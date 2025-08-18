শ্রীনগর, 18 অগস্ট: খাদ্যে বিষক্রিয়া ৷ শুটিংয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি 100 জন সিনেমার কলাকুশলী ৷ ঘটনাটি ঘটেছে লেহতে ৷ সংবাদ সংস্থা আইএএনএসের খবর অনুযায়ী, লাদাখে শুটিং করতে গিয়ে 'ফুড পয়জনিং'-এর শিকার বলিউডের একাধিক কলাকুশলীরা ৷ লেহ-র একটি হাসপাতালে প্রায় 100-র বেশি ক্রু মেম্বার ভর্তি ৷ খবর, রবিবার সন্ধ্যেবেলায় এই ঘটনা ঘটেছে ৷
জানা গিয়েছে, এই দিন সিনেমার ইউনিটের কর্মীরা একটি সিনেমার শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন ৷ যখন তাদের মধ্যে অনেকেই হঠাৎ তীব্র পেটে ব্যথা, বমি এবং মাথাব্যথা অনুভব করেন। তাদের তাৎক্ষণিকভাবে লেহে সজল নারবু মেমোরিয়াল (এসএনএম) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে ডাক্তাররা জানিয়েছেন খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে এই ঘটনা ঘটেছে।
জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটার আগে প্রায় 600 জন কর্মচারী ওই খাবার খেয়েছিলেন। এক আধিকারিক জানিয়েছেন, "কারণ জানতে বিশদ বিশ্লেষণের জন্য খাবারের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৷" হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে সমস্ত বিভাগের কর্মীদের জরুরি ভিত্তিতে একত্রিত করার পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।
এক চিকিৎসক বলেন, "আমরা রোগীদের ভিড় কার্যকরভাবে সামলেছি। পুলিশও জরুরি ওয়ার্ড নিয়ন্ত্রণ করতে এবং আতঙ্ক এড়াতে পদক্ষেপ নিয়েছে ৷" চিকিৎসকরা জানিয়েছন, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া শুটিংয়ের ক্রুদের অবস্থা স্থিতিশীল ৷ তাদের বেশিরভাগকেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই খাবারের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ ল্যাব থেকে কী রিপোর্ট আসে নজর সেই দিকে ৷ পাশাপাশি এই ঘটনাটি লেহের মতো সংবেদনশীল অঞ্চলে বৃহৎ আকারের শুটিং লোকেশনের নিরাপত্তার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।
পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ কোথা থেকে খাবার ও জল সরবরাহ হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি কোনও সিনেমার পরিচালক বা প্রযোজক ছিলেন সেখানে ৷ শুটিংয়ে কোনও বড় মাপের অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিলেন কি না, তাও এখনও জানা যায়নি ৷ লাদাখ অনুর্বর, রুক্ষ পাহাড় এবং কঠিন ভূ-প্রকৃতির কারণে 'চাঁদের ভূমি' নামে পরিচিত ৷ এখানে আমির খান, করিনা কাপুর খানের 'থ্রি ইডিয়টস' এবং 'হাকীকত'-এর মতো বলিউড সিনেমার শুটিং হয়েছে ৷