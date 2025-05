ETV Bharat / entertainment

কানের মঞ্চে অক্ষত বাংলার গরিমা, সিনেমাকে 'আন্তর্জাতিক' করেছেন যেসব পরিচালকরা - BENGALI IN CANNES FILM FESTIVAL

Published : May 21, 2025 at 4:35 PM IST

By ETV Bharat Entertainment Team

হায়দরাবাদ, 21 মে: আন্তর্জাতিক মঞ্চে একাধিক সময়ে আলোড়ন ফেলেছে ভারতীয় সিনেমা ৷ কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালও তার ব্যতিক্রম নয় ৷ 79 বছর আগে জানেন বাংলার কোন সিনেমা প্রথম কানের মঞ্চে দেখানো হয়েছিল ? কোন কোন বাঙালি পরিচালক কান সিনেমা জগতে ভারত তথা বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন জানেন ?

1946 সালের 20 সেপ্টেম্বর প্রথমবার শুরু হয় কান চলচ্চিত্র উৎসব ৷ শেয হয়েছিল 5 অক্টোবর ৷ সেই সময় 18টি দেশ এই চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিল ৷ প্রথমে এই চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হওয়ার কথা ছিল 1939 সালে ৷ কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে তা পিছিয়ে যায় ৷ 1946 থেকে এখনও পর্যন্ত কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল নিজের গরিমা বজায় রেখে চলেছে ৷ কানের সেই মঞ্চে বাঙালি পরিচালক সত্যজিৎ রায় থেকে মৃণাল সেন বা এখনকার গৌতম ঘোষ থেকে ইন্দিরা ধর মুখোপাধ্যায়, বাঙালি পরিচালকদের জার্নি ফিরে দেখা যাক একনজরে ৷

সত্যজিৎ রায়

প্রথমবার কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী জায়গা পেয়েছিল ৷ 1955 সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় পথের পাঁচালী ৷ 1956 সালের কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্ট ছবি হিসাবে পুরস্কৃত হয় সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা ৷ ভারতীয় সিনেমা তথা বাংলার সিনেমা জগতে সে ছিল এক বড় অ্যাচিভমেন্ট ৷ সত্যজিৎ রায় পরিচালিত মোট চারটি সিনেমা দেখানো হয়েছে কানে ৷ তার মধ্যে রয়েছে পথের পাঁচালী (1955), পরশ পাথর (1958), দেবী (1960) ও গণশত্রু (1990) ৷

পাম ডি'অর নমিনেশন

সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে বাইরে' (The Home and the World) 1984 সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবে পাম ডি'অরের জন্য মনোনীত হয়েছিল। ছবিটির প্রিমিয়ার 1984 সালে কানে হয়েছিল। 1958 সালে পরিচালকের 'পরশ পাথর' এবং 1962 সালে 'দেবী' পাম ডি'অরের জন্য কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতা করেছিল।

স্পেশাল স্ক্রিনিং

সত্যজিৎ রায়ের দুটো ছবির স্পেশাল স্ক্রিনিং হয়েছিল কানে ৷ একটি ছিল 'গণশত্রু' 1989 সালে ও 'পথের পাঁচালী '1992 সালে ৷

কান ক্লাসিকস

চলতি বছর কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ক্লাসিক সেকশনে দেখানো হয় সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'অরন্যের দিন রাত্রি' ৷ এরপর আগে এই সেকশনে 2005 সালে দেখানো হয় 'পথের পাঁচালী', 2013 সালে দেখানো হয় 'চারুলতা' ও 2022 সালে দেখানো হয় 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ৷

কান-হোমেজ আ সত্যজিৎ রায়

35 তম কান উৎসবে, সত্যজিৎ রায়কে 35তম অ্যানিভার্সারি ট্রফি প্রদান করা হয় ৷ সেই ট্রফিতে স্বাক্ষর ছিল ইগর মিতোরাজের ৷ উৎসবে সত্যজিৎ রায় এবং বিলি ওয়াইল্ডার, আকিরা কুরোসাওয়া, জন বুরম্যান, আন্দ্রেই, তারকোভস্কি এবং মাইকেলেঞ্জেলো আন্তোনিওনির মতো আরও 12 জন চলচ্চিত্র নির্মাতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

মৃণাল সেন