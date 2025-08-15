ETV Bharat / entertainment

'অগ্নিযুগ:দ্য ফায়ার'-এ বিশেষ প্রাধান্য পাবেন নেতাজি, স্বাধীনতা দিবসে অকপট বিশ্বজিৎ - BISWAJIT CHATTERJEE

ইংরেজরা কীভাবে নারীদের উপর অত্যাচার করেছিল তা সকলেরই জানা। তার বিরুদ্ধে মেয়েরাও গর্জে ওঠে। সেই দিকও উঠে আসবে অভিনেতা তথা পরিচালক বিশ্বজিতের ছবিতে।

'অগ্নিযুগ:দ্য ফায়ার' নিয়ে অকপট বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2025 at 11:16 AM IST

কলকাতা, 15 অগস্ট: 88 বছর বয়সেও সিনেমা পরিচালনা করছেন অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। প্রায় শেষের পথে তাঁর দেশপ্রেমমূলক ছবি 'অগ্নিযুগ: দ্য ফায়ার' ছবির কাজ। যে ছবিতে উঠে আসবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বহু অজানা কথা। ইতিহাসও তার হিসেব রাখেনি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই সব দিন স্বচক্ষে দেখা অভিনেতার। 79তম স্বাধীনতা দিবসের পুণ্য লগ্নে অভিনেতা-পরিচালক জানান, "আমাদের এই ছবিতে নেতাজি থাকবেন মুখ্য ভূমিকায়। তাঁকে কেন্দ্রে রেখে আবর্তিত হবে নানা কাহিনি। মূলত তাঁর কারণেই একাধিক বিলিতি চরিত্র আসবে এই ছবিতে।"

অভিনেতা ইটিভি ভারতে বলেন, "আমাদের এই ছবিতে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর লড়াইয়ের কাহিনি উঠে আসবে, মূলত যাঁরা ইংরেজদের উপর গুলি চালিয়েছেন, রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছেন দেশের মাটিতে তাঁদের কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে আসবে। যেমন শহীদ ক্ষুদীরাম থেকে বিনয় বাদল দীনেশ, কানাই, সূর্য সেন, চন্দ্রশেখর আজাদ, লালা লাজপৎ রাই, লোকনাথ বল, ভগৎ সিং, বীর সভরকার। অনেক অনামী বিপ্লবীও আসবেন গল্পে। যাঁদের নাম অনেকে জানেও না। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু এই ছবিতে থাকবেন বিশেষভাবে। আজ স্বাধীনতা দিবসে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। তাঁর চরিত্রটি এখানে খুব শক্তিশালী হয়ে ধরা দেবে।"

টুকরো ছবি (ইটিভি ভারত)

তবে, ছবিতে নেতাজির চরিত্রে কাকে দেখা যাবে তা এখনই খোলসা করতে নারাজ পরিচালক। বলেন, "আরেকটু আগ্রহ বাড়ুক মানুষের। তবে, এমন কেউ আসবেন যা দেখে মানুষ খুশিই হবেন। স্বাধীনতার যে লড়াই উনি লড়েছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে তাতে ইংরেজরা ভয় পায় এবং 1947 সালে তারা সময়ের আগেই স্বাধীনতা আমাদের হাতে তুলে দিয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যায়। নেতজি ভারত ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দেন নানা দুর্গম পথ পেরিয়ে। কাবুল, পেশোয়ার, রাশিয়া হয়ে জার্মানি যান হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে। শুধু নিজের দেশের স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য। সাবমেরিনে জাপান যান। আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। নারী শক্তি গড়ে তোলেন উনি। ইংরেজরা কীভাবে নারীদের উপর অত্যাচার করেছিল তা সকলেরই জানা। তার বিরুদ্ধে মেয়েরাও গর্জে ওঠে। অনেক ছোট ছোট মেয়েরাও রুখে দাঁড়ায় সেই সময়ে। সেই দিকও উঠে আসবে এই ছবিতে। ঝাঁসির রানির বাহিনীর কথাও উঠে আসবে ছবিতে।"

টুকরো ছবি (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় পরিচালকের আসনে 40 বছর পর ৷ তাঁর পরিচালিত শেষ ছবি 1984 সালে 'শোরগোল' ৷ অভিনেতা বিশ্বজিৎ পরিচালনা করেছেন 'রক্ততিলক', 'শোরগোল', 'অবিচার', 'ক্যাহেতে হ্যায় মুঝকো রাজা'র মতো জনপ্রিয় ছবিগুলি। এ ছাড়া তথ্যচিত্র 'অমর নেতাজি' বানিয়েছেন নেতাজির জন্মশতবর্ষে। ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে বাংলাদেশে বানান 'দুর্বার গতি পদ্মা' নামের একটি তথ্যচিত্র।

তবে, ছবিতে নেতাজির চরিত্রে কাকে দেখা যাবে তা এখনই খোলসা করতে নারাজ পরিচালক। বলেন, "আরেকটু আগ্রহ বাড়ুক মানুষের। তবে, এমন কেউ আসবেন যা দেখে মানুষ খুশিই হবেন। স্বাধীনতার যে লড়াই উনি লড়েছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে তাতে ইংরেজরা ভয় পায় এবং 1947 সালে তারা সময়ের আগেই স্বাধীনতা আমাদের হাতে তুলে দিয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যায়। নেতজি ভারত ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দেন নানা দুর্গম পথ পেরিয়ে। কাবুল, পেশোয়ার, রাশিয়া হয়ে জার্মানি যান হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে। শুধু নিজের দেশের স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য। সাবমেরিনে জাপান যান। আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। নারী শক্তি গড়ে তোলেন উনি। ইংরেজরা কীভাবে নারীদের উপর অত্যাচার করেছিল তা সকলেরই জানা। তার বিরুদ্ধে মেয়েরাও গর্জে ওঠে। অনেক ছোট ছোট মেয়েরাও রুখে দাঁড়ায় সেই সময়ে। সেই দিকও উঠে আসবে এই ছবিতে। ঝাঁসির রানির বাহিনীর কথাও উঠে আসবে ছবিতে।"

প্রসঙ্গত, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় পরিচালকের আসনে 40 বছর পর ৷ তাঁর পরিচালিত শেষ ছবি 1984 সালে 'শোরগোল' ৷ অভিনেতা বিশ্বজিৎ পরিচালনা করেছেন 'রক্ততিলক', 'শোরগোল', 'অবিচার', 'ক্যাহেতে হ্যায় মুঝকো রাজা'র মতো জনপ্রিয় ছবিগুলি। এ ছাড়া তথ্যচিত্র 'অমর নেতাজি' বানিয়েছেন নেতাজির জন্মশতবর্ষে। ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে বাংলাদেশে বানান 'দুর্বার গতি পদ্মা' নামের একটি তথ্যচিত্র।

