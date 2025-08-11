কলকাতা, 11 অগস্ট: কলকাতা আনন্দের শহর। একইসঙ্গে উদযাপনের শহর। তাই বাদ পড়ে না অভিনেতা থেকে গায়ক কিংবা কোনও মণীষীর জন্ম বা মৃত্যুদিনের উদযাপন সহ কারওর কর্মকাণ্ডের বহু বছরের সফরও। সেই ধারা মেনেই পণ্ডিত শুভেন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত যাত্রার চল্লিশটি গৌরবময় বছর উদযাপন করা হবে শহর কলকাতায়। চার দশকের উদযাপন মঞ্চে রক ফিউশন নিয়ে হাজির হবেন রূপম ইসলাম, সিধু, জোজো, নিকিতা, সুরজিৎ, অমিত দত্ত সহ অন্যান্য শিল্পীরা
শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আগামী 16 অগস্ট বিকেল 5টা থেকে নজরুল মঞ্চে মঞ্চস্থ হতে চলেছে 'গানে ফিউশনে- সিজন 3: রক ফিউশন'। অ্যালগোস ইভেন্টস অ্যান্ড ডেকোর ভাবনায়, পরিকল্পনায়, পরিচালনায় এই সিজনে ফিউশন সঙ্গীতের মাধ্যমে পণ্ডিত শুভেন চ্যাটার্জির সঙ্গীত যাত্রার চল্লিশটি গৌরবময় বছর উদযাপন করা হবে। পণ্ডিত শুভেন চট্টোপাধ্যায় বললেন, "আমি নিশ্চিত অনন্য থিম, তারকাখচিত পরিবেশনা এবং মনোমুগ্ধকর আয়োজনের মাধ্যমে এই নতুন ধরনের পরিবেশনা সকলের ভালো লাগবে।"
রক ফিউশন ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত এবং রকের সঙ্গে বিশ্ব সঙ্গীতের এক অভূতপূর্ব মিশ্রণের ফসল যা রূপম ইসলাম, নিকিতা গান্ধী, সিধু, জোজো, সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং অমিত দত্তের মতো বিভিন্ন ধারার সেরা সঙ্গীতজ্ঞদের এক মঞ্চে একত্রিত করবে। রক মিউজিকের সঙ্গে প্রাচীন রাগগুলিকে একত্রিত করার সাহসী এই প্রয়াস, এই সিজনটিকে একটি কনসার্টের চেয়েও বেশি কিছু রূপ দিতে চলেছে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। কলকাতার সঙ্গীতপ্রেমী শ্রোতাদের জন্য এই আয়োজন এক অনন্য অভিজ্ঞতা তৈরি করার লক্ষ্যে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।