হায়দরাবাদ, 21 অগস্ট: সিনেমা-সিরিয়াল হোক বা শর্ট ফিল্ম তা ভালোবাসা পাক দর্শকদের ৷ এমনটাই প্রত্যাশা থাকে পরিচালক থেকে প্রযোজক ও কলাকুশলীদের ৷ আর সেই প্রচেষ্টা যদি কোনও ফেস্টিভ্যালে জায়গা পায় তাহলে সম্মান বাড়ে অনেকটাই ৷ ফিল্ম ফ্রেঞ্জি ইন্ডি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল 2025-এ এমনই একটি শর্ট ফিল্ম জায়গা করে নিয়েছে যা সমাজের অন্যতম এক বিষয়কে তুলে ধরেছে পর্দায় ৷ অনুপ পাল পরিচালিত শর্ট ফিল্ম 'বৃহন্নলা' বাংলার বেশ কিছু ফেস্টিভ্যালে নির্বাচিত হয়েছে ৷
ফিল্ম ফ্রেঞ্জি ইন্ডি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের পাশাপাশি রয়েছে ফেস্টিভ্যাল অফ রয়্যাল ফিল্মস ডকুমেন্টারিস ও মিউজিক ভিডিয়ো, দুর্গাপুর ড্রিম সিটি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হবে বৃহন্নলা ৷ পরিচালকের কথায়, "বৃহনল্লা সহনশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের একটি প্রতীক। সমান প্রবৃদ্ধি এবং সমান সুযোগের লক্ষ্যে। আমি বিশ্বাস করি, ট্রান্সজেন্ডারদের জীবনকে কেন্দ্রে রেখে এই সিনেমা আমাদের সমাজের চিন্তাভাবনা পরিবর্তনে সহায়তা করবে ৷ তাঁরাও সুযোগ পেলে কিছু করে দেখাতে পারে, তাঁদের অবমূল্যায়ন করা উচিত নয় ৷"
এই শর্ট ফিল্মের গল্পে উঠে এসেছে একজন ট্রান্সজেন্ডার হলেন নারীর সহনশীলতা এবং পুরুষের শক্তির এক প্রতীক ৷ সমাজে একজন ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অগ্রহণযোগ্যতা এবং তাকে অবহেলা, অপবাদ এবং উপহাসের শিকার করার কারণ কী? তারই উত্তর দেবে 'বৃহন্নলা' ৷
বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন কুসুম সামন্ত, মানবী সাঁপুই, বিশ্বজিৎ দাস, সুমা চক্রবর্তী, সৌমি ঘোষ, সৌমক পালিত-সহ আরও অনেকে ৷ ক্যামেরার দায়িত্ব সামলেছেন রাহুল দ্রোণ ৷ অ্যাসিসট্যান্ট ডিরেক্টরের দায়িত্ব সামলেছেন অরিন্দম নন্দী ৷ ফিল্ম ফ্রেঞ্জি ইন্ডি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল 2025 শুরু হয়েছে 18 অগস্ট ৷ 21 অগস্ট শর্ট ফিল্ম দেখানোর শেষ দিন ৷ বিজয়ী সিনেমা ও পরিচালকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে 12 সেপ্টেম্বর ৷ অনুষ্ঠানটি হবে কলকাতার দ্য স্যাটারডে ক্লাবে ৷