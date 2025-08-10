কলকাতা, 10 অগস্ট: একটি বা দুটি দিন নয়, কড়ায় গণ্ডায় একটি বছর অতিক্রান্ত । এখনও আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় থেকে গিয়েছে একাধিক প্রশ্ন । তার পর কত ঘটনা ঘটে গেল, কত জল বয়ে গেল । তবে আজও সঠিক বিচারের অপেক্ষায় নির্যাতিতার পরিবার ৷ এ বিষয়ে কী বলছে টলিপাড়া ? শুনল ইটিভি ভারত ।
ঠিক একবছর আগে আরজি কর হাসপাতালে এক তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে ৷ যার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল বাংলা তথা গোটা দেশ । বিদেশেও হয়েছে প্রতিবাদ । আট থেকে আশি নানা পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষের প্রতিবাদ গণআন্দোলনের রূপ নেয় । ডাক্তার হতে চাওয়া এক মেয়েকে কর্তব্যরত অবস্থায় নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও খুন মেনে নিতে পারেনি আমজনতা । সেই তরুণীর বিচারের দাবিতে পথে নামেন অভিনেতা, পরিচালক থেকে শুরু করে আইনজীবী, ক্যাবচালক, সরকারি কর্মচারী সবাই ৷ তবে এত কিছু সত্ত্বেও আজও নির্যাতিতার পরিবার ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় ৷ এক বছর পরেও প্রকৃত অপরাধীর শাস্তির দাবিতে সরব সারা বাংলা । এই অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছে টলিপাড়াও ।
পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, "খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে এরকম একটা ঘটনার এক বছর বাদেও কোনও সুরাহা বা বিচার আমরা পাইনি । আদৌ তা কোনওদিন পাওয়া যাবে কি না সেটাও আমরা জানি না । আশা রাখব, বিচার পাব দেরি হলেও । কলকাতার এবং পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক হিসেবে এই বিচারটা চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব । এক বছরটা কিন্তু যথেষ্ট বেশি একটা সময় ।"
অভিনেত্রী অনুরাধা মুখোপাধ্যায় বলেন, "এক বছর হয়ে গেল । একজন মা-বাবা মেয়েকে হারিয়েছেন । যারা প্রকৃত দোষী তারা শাস্তি পাক । তারা যেন খোলা অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে না-পারে, আর যেন অন্য কারওকে টার্গেট করতে না-পারে ।"
অভিনেত্রী শ্রীপর্ণা রায়ের কথায়, "এই নিয়ে আমার মনে হয় সেভাবে কিছু বলার নেই । যেই সময় এই ঘটনা ঘটে তখন আমি ঘুরতে গিয়েছিলাম রা-বাংলায় । সেখানকার মানুষকেও এই ঘটনায় কেঁপে উঠতে দেখেছি । একজন মেয়ে হয়ে এই ঘটনাকে শুধু দুঃখজনক বলা যায় না । এটা লজ্জাজনকও ৷ আমাদের শহরকে খুশির শহর বলা হয় । সেটাই যেন বজায় থাকে । আমরা যেন নিশ্চিন্তে রাস্তায় বেরোতে পারি সেটাই প্রার্থনা ।"
ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, "যেটা ঘটেছিল সেটা অত্যন্ত অন্যায় । সিবিআই এর দ্রুত তদন্ত করুক । যারা দোষী তারা যেন কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি পায় । মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী পাশে আছেন । তিনি বলেছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হোক, কঠোরতম শাস্তি । আমরা ফেডারেশন থেকে বলেছিলাম ফাঁসি দেওয়া হোক। কিন্তু আমাদের কথা অনুযায়ী তো হবে না ৷ আমরা আর্জি জানাতে পারি শুধু । আর কোনও মা, বোনের সঙ্গে যেন এরকম না হয় এটাই চাই ।"