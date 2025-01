ETV Bharat / entertainment

সুহোত্রর প্রেমে পাগল সৃজলা, ছারখার সংসার, মানালি পারবে রাশ ধরে রাখতে ? - CAST FIRST LOOK FROM NEW WEB SERIES

হইচইয়ে আসছে নতুন ওয়েব সিরিজ ( PR Handout )

Published : 5 minutes ago

হায়দরাবাদ, 10 জানুয়ারি: হইচইয়ে আসতে চলেছে টানটান উত্তেজনায় ভরপুর এক ত্রিকোণ ভালোবাসার গল্প ৷ যেখানে ভালোবাসা যেমন আছে তেমনই আছে প্রতিহিংসার আগুন ৷ অন্ধ ভালোবাসা তিনটে জীবনকে কীভাবে খাদের ধারে নিয়ে যেতে পারে, তেমনই এক কাহিনী তুলে ধরছেন পরিচালক অরিজিৎ টোটন চক্রবর্তী ৷ প্রকাশ্যে এল সিরিজে চরিত্রদের প্রথম ঝলক ৷ গল্পের শুরু হলদিয়ায় ৷ যেখানে মাফিয়া সাম্রাজ্যে প্রেমহীন শৈশব এবং নির্মম লালন-পালনের শিকার পল্লবী ৷ বাড়িতে অবহেলা-রুক্ষতা যখন নিত্যদিনের সঙ্গী তখন স্কুল শিক্ষক অরিন্দম যেন এক টুকরো মরুদ্যান ৷ শিক্ষকের মায়া-মমতা ও যত্নশীলতায় ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে পল্লবী ৷ খাঁচার ভিতর ছটছট করতে থাকা বন্দি পাখি পল্লবী অরিন্দমের সঙ্গে খোলা আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে ৷ কিন্তু অরিন্দম বিবাহিত ৷ তাঁর স্ত্রী মিথিলার সঙ্গে তাঁর সুখের সংসার ৷ মিথিলাকে অরিন্দমের জীবন থেকে সরাতে পল্লবী কতদূর যাবে ?অরিন্দমের ভালোবাসা কি পাবে পল্লবী নাকি অন্য উপায় অবলম্বন করবে ? অন্য়দিকে মিথিলা কি পারবে তাঁর সুখের সংসারে ভাঙন রক্ষা করতে ? সম্পর্কের জটিল ধাঁধার উত্তর পাওয়া যাবে সিরিজ মুক্তির পরেই ৷