসি পরিচালক জুলিয়া ডুকুরনো, যিনি অরিজন্টি বিভাগের জুরি প্রেসিডেন্ট ছিলেন, অনুপর্ণার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন ৷ সাদা শাড়িতে সজ্জিত অনুপর্ণা স্টেজে উঠে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

এরপর অনুপর্ণা রায় বলেন, "এই মুহূর্তটি অসাধারণ। আমি এমন একটি বড় ফেস্টিভ্যালে, ভেনিসে, দাঁড়িয়ে আছি ৷ আমি প্রথমেই জুরিদের, দর্শকদের এবং ফেস্টিভ্যাল পরিচালকদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি ধন্যবাদ জানাই আমার প্রযোজককে ৷ এই সম্মান আমি উৎসর্গ করছি প্রতিটি নারীর প্রতি, যাদের কণ্ঠস্বর দীর্ঘদিন ধরে চাপা পড়ে গিয়েছে ৷"

কে এই অনুপর্ণা ?

জানা যায়, পুরুলিয়া জেলার নেতুড়িয়া থানার নারায়নপুর নিবাসী অনুপর্ণা ৷ ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক সম্পন্ন করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৷ কিছুদিন কর্পোরেট দুনিয়াতেও কাজ করেন। কিন্তু তিনি খোঁজ করছিলেন অন্য পথের ৷ তিনি অভিনয়ের প্রশিক্ষণ নেন অনুপম খেরের ইনস্টিটিউটে। ধীরে ধীরে অভিনয়ের জগত থেকেই সিনেমা বানানোর স্বপ্ন তাঁর মধ্যে জন্ম নিতে থাকে। যার ফলশ্রুতি তাঁর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা Songs of Forgotten Trees ৷ ছবিটি দুই অভিবাসী নারীর গল্পে বোনা, যেখানে মুম্বই শহরের ব্যস্ততার ভেতর নিঃসঙ্গতা, টিকে থাকা আর মানবিক সংযোগের মুহূর্ত ফুটে ওঠে।

